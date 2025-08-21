60 % des entreprises produisant des anime ont enregistré une baisse de leurs bénéfices ou des pertes en 2024, malgré des revenus records pour le secteur.



Une nouvelle enquête sur l'industrie japonaise de la production d'anime suggère que la pénurie d'animateurs a un impact considérable sur les marges bénéficiaires.



Selon une enquête menée par Teikoku Databank auprès des sociétés de production d'anime japonaises, le marché national de la production d'anime était estimé à environ 2,45 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2023 et un nouveau record. Dans le même temps, 60 % des entreprises agissant en tant que maîtres d'œuvre ou entrepreneurs généraux dans la production d'anime ont vu leur rentabilité diminuer par rapport à l'année précédente, beaucoup d'entre elles tombant dans le rouge (selon Otaku Soken).



Le chiffre d'affaires moyen par société de production en 2023 était d'environ 8,35 millions de dollars, en hausse pour la quatrième année consécutive depuis 2021 et atteignant son plus haut niveau depuis 2000.

À l'échelle du secteur, 37,2 % des entreprises ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires, 41,8 % ont déclaré des résultats stables, tandis que 20,9 % ont signalé une baisse de leur chiffre d'affaires.



Parmi elles, les principaux contractants et les contractants bruts, c'est-à-dire les entreprises qui gèrent et exécutent directement la production d'anime, ont également vu leur chiffre d'affaires atteindre de nouveaux sommets. Cependant, cela ne semble pas s'être traduit par des bénéfices. Seules 40 % d'entre elles ont enregistré des gains, ce qui représente une forte baisse par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, 25,5 % ont vu leurs bénéfices diminuer et 34,5 % ont enregistré un déficit d'exploitation.



Une saturation du marché faisant jouer la concurrence de façon brutale et tirant les prix vers le bas pour les entreprises?

Autre piste (mais indirecte) des revenus liés au merchandising chutant devant la saturation et la chute du marché des figurines, résines,etc ?



Dans tous les cas cela ressemble au JV (fortnite, minvcraft, etc ) qui malgré les milliards générés ne semblent profiter en réalité qu'à certains monopolisant le marché (les DBZ, One Piece, etc)...déjà que derrière les kaméhameha et autre gumgum hyper se cache une armé de petites mains mal payées, on se demande comment va se répercuter dès le problème.

Le JV est mega riche mais voit des milliers d'emplois disparaitre et des dizaines de fermetures de boite...



wait'n see...