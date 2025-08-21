Naoki « Yoshi-P » Yoshida, producteur de Final Fantasy, a déclaré que Square Enix avait eu des « discussions positives » avec Nintendo concernant un éventuel portage du MMO Final Fantasy 14 sur Nintendo Switch 2.
S'adressant à VGC à la Gamescom, il a évoqué les avantages potentiels de l'intégration de la Switch 2 à la gamme de plateformes de Final Fantasy 14 et a déclaré espérer de « bonnes nouvelles » pour les fans impatients.
Yoshida a également laissé entendre que le dernier opus solo, Final Fantasy 16, pourrait éventuellement arriver sur Switch 2.
Source : https://www.videogameschronicle.com/news/yoshi-p-reveals-positive-discussions-over-nintendo-switch-2-final-fantasy-14-port//
08/21/2025
Ils refusent deja pas des scam de The Last of Us sur leur propre store...
Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'un studio, ici SE, evalue le cout d'un portage sur une machine et sa rentabilité.
Si c'est 'positif', ils vont probablement allouer des ressources.
Si c'est trop compliqué pour la rentabilité estimé, bah ils passeront leur chemin, comme souvent sur les machines recentes de Nintendo, et ça le sera de moins en moins avec la Switch 2 et les futures vu la flexibilité des moteurs des jeux et les gap qui se reduisent entre experience salon et portable.