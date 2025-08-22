profile
all
Vos prochains jeux PS5 / NS2 Day1 pour fin 2025 ? + Photos JAPON
Jeux seulement datés svp


Ma liste sur Pro (only démat) :

EA FC 26 (26/09/25) préco 25€
Battlefield 6 (10/10/25) à préco 30€
Resident Evil Requiem (27/02/26) 30€

Ma liste sur NS2 (boite) :

Hollow Knight: Silksong (04/09/25) à préco (gratos carte cadeau)
Little Nightmare 3 (10/10/25) préco (gratos carte cadeau)
Pokémon Z-A (16/10/25) préco (gratos carte cadeau)
: jeux dont je suis sûr d'acheter























































Mon Prochain achat (testé au japon, j'aime beaucoup) :
    posted the 08/22/2025 at 09:00 AM by ioop
    comments (12)
    newtechnix posted the 08/22/2025 at 09:12 AM
    Jolie voyage.
    kheopps posted the 08/22/2025 at 10:02 AM
    Tu les trouves où en préco à ce prix-là?
    fdestroyer posted the 08/22/2025 at 10:27 AM
    Azabudai Hills!
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 11:53 AM
    kheopps Store Pakistan !? Sur Xbox faut surveiller les stores étrangers (legaux, sans vpn) stores Islandais, Hongrie, Norvège.
    J'ai les liens
    pimoody posted the 08/22/2025 at 12:15 PM
    Et après quand tu rentres en France, tu te sens mal de te dire tout ce qui devrait être fait niveau entretient d’urbanisme, transport en communs, propreté, service public. Parce que quand tu vas au Japon, tu te fais le parallèle tout de suite et ça pique…
    cyr posted the 08/22/2025 at 01:07 PM
    pimoody le probleme c'est les gros porc de gens. Tu peut mettre une poubelle toute les 1 mètre, tu aurai encore des détritus partout.....

    Dans le parc Disney au Japon, il y a beaucoup moins de poubelle que dans les autres disneyland.

    Et la ou tu a des connard qui jete tous partous, c'est pas au Japon...


    Éducation, répression. Il y a pas de miracle.
    yogfei posted the 08/22/2025 at 01:10 PM
    cyr Je dirai même juste éducation parce que répression au Japon ca va... Et immigration contrôlé aussi la bas peut être même a l'extrême...
    badeuh posted the 08/22/2025 at 01:44 PM
    loop Tu devrais également faire la démo de Shinobi, sachant qu'au Japon il est à moins de 20€ en physique (pour un prochain voyage).
    cyr posted the 08/22/2025 at 01:53 PM
    yogfei quand je vois dans certains pays, voir continent, c'est une décharge a ciel ouvert.....je me dit que beaucoup ignore le concept de la poubelle.....


    Et leur transport au Japon, une dinguerie de ponctualité.
    Parfois je regarde les vidéo sur YouTube, on dirait parfois qu'ils en font trop, mais ils sont ponctuel. Donc c'est sûrement la bonne résolution...


    La dernière fois que j'ai pris le corail, le train est partie 4 minute en retard parce que le contrôleur etais en retard....

    Mais il y aurai un système de tourniquet a quai, il y aurai pas besoin de contrôleur. Et ça ferait des économies.....

    Pénible.....oui......a l'époque de la vapeur.....aujourd'hui la signalisation est rappeler en cabine....

    Ou il y a d'autre système, comme le pilotage automatique du rer A dans paris. Ou les métro qui roule en pilotage automatique. Le conducteur sert juste a ouvrir et fermé les portes
    ....

    Et ça ce plaint......


    Je rêve d'un grand coup de pied dans la fourmilière pour remettre de l'ordre....
    ioop posted the 08/22/2025 at 04:08 PM
    badeuh non le japon c’est finit je pense j’ai fait le tour du nord au sud sauf okinawa

    J’aimerai aller moins loin car trop fatiguant avec l’escale. Je pense à une semaine à istanbul d’ici 1an et demi et d’ici 2an et demi pourquoi pas Seoul la corée (j’ai déjà fait busan 5jours) ou la chine shanghai (jamais fait la chine juste des escales à pekin)
    kheopps posted the 08/22/2025 at 07:05 PM
    rogeraf il parle de préco Ps5
    pimoody posted the 08/23/2025 at 12:56 PM
    cyr même forcémenent besoin de beaucoup de repression, parce que en France la répression fonctionne pas des masses. Mais c’est certains qu’il y a un soucis d’incivilité.

    Au Japon’ dans le train tu vas dans les toilettes, même les plus basiques et déjà ta compris. À chaque fin de parcours le train est nettoyé et les passagers sont bien éduqué, ta pas de la répression comme à Singapour.
