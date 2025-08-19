accueil
1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
Votre avis sur l'opening Night Live de la Gamescom 2025
Comme d'habitude
Gamekyo
, votre avis tout simplement.
tags :
resident evil
gamescom
resident evil leak
opening night live
gamescom 2025
resident evil requiem gamescom
resident evil 9 gamescom
resident evil requiem new trailer
opening night live 2025
gamescom 2025 avis
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/19/2025 at 08:00 PM by
marchand2sable
comments (
23
)
guiguif
posted
the 08/19/2025 at 08:01 PM
2/20
shanks
posted
the 08/19/2025 at 08:02 PM
10/20, comme souvent.
Fait le taf, de gros jeux, mais surdose de trailers, ça dégoute du JV à force.
mrponey
posted
the 08/19/2025 at 08:03 PM
Mal rythme des interventions qui ont pas lieu d'être beaucoup de jeux ossef
Moment cringe quand la présentatrice fait semblant d'avoir les larmes aux yeux apres le concert d'expedition 33
Le moment résident evil était particulièrement nul
negan
posted
the 08/19/2025 at 08:03 PM
Pour ce que j'ai vu ca change pas, Geoff est un cancer qui a détruit les cérémonies.
Une salope arriviste qui s'en met plein les poches
marchand2sable
posted
the 08/19/2025 at 08:04 PM
Pas terrible aussi, a voir les demo demain.
Sinon trop court, RE9 (tout ce foin pour ça...), mais les ennemis de base semblent intelligents et peuvent se cacher. Curieux de voir le gameplay contre eux en tout cas.
nox31
posted
the 08/19/2025 at 08:04 PM
Cette conférence de pue la pisse...
ouroboros4
posted
the 08/19/2025 at 08:04 PM
Merci j'ai économisé deux heures de ma vie à jouer à FFVI
jenicris
posted
the 08/19/2025 at 08:04 PM
Mouais
sonilka
posted
the 08/19/2025 at 08:05 PM
Que le jeu vidéo des années 2020 m'a globalement perdu.
masharu
posted
the 08/19/2025 at 08:05 PM
Votre avis sur l'opening Night Live de la Gamescom 2024 / Votre avis sur l'opening Night Live de la Gamescom 2023 / Votre avis sur l'opening Night Live de la Gamescom 2022 / Votre avis sur l'opening Night Live de la Gamescom 2021 / 20
celebenoit84
posted
the 08/19/2025 at 08:06 PM
C'est moi où les studios manquent de créativité ? Des monstres des zombies et des monstres ah attends, voilà des zombies
yanssou
posted
the 08/19/2025 at 08:06 PM
bof , ça aurait pu être mieux rythmé , c'est toujours aussi chiant à regarder.
adamjensen
posted
the 08/19/2025 at 08:07 PM
A part quelques rare trucs, c'était de la pure merde.
romgamer6859
posted
the 08/19/2025 at 08:11 PM
Inutile / 20
zampano
posted
the 08/19/2025 at 08:11 PM
J’ai perdu 2h de ma vie
lefab88
posted
the 08/19/2025 at 08:16 PM
2/20
taiyls
posted
the 08/19/2025 at 08:17 PM
Flingues flingues flingues tank merde chinoise flingue tank merde chinoise. Pas trop de vroum vroum cette fois ci ça change. Ils ont vraiment plus grand chose a offrir
midomashakil
posted
the 08/19/2025 at 08:18 PM
ou est resident evil 9 ? j'ai pas regarder le show
torotoro59
posted
the 08/19/2025 at 08:20 PM
95% des jeux qui arrivent ne sont pas/plus pour moi, cette pseudo conférence me l'a encore prouvée.
torotoro59
posted
the 08/19/2025 at 08:21 PM
taiyls
exactement, j'ai plus les mots là... Excepté un gros bwarrf
altendorf
posted
the 08/19/2025 at 08:26 PM
Geoff prend la tête à tout le monde/20
rider288
posted
the 08/19/2025 at 08:43 PM
Sympa au début ( 10 min ) Gros ventre mou, trop long au milieu de truc osef. Bonne fin. ( 10 min )
nicoliafox
posted
the 08/19/2025 at 09:06 PM
Vraiment très mauvais, beaucoup de jeux a la DA ultra générique (shooter ou mmo on dirait du mobile tellement c'est sans âme)
Les studios chinois en force mais pondent toujours le même style. Des tanks a la con, des waik-fu a la con, de soul-likes...un enfer.
