1996 – 2026 : Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.
profile
Resident Evil Requiem
3
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
52
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 852
visites since opening : 2148720
marchand2sable > blog
Resident Evil Requiem : Capcom et NVIDIA dévoilent les nouveautés techniques


En amont de la grosse présentation prévue ce soir, Capcom nous livre un petit point technique sur son futur Resident Evil : Requiem.

Le prochain opus profitera du DLSS 4 de NVIDIA, la nouvelle génération de rendu neuronal dopée à l’IA, ainsi que du path tracing, pour un rendu graphique encore plus réaliste et immersif.

Éclairage dynamique (fini la lampe automatique), reflets dans les vitraux, peau qui change de teinte lors d’un effort… une multitude de détails ont été intégrés pour rendre cet épisode encore plus crédible que les précédents volets déjà sortis sur le RE Engine.

Ce n’est pas tout. En fin de vidéo, Masaru Ijuin, Engine Development Manager chez Capcom, confirme que le studio collabore directement avec NVIDIA afin de garantir une optimisation exemplaire pour la version PC dès le lancement.

Capcom semble ainsi vouloir éviter les polémiques techniques rencontrées avec Monster Hunter : Wilds et Dragon’s Dogma 2.

On croise les doigts...



BONUS : À noter que deux monuments de la première PlayStation sont désormais accessibles aux joueurs PS4 et PS5. En effet, Resident Evil 2 (PS1) et Resident Evil 3 (PS1) viennent d’être ajoutés aujourd’hui sur le PS Store.

Pas besoin d’abonnement PS+ Premium, chaque jeu est vendu 9,99 € et, à l’instar de Resident Evil 1 (PS1) ou Dino Crisis, les joueurs possédant déjà les versions PS3 n’auront rien à payer.

Bon retour a Raccoon...

https://www.youtube.com/watch?v=xc82Li1tn_0
    tags : resident evil capcom re engine resident evil 9 monster hunter wilds resident evil requiem resident evil 9 requiem resident evil 2 ps1 resident evil 3 ps3 resident evil ps store resident evil nvidia resident evil requiem nvidia
    3
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, pcsw2, gankutsuou
    posted the 08/19/2025 at 10:44 AM by marchand2sable
    comments (9)
    adamjensen posted the 08/19/2025 at 11:07 AM
    J'espère qu'ils feront du bon boulot avec AMD aussi.
    zboubi480 posted the 08/19/2025 at 11:11 AM
    Refaire Résident Evil 2 et 3 après les remakes
    Bon courage
    J'ai fait cette expérience il y a quelques mois, ainsi que Dead Space et d'autres jeux qui ont profité d'une réédition...bah vaut mieux les garder en souvenir et ne jamais les relancer !!!!
    wickette posted the 08/19/2025 at 11:18 AM
    la nouvelle génération de rendu neuronal dopée à l’IA

    C'est pas du neural rendering qui, je pense, apparaitra plutôt lors de la gen PS6, mais de l'upscaling AI


    On verra, franchement dragon's dogma 2 et MH: Wilds sont vraiment sortis dans un état honteux sur PC, le RE engine a du mal clairement avec la génération PS5 et les grandes maps. J'espère que Requiem sera mieux parce que très clairement les ventes de MH:Wilds/DD2 ont souffert, en partie, à cause de ces problèmes de performance
    cail2 posted the 08/19/2025 at 11:55 AM
    wickette
    DD2 et MHW sont des open worlds et je soupçonne que l'upgrade du RE Engine en ce sens soit optimale. ca demandera du temps mais ils y arriveront.
    newtechnix posted the 08/19/2025 at 12:12 PM
    "peau qui change de teinte lors d’un effort" y'a des trucs à la fin on peut se demander si cela va améliorer quoi que ce soit, des micro-détails que les joueurs ne verront pas (d'ailleurs l'utilité de devoir le préciser de leur part).
    natedrake posted the 08/19/2025 at 12:16 PM
    Dommage qu'il sorte pas sur Switch 2, même en Cloud.
    akinen posted the 08/19/2025 at 12:20 PM
    Tant que ça tourne à 60fps. Le reste je m’en fiche
    marcelpatulacci posted the 08/19/2025 at 12:59 PM
    zboubi480 Pour les "nouveaux" oui mais pour nous anciens ça passe encore. Mafia 1, RE2 et surtout Dead Space je te comprend ce sont les même jeux.

    Mais RE3 remake et original sont 2 interprétations complétement différente, c'est plus intéressant d'avoir fait les deux versions.
    marchand2sable posted the 08/19/2025 at 01:18 PM
    zboubi480

    J’ai une préférence pour les versions PS1, même si les remakes sont très bons. Le remake de Resident Evil 3, en revanche, ne fait clairement pas le poids niveau contenu par rapport à la version de 1999 (trop de passages manquants).
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo