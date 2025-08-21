HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 502
visites since opening : 842217
newtechnix > blog
ANIME et JV même combat?
60 % des entreprises produisant des anime ont enregistré une baisse de leurs bénéfices ou des pertes en 2024, malgré des revenus records pour le secteur.

Une nouvelle enquête sur l'industrie japonaise de la production d'anime suggère que la pénurie d'animateurs a un impact considérable sur les marges bénéficiaires.

Selon une enquête menée par Teikoku Databank auprès des sociétés de production d'anime japonaises, le marché national de la production d'anime était estimé à environ 2,45 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2023 et un nouveau record. Dans le même temps, 60 % des entreprises agissant en tant que maîtres d'œuvre ou entrepreneurs généraux dans la production d'anime ont vu leur rentabilité diminuer par rapport à l'année précédente, beaucoup d'entre elles tombant dans le rouge (selon Otaku Soken).

Le chiffre d'affaires moyen par société de production en 2023 était d'environ 8,35 millions de dollars, en hausse pour la quatrième année consécutive depuis 2021 et atteignant son plus haut niveau depuis 2000.
À l'échelle du secteur, 37,2 % des entreprises ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires, 41,8 % ont déclaré des résultats stables, tandis que 20,9 % ont signalé une baisse de leur chiffre d'affaires.

Parmi elles, les principaux contractants et les contractants bruts, c'est-à-dire les entreprises qui gèrent et exécutent directement la production d'anime, ont également vu leur chiffre d'affaires atteindre de nouveaux sommets. Cependant, cela ne semble pas s'être traduit par des bénéfices. Seules 40 % d'entre elles ont enregistré des gains, ce qui représente une forte baisse par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, 25,5 % ont vu leurs bénéfices diminuer et 34,5 % ont enregistré un déficit d'exploitation.

Une saturation du marché faisant jouer la concurrence de façon brutale et tirant les prix vers le bas pour les entreprises?
Autre piste (mais indirecte) des revenus liés au merchandising chutant devant la saturation et la chute du marché des figurines, résines,etc ?

Dans tous les cas cela ressemble au JV (fortnite, minvcraft, etc ) qui malgré les milliards générés ne semblent profiter en réalité qu'à certains monopolisant le marché (les DBZ, One Piece, etc)...déjà que derrière les kaméhameha et autre gumgum hyper se cache une armé de petites mains mal payées, on se demande comment va se répercuter dès le problème.
Le JV est mega riche mais voit des milliers d'emplois disparaitre et des dizaines de fermetures de boite...

wait'n see...
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/21/2025 at 08:45 AM by newtechnix
    comments (13)
    gasmok2 posted the 08/21/2025 at 08:57 AM
    Et tout sera remplacé par des IA, ce qui coûtera beaucoup moins cher....
    5120x2880 posted the 08/21/2025 at 09:04 AM
    gasmok2 Avec un prompt 1990 - 2010 svp, parce que là c'est compliqué
    ippoyabukiki posted the 08/21/2025 at 09:31 AM
    gasmok2 dans ton monde car ce n'est pas une réalité.
    Encore une fois les technologie change et ce n'est pas pour ça que les couts baisses.
    Mais pour ça faut un minimum de renseigner sur les évolutions significatives qui ont déjà eu lieu ailleurs.
    Par exemple dans le cinéma.
    Connais tu le nombre de métier qui ont disparu avec les tournages numériques ?
    Sais tu le nombre de personnes qu'il y avait avant pour faire le montage de bobine ?
    Assistant monteur
    Assistant monteur adjoint
    Voir les monteurs.

    Il ne reste plus que les Chef monteur.
    Car toute la partie au labo etc... a disparue.

    D'ailleurs ça a aussi eu un impact à l'image. On a beaucoup plus de plans qu'autrefois car on ne découpait pas la pellicule pour faire milles plans sur des personnes qui se parlent. On faisait des plans fixes. Beaucoup de plan séquence. Et ce n'était pas que de l'artistique, c'était aussi des "limites" techniques.
    Comme dans final fantasy où on n'avait pas des décors en 3d mais en précalculés. C'était une histoire de technologie.

    Est ce que tu imagines que depuis, les montants pour le montage ont chutés ? Et bien non loin de là.

    Idem, les chaines de montage en usine. Est ce que la main d'oeuvre sous qualifiées qui a été remplacée par des automates a fait baisser les couts de production de façon drastique et rendu les voitures moins chers ? NON.
    Par contre on y gagne du personnel mieux qualifié.

    Il faut arreter de toujours penser que c'est mieux maintenant ou avant et ne pas comprendre qu'il y a des évolutions. Un secteur qui n'évolue pas c'est comme une langue qui ne change pas. C'est un signe de mort.
    shinz0 posted the 08/21/2025 at 09:41 AM
    Les gens ont en marre des ISEKAI
    Et des animés du style "Je me suis réincarné en..."
    gaeon posted the 08/21/2025 at 10:14 AM
    Moi je me poserais déjà la question de savoir si les plateformes de streamong rémunère bien.

    Un truc qui va poser soucis c'est la pénurie d'animateurs (/développeurs pour le jv) avec leur ratio natalité/mortalité qui déraille... le japon n'a pas fini de ramer.
    newtechnix posted the 08/21/2025 at 10:32 AM
    gaeon entre les coûts de la vie en général (obligeant beaucoup de jeune à continuer à vivre chez leurs parents ) ne pouvant pas payer des loyers trop élevés compte tenu des salaires trop peu élevés pour vivre normalement et avec en parallèle l'inflation...on imagine que beaucoup laissent tomber une idée de carrière ou de bosser là-dedans.

    tu as raison, le Japon est dans une impasse, on a d'ailleurs un autre important pays d'Asie qui s'écroulent en Asie ( la Corée), vivre là-bas devient un casse-tête.
    sonilka posted the 08/21/2025 at 10:44 AM
    Va y en avoir des claques dans la tronche dans les années à venir. La classe moyenne occidentale disparait et n'est pas remplacée, les plus pauvres le sont toujours plus et les plus riches aussi. Toutes ces boites (tout secteur confondu) pensent que les gens ont de l'argent à l'infini à mettre dans toutes ces conneries ? Ils sont tellement pas prêt pour ce qui va arriver. Accrochez vos ceintures car la fin décennie actuelle et la prochaine, ca va etre rock'n'roll.
    kakazu posted the 08/21/2025 at 03:44 PM
    En même temps quand je vois les animes de maintenant perso rien ne me donne envie. On dirait c'est toujours le même chara design inspide et plat.
    Ya plus de gros manga à la dragon ball naruto bleach . Donc naturellement les animes aussi sont moins bons. Ceci est juste juste mon avis en tout cas c'est pour cela que je regarde pas rand chose.
    ippoyabukiki posted the 08/21/2025 at 06:23 PM
    kakazu c'est vrai qu'il n'y a pas dandadan, demon skayer, frieren, kaiju n8, no longer ranger...
    Puis si ton top c'est bleach, naruto et dbz... tu es totalement passé à cote d'hunter x hunter ?
    kakazu posted the 08/21/2025 at 07:28 PM
    ippoyabukiki Demon slayer et dandan oui j'ai regardé. ça fait 2 animes seulement,ok c'est bien mais ya rien d'extra non plus. Hunter x hunter j'ai pas aimé. Les gouts et les couleurs hein, j'ai bien précisé que c'est juste mon avis et que c'est pour ça que je regarde mois d'animes. Et ou dragon ball reste mon top favori
    cidkageno posted the 08/22/2025 at 11:57 AM
    ippoyabukiki Hunter x hunter c'est sympa mais sans plus, tellement surcoté... il y a bien mieux que cet animé. Deja a l epoque Yu Yu Hakusko lui refaisait le fondement.
    ippoyabukiki posted the 08/22/2025 at 02:00 PM
    cidkageno attention car tu ne le sais peut etre pas mais il y a 2 animes hunter. L'un est plutot recent

    kakazu naruto a comme enorme probleme d'avoir presque un an ou plus de HS. je me souviens à l'époque où l'anime sortait un épisode par semaine (en 2005/6 ?). Je les téléchargeais sur emule en japonais sous titré anglais (par encore de fan trad français). Les HS était vraiment d'une qualité médiocre et interminable. On est très loin des épisodes sympas de DBZ
    kakazu posted the 08/23/2025 at 11:41 AM
    ippoyabukiki Oui les HS étaient infâmes et yen a eu énormément, le studio pierrot sont spécialistes du Hs Bleach aussi y a eu droit de manière encore pire
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo