[News] Final Fantasy 14 et 16 sur Switch 2? Possible
Naoki « Yoshi-P » Yoshida, producteur de Final Fantasy, a déclaré que Square Enix avait eu des « discussions positives » avec Nintendo concernant un éventuel portage du MMO Final Fantasy 14 sur Nintendo Switch 2.



S'adressant à VGC à la Gamescom, il a évoqué les avantages potentiels de l'intégration de la Switch 2 à la gamme de plateformes de Final Fantasy 14 et a déclaré espérer de « bonnes nouvelles » pour les fans impatients.



Yoshida a également laissé entendre que le dernier opus solo, Final Fantasy 16, pourrait éventuellement arriver sur Switch 2.

Source : https://www.videogameschronicle.com/news/yoshi-p-reveals-positive-discussions-over-nintendo-switch-2-final-fantasy-14-port//
    posted the 08/21/2025 at 08:35 PM by link49
    comments (9)
    cyr posted the 08/21/2025 at 08:51 PM
    La je comprend pas la tournure de la phrase. C'est nintendo qui dit oui je veux bien telle jeux ou non sur ma consoles ?
    51love posted the 08/21/2025 at 09:34 PM
    cyr bah pourquoi Nintendo dirait non a un Final Fantasy sur sa propre machine?

    Ils refusent deja pas des scam de The Last of Us sur leur propre store...


    Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'un studio, ici SE, evalue le cout d'un portage sur une machine et sa rentabilité.

    Si c'est 'positif', ils vont probablement allouer des ressources.

    Si c'est trop compliqué pour la rentabilité estimé, bah ils passeront leur chemin, comme souvent sur les machines recentes de Nintendo, et ça le sera de moins en moins avec la Switch 2 et les futures vu la flexibilité des moteurs des jeux et les gap qui se reduisent entre experience salon et portable.
    lz posted the 08/21/2025 at 10:07 PM
    Ce serait plus intéressant qu'ils fassent FF 17 exclu Switch 2
    link49 posted the 08/22/2025 at 12:13 AM
    LZ Ca permettrait à FF17 de se vendre peut-être à 1 million au Japon.
    rogeraf posted the 08/22/2025 at 08:29 AM
    Vu la tète de FF16, j'ai tres peur pour Square et son prochain FF17 ... Mr Square Enix doit vraiment se reprendre !
    newtechnix posted the 08/22/2025 at 08:47 AM
    En fait on imagine ( vu qu'ils n'en parle même pas )....qu'ils sont surtout en ce moment à bosser sur les portages des FF13 et ce serait totalement logique.
    newtechnix posted the 08/22/2025 at 08:49 AM
    cyr l'aspect jouable en ligne entre joueurs de différentes plate-forme, je vois que ça...car oui c'est zarb ce qu'il dit.
    poker22 posted the 08/22/2025 at 09:31 AM
    pour moi FF16 est le GOTY de 2023 sans conteste!
    piratees posted the 08/24/2025 at 10:24 AM
    rogeraf tkt pas vont prendre les dev de clair obscure
