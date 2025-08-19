1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
profile
GamesCom
1
Likers
name : GamesCom
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 854
visites since opening : 2150715
marchand2sable > blog
Votre avis sur l'opening Night Live de la Gamescom 2025
Comme d'habitude Gamekyo, votre avis tout simplement.

    tags : resident evil gamescom resident evil leak opening night live gamescom 2025 resident evil requiem gamescom resident evil 9 gamescom resident evil requiem new trailer opening night live 2025 gamescom 2025 avis
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/19/2025 at 08:00 PM by marchand2sable
    comments (23)
    guiguif posted the 08/19/2025 at 08:01 PM
    2/20
    shanks posted the 08/19/2025 at 08:02 PM
    10/20, comme souvent.

    Fait le taf, de gros jeux, mais surdose de trailers, ça dégoute du JV à force.
    mrponey posted the 08/19/2025 at 08:03 PM
    Mal rythme des interventions qui ont pas lieu d'être beaucoup de jeux ossef
    Moment cringe quand la présentatrice fait semblant d'avoir les larmes aux yeux apres le concert d'expedition 33

    Le moment résident evil était particulièrement nul
    negan posted the 08/19/2025 at 08:03 PM
    Pour ce que j'ai vu ca change pas, Geoff est un cancer qui a détruit les cérémonies.

    Une salope arriviste qui s'en met plein les poches
    marchand2sable posted the 08/19/2025 at 08:04 PM
    Pas terrible aussi, a voir les demo demain.

    Sinon trop court, RE9 (tout ce foin pour ça...), mais les ennemis de base semblent intelligents et peuvent se cacher. Curieux de voir le gameplay contre eux en tout cas.
    nox31 posted the 08/19/2025 at 08:04 PM
    Cette conférence de pue la pisse...
    ouroboros4 posted the 08/19/2025 at 08:04 PM
    Merci j'ai économisé deux heures de ma vie à jouer à FFVI
    jenicris posted the 08/19/2025 at 08:04 PM
    Mouais
    sonilka posted the 08/19/2025 at 08:05 PM
    Que le jeu vidéo des années 2020 m'a globalement perdu.
    masharu posted the 08/19/2025 at 08:05 PM
    Votre avis sur l'opening Night Live de la Gamescom 2024 / Votre avis sur l'opening Night Live de la Gamescom 2023 / Votre avis sur l'opening Night Live de la Gamescom 2022 / Votre avis sur l'opening Night Live de la Gamescom 2021 / 20
    celebenoit84 posted the 08/19/2025 at 08:06 PM
    C'est moi où les studios manquent de créativité ? Des monstres des zombies et des monstres ah attends, voilà des zombies
    yanssou posted the 08/19/2025 at 08:06 PM
    bof , ça aurait pu être mieux rythmé , c'est toujours aussi chiant à regarder.
    adamjensen posted the 08/19/2025 at 08:07 PM
    A part quelques rare trucs, c'était de la pure merde.
    romgamer6859 posted the 08/19/2025 at 08:11 PM
    Inutile / 20
    zampano posted the 08/19/2025 at 08:11 PM
    J’ai perdu 2h de ma vie
    lefab88 posted the 08/19/2025 at 08:16 PM
    2/20
    taiyls posted the 08/19/2025 at 08:17 PM
    Flingues flingues flingues tank merde chinoise flingue tank merde chinoise. Pas trop de vroum vroum cette fois ci ça change. Ils ont vraiment plus grand chose a offrir
    midomashakil posted the 08/19/2025 at 08:18 PM
    ou est resident evil 9 ? j'ai pas regarder le show
    torotoro59 posted the 08/19/2025 at 08:20 PM
    95% des jeux qui arrivent ne sont pas/plus pour moi, cette pseudo conférence me l'a encore prouvée.
    torotoro59 posted the 08/19/2025 at 08:21 PM
    taiyls exactement, j'ai plus les mots là... Excepté un gros bwarrf
    altendorf posted the 08/19/2025 at 08:26 PM
    Geoff prend la tête à tout le monde/20
    rider288 posted the 08/19/2025 at 08:43 PM
    Sympa au début ( 10 min ) Gros ventre mou, trop long au milieu de truc osef. Bonne fin. ( 10 min )
    nicoliafox posted the 08/19/2025 at 09:06 PM
    Vraiment très mauvais, beaucoup de jeux a la DA ultra générique (shooter ou mmo on dirait du mobile tellement c'est sans âme)

    Les studios chinois en force mais pondent toujours le même style. Des tanks a la con, des waik-fu a la con, de soul-likes...un enfer.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo