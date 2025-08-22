Ma liste sur Pro (only démat) :

EA FC 26 (26/09/25)

Battlefield 6 (10/10/25)

Resident Evil Requiem (27/02/26)

Ma liste sur NS2 (boite) :

Hollow Knight: Silksong (04/09/25)

Little Nightmare 3 (10/10/25)

Pokémon Z-A (16/10/25)

Jeux seulement datés svppréco 25€à préco 30€30€à préco (gratos carte cadeau)préco (gratos carte cadeau)préco (gratos carte cadeau): jeux dont je suis sûr d'acheterMon Prochain achat (testé au japon, j'aime beaucoup) :