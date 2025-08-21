Comme tout les ans, on a l'impression que les éditeurs ont décidé de tout envoyer à la rentrée plutôt que de mieux dispatcher leurs jeux sur l'année, mais cette année on bat un record tellement c'est n'importe quoi.
On entame la fin d'année avec un Sword of the Sea
sorti dans l’indifférence general, puis rien qu'à la fin du mois:
Gears of War : Reloaded
– 26 août
Kirby et le monde oublié
– 28 août
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
– 28 août
Varlet
– 28 août
Lost Soul Aside
– 29 août
Shinobi : Art of Vengeance
– 29 août
La semaine suivante on entame Septembre l'un des jeux indés les plus attendu qui vient défoncer les 3 autres de nul part:
Hell is Us
– 4 septembre
Hollow Knight Silksong
– 4 septembre
Cronos The New Dawn
– 5 septembre
Daemon X Machina : Titanic Scion
– 5 septembre
La semaine d'aprés, Borderland 4
le 12 septembre, puis la suivante avec le 19 Septembre Towa and the Guardians of the Sacred Tree
, Trails in the Sky
et Dying Light The Beast
.
Et on fini le mois avec:
Silent Hill f
– 25 septembre 2025
Sonic Racing CrossWorlds
– 25 septembre
Atelier Resleriana : The Red Alchemist & the White Guardian
– 26 septembre
EA Sports FC 26
– 26 septembre
PAC-MAN World 2 Re-Pac
– 26 septembre
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
– 30 septembre
Et évidement ça continue au mois d'Octobre... Il va y avoir tellement de casse, c'est triste...
posted the 08/21/2025 at 11:24 PM by guiguif
On est d'accord jamais vu ça en septembre, il est arrivé de voir de gros mois d'octobre / novembre mais ce mois de septembre c'est juste débile, ils ont eu tous peur de GTA VI donc ils se sont dit on va tous sortir notre jeu début / fin septembre avant qu'il sorte alors que le jeu a été repoussé résultat ils se sabordent eux même...
Alors qu'en novembre pour l'instant on a juste Call Of Duty et Kirby Air Riders des génies vraiment haha
Perso, j'ai envie de MGS3, lost soul aside, shinobi, Silksong, Crono, trails of the sky, Silent hill F et FF tactics.
Je fais l'impasse sur sonic crossworld et hell is us.
Heureusement je prendrai Shinobi à 20 € sur PC, Gears of war reload sur le gamepass et sans aussi silksong (en attendant sa version boite)
Non, pourquoi ?
sur ta liste il y a juste un jeu si j'ai pas trop la flemme de le faire
Toi c'est toi, t'as ptete moins la passion, mais ça ne change pas le nombre de gros jeux qui sortent en si peu de temps
A croire que ça consomme du mcdo...
Et faut essayer d'être sélectif les gars, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quoi le but de faire le même *jeu* classique qui ne me marquera pas JUSTE pour le faire ? A part faire perdre mon temps...
Faut pas confondre sortie, et possible achat.
pimoody ouais mais quand le jeux est suffisamment prêt, le retarder c'est retarder le cash qui rentre.
Et on arrive en fin de gen, donc io faut passer a autre chose.
Impossible que tout se vende correctement, il va y avoir des bides dans le lot.
Mais je ne comprends pas ce débat sur "trop" de sorties au même moment pour la rentrée. Qui à part quelques otakus coupés du reste du monde va se sentir débordé par tant de jeux? personne ne vous oblige à les prendre Day one. A vous d'être intelligent et d'étaler sur l'année en fonction de vos disponibilités.
Après pour ceux qui n'ont rien d'autre dans la vie que le JV c'est un autre sujet, c'est comme inviter un obèse boulimique aux Grands Buffets...
A part 2 3 jeux
J’arrive plus à me hyper quand je vois tous ces jeux, je filtre à mort.
En grosse nouveauté attendue ya aussi Bordeland 4, même si pas trop mon délire.
Après le reste de beaux remake, le dlc du très sympathique Kirby, et des nouveautés sans gro potentiels de ventes à priori qui ont tout à prouver et qui avaient pour objectif de sortir avant GTA6
Et puis faut pas non plus se sentir obliger de tout faire en même temps ou à la sortie.
Pour le reste, quand on a un bon backlog on se fiche un peu des sorties, on joue gratuit ou en promo et on fait des économies.
Ce serait une bonne nouvelle pour certains éditeurs
On verra
Tous les jeux sortant en fin d'année 2026 sortiront avant septembre
2-Beaucoup de remakes et de suites
3- Personne vous oblige à tout acheter
4-Personne vous oblige à acheter day one
5-Les jeux sont moins chers et complets 1 an plus tard
Perso à part silent hill f, et même pas sur de l'acheter day one selon les retours, y'a pas grand chose pour moi.
À voir à la sortie.
Je ne vois pas comment vous faites cela avec une vie professionnelle et une vie de famille sans oublier les autres divertissements possibles.
Mis à part le Célibat X Chômage, je ne vois pas.
kurosu Bah ouais, gros jeu pour moi c'est pas forcement GTA ou un AAA a 200M. Hell is Us est un gros jeu, tout comme Lost Soul Aside, Silent Hill f ou tout comme les remakes de MGS3 ou FF de part leur aura. Meme Shinobi c'est du lourd.
À part ça, c'est vrai que tout sortir d'un coup, c'est un peu fou, ça peut même faire mal au portefeuille. Après, ouais, les jeux ne vont pas se périmer, mais quand tu attends un jeu ou des jeux depuis un moment, il est difficile de faire comme s'ils n'étaient pas sortis, tu vas forcément les prendre. J'ai compté 9 jeux que je vais prendre, c'est énorme.
Ah ouais, la passion du vidéo se perd chez beaucoup, vous jouez vraiment à rien en faite. Oû vous tatez que les grosses productions, le reste des jeux n'existent pas pour vous.
d'ailleurs je peux faire la liste :
- remaster(donc déja fait):
Gears of War : Reloaded
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
PAC-MAN World 2 Re-Pac
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles
jeux trop grand publique :
EA Sports FC 26
Borderland 4
jeux qui ont l'air d'être des jeux mobile :
Shinobi : Art of Vengeance
Towa and the Guardians of the Sacred Tree
jeux qui on clairement l'air médiocre :
Varlet
Lost Soul Aside
Daemon X Machina : Titanic Scion
Sonic Racing CrossWorlds
Atelier Resleriana : The Red Alchemist & the White Guardian
Dying Light The Beast
Cronos The New Dawn
jeux qui a l'air très bon :
Hollow Knight Silksong
jeux qui pourrait m’intéresser si rien d'autre a coté (mais qui ne veulent pas dire qu'ils seront bon)
Silent Hill f
Trails in the Sky
jeux pour lequel j’attendrai un test a froid pour me prononcer
Hell is Us
sachant que mon seul achat cette années aura finalement été clair obscur... pas ouf l'année 2025