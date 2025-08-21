Comme tout les ans, on a l'impression que les éditeurs ont décidé de tout envoyer à la rentrée plutôt que de mieux dispatcher leurs jeux sur l'année, mais cette année on bat un record tellement c'est n'importe quoi.On entame la fin d'année avec unsorti dans l’indifférence general, puis rien qu'à la fin du mois:– 26 août– 28 août– 28 août– 28 août– 29 août– 29 aoûtLa semaine suivante on entame Septembre l'un des jeux indés les plus attendu qui vient défoncer les 3 autres de nul part:– 4 septembre– 4 septembre– 5 septembre– 5 septembreLa semaine d'aprés,le 12 septembre, puis la suivante avec le 19 SeptembreetEt on fini le mois avec:– 25 septembre 2025– 25 septembre– 26 septembre– 26 septembre– 26 septembre– 30 septembreEt évidement ça continue au mois d'Octobre... Il va y avoir tellement de casse, c'est triste...