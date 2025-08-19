One More Level annonce Valor Mortis, un FPS "Souls-like" sur PS5, Xbox et PC.Vous avez servi Napoléon. Vous êtes mort pour Napoléon. Vous vous êtes levé pour Napoléon.Vous êtes Guillaume, un soldat de la Grande Armée ramené d'un champ de bataille. Mais l'Europe à laquelle vous vous éveillez n'est pas celle pour laquelle vous vous êtes sacrifiés. Une mystérieuse peste ravage désormais le continent, et vous renaîtrez, son pouvoir corrupteur palpitant dans vos veines.