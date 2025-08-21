profile
all
Il y a trop de jeux à la rentrée, c'est débile


Comme tout les ans, on a l'impression que les éditeurs ont décidé de tout envoyer à la rentrée plutôt que de mieux dispatcher leurs jeux sur l'année, mais cette année on bat un record tellement c'est n'importe quoi.
On entame la fin d'année avec un Sword of the Sea sorti dans l’indifférence general, puis rien qu'à la fin du mois:

Gears of War : Reloaded – 26 août
Kirby et le monde oublié – 28 août
Metal Gear Solid Delta : Snake Eater – 28 août
Varlet – 28 août
Lost Soul Aside – 29 août
Shinobi : Art of Vengeance – 29 août

La semaine suivante on entame Septembre l'un des jeux indés les plus attendu qui vient défoncer les 3 autres de nul part:

Hell is Us – 4 septembre
Hollow Knight Silksong – 4 septembre
Cronos The New Dawn – 5 septembre
Daemon X Machina : Titanic Scion – 5 septembre

La semaine d'aprés, Borderland 4 le 12 septembre, puis la suivante avec le 19 Septembre Towa and the Guardians of the Sacred Tree, Trails in the Sky et Dying Light The Beast.

Et on fini le mois avec:

Silent Hill f – 25 septembre 2025
Sonic Racing CrossWorlds – 25 septembre
Atelier Resleriana : The Red Alchemist & the White Guardian – 26 septembre
EA Sports FC 26 – 26 septembre
PAC-MAN World 2 Re-Pac – 26 septembre
Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles – 30 septembre

Et évidement ça continue au mois d'Octobre... Il va y avoir tellement de casse, c'est triste...
    comments (55)
    altendorf posted the 08/21/2025 at 11:27 PM
    Comme chaque année à la rentrée et en fin d'année.
    guiguif posted the 08/21/2025 at 11:31 PM
    altendorf Ouais mais là je crois qu'on atteint des records
    yanssou posted the 08/21/2025 at 11:32 PM
    L'effet gta 6
    losz posted the 08/21/2025 at 11:47 PM
    Il y en a plein qui m’intéressent, heureusement la plupart sont pas très long.
    ghostdeath posted the 08/21/2025 at 11:48 PM
    Il manque NBA 2k26 le 5 septembre / Indiana Jones et le Cercle Ancien : l'ordre des géants le 4 septembre.

    On est d'accord jamais vu ça en septembre, il est arrivé de voir de gros mois d'octobre / novembre mais ce mois de septembre c'est juste débile, ils ont eu tous peur de GTA VI donc ils se sont dit on va tous sortir notre jeu début / fin septembre avant qu'il sorte alors que le jeu a été repoussé résultat ils se sabordent eux même...

    Alors qu'en novembre pour l'instant on a juste Call Of Duty et Kirby Air Riders des génies vraiment haha
    kurosu posted the 08/21/2025 at 11:54 PM
    Tu consommes comme à la Netflix, sur ta liste il y a juste un jeu si j'ai pas trop la flemme de le faire, et 2-3 si je m'ennuie grave, en gros pas pour l'instant
    deathegg posted the 08/22/2025 at 12:01 AM
    Perso, y a beaucoup de jeux que je prendrai mais il est vrai que ca fait beaucoup.

    Perso, j'ai envie de MGS3, lost soul aside, shinobi, Silksong, Crono, trails of the sky, Silent hill F et FF tactics.

    Je fais l'impasse sur sonic crossworld et hell is us.

    Heureusement je prendrai Shinobi à 20 € sur PC, Gears of war reload sur le gamepass et sans aussi silksong (en attendant sa version boite)
    arquion posted the 08/22/2025 at 12:02 AM
    Sword of the Sea franchement, il est magnifique...
    guiguif posted the 08/22/2025 at 12:04 AM
    kurosu Tu consommes comme à la Netflix
    Non, pourquoi ?

    sur ta liste il y a juste un jeu si j'ai pas trop la flemme de le faire
    Toi c'est toi, t'as ptete moins la passion, mais ça ne change pas le nombre de gros jeux qui sortent en si peu de temps
    pcsw2 posted the 08/22/2025 at 12:06 AM
    Pour ma part je ferais chacun des jeux que je veux faire pas obligé de tout faire Day one , on as de quoi faire c'est tout ce qui compte non ?
    zampano posted the 08/22/2025 at 12:13 AM
    C’est bien non? T’as pas obligé de tous les faire en même temps hein.
    guiguif posted the 08/22/2025 at 12:18 AM
    zampano pcsw2 Je ne suis pas vraiment le sujet, meme si le premier paragraphe peut porter a confusion.
    ravyxxs posted the 08/22/2025 at 12:22 AM
    Mais ma parole vous vivez ou bien ?? Je vois partout * y a trop de jeu y a trop de jeu*, vous allez tout finir dans le mois même ? Les jeux iront nul part hein, soufflez et vivez, sortez wesh...

    A croire que ça consomme du mcdo...

    Et faut essayer d'être sélectif les gars, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quoi le but de faire le même *jeu* classique qui ne me marquera pas JUSTE pour le faire ? A part faire perdre mon temps...
    guiguif posted the 08/22/2025 at 12:26 AM
    ravyxxs Bon j'ai refait le texte car j'ai l'impression que vous n'avez pas compris que le sujet ce n’était pas l'impossibilité de tout faire le mois même, mais la casse que ça va être coté développeur d'avoir autant de sortie en si peu de temps.
    altendorf posted the 08/22/2025 at 12:37 AM
    guiguif Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas l'impression que c'est trop comparé à avant ou alors peut-être que je suis déjà dépassé par l'effet du trop pleins de jeux depuis quelques années, mais clairement je ne sais pas comment certains studios arrivent à s'en sortir.
    burningcrimson posted the 08/22/2025 at 12:40 AM
    Y a que 3-4 jeux qui m'intéressent dans la liste.
    solarr posted the 08/22/2025 at 01:08 AM
    Madden NFL 26 est même déjà sorti sur toutes les consoles le 14 août.
    losz posted the 08/22/2025 at 01:57 AM
    solarr Ouais bon ca intéresse 2 personnes en europe ce jeu
    keiku posted the 08/22/2025 at 02:13 AM
    on est pas obliger d'acheter day one non plus... donc je vais dire ce n'est certainement pas un mal que du contraire, faudrait que toute l'année soit comme ca (et chaque année) pour arriver a combler les creux, surtout que dans le tat la majorité ne valent pas le coup d'un achat
    pimoody posted the 08/22/2025 at 04:49 AM
    De ce que je comprends l’article veut surtout mettre en avant que ce n’est pas très malin que tout les éditeurs se fassent la course à la rentrée au lieu d’étaler sur l’année avec des grosses périodes ”sans” sorties de jeux et d’autres où ils auraient moins de visibilités dû à l’afflux de grosses cartouches qui sortent (comme le nouveau Hollow Knight).
    osiris67 posted the 08/22/2025 at 05:27 AM
    Y en a que 2 de la liste que je vais choper, le reste osef.
    cyr posted the 08/22/2025 at 05:47 AM
    Je vois rien sur la liste qui me ferait passer a la caisse....

    Faut pas confondre sortie, et possible achat.

    pimoody ouais mais quand le jeux est suffisamment prêt, le retarder c'est retarder le cash qui rentre.

    Et on arrive en fin de gen, donc io faut passer a autre chose.
    azaz posted the 08/22/2025 at 06:26 AM
    trop de jeux????? C'est une blague j'espère? Il n'y a aucun jeux de qualité sur toute ta liste. Sinon ce sont des remasters du pauvre comme ff tactics ou mgs 3....Aucun jeux n'a le calibre d'un cyberpunk ou d'un bg3 ou d'un zelda breath of the wild...que dale!
    judebox posted the 08/22/2025 at 06:28 AM
    Rien qui m’intéresse, du coup pour moi ça va
    avan posted the 08/22/2025 at 06:28 AM
    Silksong Day one et c'est tout pour moi.
    Impossible que tout se vende correctement, il va y avoir des bides dans le lot.
    rbz posted the 08/22/2025 at 06:31 AM
    Sora no kiseki, peut être digimon ou silksong, le reste osef
    sephi88 posted the 08/22/2025 at 06:57 AM
    Moi franchement à part Hollow Knight... le jeux video ne m'intéresse plus que de loin, je fais 3 ou 4 jeux un peu événementiels par an.

    Mais je ne comprends pas ce débat sur "trop" de sorties au même moment pour la rentrée. Qui à part quelques otakus coupés du reste du monde va se sentir débordé par tant de jeux? personne ne vous oblige à les prendre Day one. A vous d'être intelligent et d'étaler sur l'année en fonction de vos disponibilités.
    Après pour ceux qui n'ont rien d'autre dans la vie que le JV c'est un autre sujet, c'est comme inviter un obèse boulimique aux Grands Buffets...
    kikoo31 posted the 08/22/2025 at 07:04 AM
    Pareil
    A part 2 3 jeux
    jenicris posted the 08/22/2025 at 07:04 AM
    Pas grand chose qui m'intéresse, donc ça va
    vyse posted the 08/22/2025 at 07:09 AM
    guiguif on va pas bouder notre plaisir ; profites en a une époque c'était l'horreur ; l'enjeu vidéo solo revient en force c'est trop bien
    gasmok2 posted the 08/22/2025 at 07:19 AM
    Encore une fois, les 2diteurs placent leurs jeux pour la fin d'année en les sortant en septembre....et vous savez quoi, gros scoop, vous n'êtes pas obligés de tout acheter en day one, les jeux restent dispo dans les boutiques.
    raioh posted the 08/22/2025 at 07:37 AM
    Ça fera plein de jeux qui baisseront leurs prix rapidement, c'est cool
    romgamer6859 posted the 08/22/2025 at 07:42 AM
    Quasiment rien qui m’intéresse.
    J’arrive plus à me hyper quand je vois tous ces jeux, je filtre à mort.
    judebox posted the 08/22/2025 at 07:47 AM
    azaz A part Silksong, je me suis dis la même chose… Triste
    akinen posted the 08/22/2025 at 08:02 AM
    Kirby et hollow Knight. Le reste OSEF pour moi. C’est mon porte monnaie qui sera content
    51love posted the 08/22/2025 at 08:10 AM
    Oui ta surtout Silksong en fait en grosse sortie.
    En grosse nouveauté attendue ya aussi Bordeland 4, même si pas trop mon délire.


    Après le reste de beaux remake, le dlc du très sympathique Kirby, et des nouveautés sans gro potentiels de ventes à priori qui ont tout à prouver et qui avaient pour objectif de sortir avant GTA6
    adamjensen posted the 08/22/2025 at 08:11 AM
    Perso, je préfère trop de choix que pas assez.
    Et puis faut pas non plus se sentir obliger de tout faire en même temps ou à la sortie.
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 08:14 AM
    Septembre, Octobre c'est là ou arrivent les plus grosses sorties. C'est NORMAL !
    magneto860 posted the 08/22/2025 at 08:19 AM
    J'ai installé Sword of the Sea mais je ne le lancerai pas avant un moment. L'été était bien fourni aussi et faire un jeu qui ne semble qu'un mix de deux jeux que j'ai platiné n'est pas aussi exaltant que de faire un jeu jamais essayé.

    Pour le reste, quand on a un bon backlog on se fiche un peu des sorties, on joue gratuit ou en promo et on fait des économies.
    icebergbrulant posted the 08/22/2025 at 08:45 AM
    En mai 2026, tu pourras dire le contraire
    malroth posted the 08/22/2025 at 09:33 AM
    icebergbrulant gta 6 ne sortira pas en Mai, tu verra. Il sortira entre septembre et Novembre 2026
    naoshige11 posted the 08/22/2025 at 09:48 AM
    J'ai pris Sword of the Sea parce que je l'attendais de ouf et il est incroyable (mais tourne comme une patate sur PC, c'est encore de l'UE5 comme d'hab à chaque fois qu'un jeu est opti avec le cul c'est ce moteur de merde qui est derrière, faut vraiment que les gens l'abandonnent y'a jamais rien de bon qui en ressort), je vais faire l'impasse sur la fin du mois pour prendre Hell is Us en Septembre et ça va très probablement me tenir jusqu'à la sortie de Ghost of Yotei vu que j'aurais repris le taf d'ici là.
    icebergbrulant posted the 08/22/2025 at 09:49 AM
    malroth Hmm... tu mises donc sur un retard...
    Ce serait une bonne nouvelle pour certains éditeurs


    On verra
    malroth posted the 08/22/2025 at 10:00 AM
    icebergbrulant ils vont mettre le bordel sur le calendrier encore une fois

    Tous les jeux sortant en fin d'année 2026 sortiront avant septembre
    sandman posted the 08/22/2025 at 10:59 AM
    1-Planning habituel de septembre-octobre.
    2-Beaucoup de remakes et de suites
    3- Personne vous oblige à tout acheter
    4-Personne vous oblige à acheter day one
    5-Les jeux sont moins chers et complets 1 an plus tard

    Perso à part silent hill f, et même pas sur de l'acheter day one selon les retours, y'a pas grand chose pour moi.
    ravyxxs posted the 08/22/2025 at 11:31 AM
    guiguif Ah mais pour ça je suis entièrement d'accord avec toi
    lautrek posted the 08/22/2025 at 11:35 AM
    Rien ne m'intéressait mais j'ai été surpris par l'annonce de hollow knight et la démo de shinobi qui semble très prometteur.

    À voir à la sortie.
    solarr posted the 08/22/2025 at 12:06 PM
    losz fera t-il plus de ventes qu'un Death Stranding même si le genre n'est pas le même.
    shambala93 posted the 08/22/2025 at 12:27 PM
    Pas obligé d’acheter day one. Même si je sais que certains terminent 20/30/40 jeux par an.

    Je ne vois pas comment vous faites cela avec une vie professionnelle et une vie de famille sans oublier les autres divertissements possibles.
    Mis à part le Célibat X Chômage, je ne vois pas.
    kurosu posted the 08/22/2025 at 12:50 PM
    guiguif tu vois beaucoup de gros jeux sur ta liste ? On doit pas avoir la même définition
    guiguif posted the 08/22/2025 at 12:58 PM
    shambala93 Pratiquement personne n'a compris l'article a part pimoody, c'est fou Je me fiche de vos gouts ou de ne pas etre obligé d'acheter day one, je parle de la casse que ça va etre vu toutes les sorties

    kurosu Bah ouais, gros jeu pour moi c'est pas forcement GTA ou un AAA a 200M. Hell is Us est un gros jeu, tout comme Lost Soul Aside, Silent Hill f ou tout comme les remakes de MGS3 ou FF de part leur aura. Meme Shinobi c'est du lourd.
    mrvince posted the 08/22/2025 at 01:47 PM
    Y'a quand même pas mal de jeux "niches" qui sont attendu par certaines personnes et qui même s'ils étaient sorti "tout seul" n'auraient pas plus vendu. Personne n'a envie de jouer à tous ces jeux. Y'a beaucoup de jeux différents donc je pense que ca ira. Si les jeux sont bon bien sur.
    snave posted the 08/22/2025 at 01:51 PM
    keiku La majorité des jeux cités plus haut vaut largement le coup d'un achat, tu as juste des goûts merdiques de ce que j'ai pu constater.

    À part ça, c'est vrai que tout sortir d'un coup, c'est un peu fou, ça peut même faire mal au portefeuille. Après, ouais, les jeux ne vont pas se périmer, mais quand tu attends un jeu ou des jeux depuis un moment, il est difficile de faire comme s'ils n'étaient pas sortis, tu vas forcément les prendre. J'ai compté 9 jeux que je vais prendre, c'est énorme.
    snave posted the 08/22/2025 at 02:04 PM
    Et pour le reste des commentaires de certains. Avec tous les jeux listés plus haut, vous arrivez à ne pas être intéressé du tout, où être intéressé que sur 1 ou 2 jeux grand max sur cette dizaine de jeux ?

    Ah ouais, la passion du vidéo se perd chez beaucoup, vous jouez vraiment à rien en faite. Oû vous tatez que les grosses productions, le reste des jeux n'existent pas pour vous.
    keiku posted the 08/22/2025 at 06:35 PM
    snave ca me rassure de t'entendre dire ca, étant toi même un partisan du mauvais gout et de la médiocrité, si tu étais d'accord avec moi, je remettrais en question mes gouts...

    d'ailleurs je peux faire la liste :
    - remaster(donc déja fait):

    Gears of War : Reloaded
    Metal Gear Solid Delta : Snake Eater
    PAC-MAN World 2 Re-Pac
    Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles

    jeux trop grand publique :

    EA Sports FC 26
    Borderland 4

    jeux qui ont l'air d'être des jeux mobile :

    Shinobi : Art of Vengeance
    Towa and the Guardians of the Sacred Tree

    jeux qui on clairement l'air médiocre :

    Varlet
    Lost Soul Aside
    Daemon X Machina : Titanic Scion
    Sonic Racing CrossWorlds
    Atelier Resleriana : The Red Alchemist & the White Guardian
    Dying Light The Beast
    Cronos The New Dawn

    jeux qui a l'air très bon :

    Hollow Knight Silksong

    jeux qui pourrait m’intéresser si rien d'autre a coté (mais qui ne veulent pas dire qu'ils seront bon)

    Silent Hill f
    Trails in the Sky

    jeux pour lequel j’attendrai un test a froid pour me prononcer
    Hell is Us

    sachant que mon seul achat cette années aura finalement été clair obscur... pas ouf l'année 2025
