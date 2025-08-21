60 % des entreprises produisant des anime ont enregistré une baisse de leurs bénéfices ou des pertes en 2024, malgré des revenus records pour le secteur.
Une nouvelle enquête sur l'industrie japonaise de la production d'anime suggère que la pénurie d'animateurs a un impact considérable sur les marges bénéficiaires.
Selon une enquête menée par Teikoku Databank auprès des sociétés de production d'anime japonaises, le marché national de la production d'anime était estimé à environ 2,45 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2023 et un nouveau record. Dans le même temps, 60 % des entreprises agissant en tant que maîtres d'œuvre ou entrepreneurs généraux dans la production d'anime ont vu leur rentabilité diminuer par rapport à l'année précédente, beaucoup d'entre elles tombant dans le rouge (selon Otaku Soken).
Le chiffre d'affaires moyen par société de production en 2023 était d'environ 8,35 millions de dollars, en hausse pour la quatrième année consécutive depuis 2021 et atteignant son plus haut niveau depuis 2000.
À l'échelle du secteur, 37,2 % des entreprises ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires, 41,8 % ont déclaré des résultats stables, tandis que 20,9 % ont signalé une baisse de leur chiffre d'affaires.
Parmi elles, les principaux contractants et les contractants bruts, c'est-à-dire les entreprises qui gèrent et exécutent directement la production d'anime, ont également vu leur chiffre d'affaires atteindre de nouveaux sommets. Cependant, cela ne semble pas s'être traduit par des bénéfices. Seules 40 % d'entre elles ont enregistré des gains, ce qui représente une forte baisse par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, 25,5 % ont vu leurs bénéfices diminuer et 34,5 % ont enregistré un déficit d'exploitation.
Une saturation du marché faisant jouer la concurrence de façon brutale et tirant les prix vers le bas pour les entreprises?
Autre piste (mais indirecte) des revenus liés au merchandising chutant devant la saturation et la chute du marché des figurines, résines,etc ?
Dans tous les cas cela ressemble au JV (fortnite, minvcraft, etc ) qui malgré les milliards générés ne semblent profiter en réalité qu'à certains monopolisant le marché (les DBZ, One Piece, etc)...déjà que derrière les kaméhameha et autre gumgum hyper se cache une armé de petites mains mal payées, on se demande comment va se répercuter dès le problème.
Le JV est mega riche mais voit des milliers d'emplois disparaitre et des dizaines de fermetures de boite...
wait'n see...
Encore une fois les technologie change et ce n'est pas pour ça que les couts baisses.
Mais pour ça faut un minimum de renseigner sur les évolutions significatives qui ont déjà eu lieu ailleurs.
Par exemple dans le cinéma.
Connais tu le nombre de métier qui ont disparu avec les tournages numériques ?
Sais tu le nombre de personnes qu'il y avait avant pour faire le montage de bobine ?
Assistant monteur
Assistant monteur adjoint
Voir les monteurs.
Il ne reste plus que les Chef monteur.
Car toute la partie au labo etc... a disparue.
D'ailleurs ça a aussi eu un impact à l'image. On a beaucoup plus de plans qu'autrefois car on ne découpait pas la pellicule pour faire milles plans sur des personnes qui se parlent. On faisait des plans fixes. Beaucoup de plan séquence. Et ce n'était pas que de l'artistique, c'était aussi des "limites" techniques.
Comme dans final fantasy où on n'avait pas des décors en 3d mais en précalculés. C'était une histoire de technologie.
Est ce que tu imagines que depuis, les montants pour le montage ont chutés ? Et bien non loin de là.
Idem, les chaines de montage en usine. Est ce que la main d'oeuvre sous qualifiées qui a été remplacée par des automates a fait baisser les couts de production de façon drastique et rendu les voitures moins chers ? NON.
Par contre on y gagne du personnel mieux qualifié.
Il faut arreter de toujours penser que c'est mieux maintenant ou avant et ne pas comprendre qu'il y a des évolutions. Un secteur qui n'évolue pas c'est comme une langue qui ne change pas. C'est un signe de mort.
Et des animés du style "Je me suis réincarné en..."
Un truc qui va poser soucis c'est la pénurie d'animateurs (/développeurs pour le jv) avec leur ratio natalité/mortalité qui déraille... le japon n'a pas fini de ramer.
tu as raison, le Japon est dans une impasse, on a d'ailleurs un autre important pays d'Asie qui s'écroulent en Asie ( la Corée), vivre là-bas devient un casse-tête.
Ya plus de gros manga à la dragon ball naruto bleach . Donc naturellement les animes aussi sont moins bons. Ceci est juste juste mon avis en tout cas c'est pour cela que je regarde pas rand chose.
Puis si ton top c'est bleach, naruto et dbz... tu es totalement passé à cote d'hunter x hunter ?
kakazu naruto a comme enorme probleme d'avoir presque un an ou plus de HS. je me souviens à l'époque où l'anime sortait un épisode par semaine (en 2005/6 ?). Je les téléchargeais sur emule en japonais sous titré anglais (par encore de fan trad français). Les HS était vraiment d'une qualité médiocre et interminable. On est très loin des épisodes sympas de DBZ