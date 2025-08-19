En amont de la grosse présentation prévue ce soir,nous livre un petit point technique sur son futurLe prochain opus profitera dude, la nouvelle génération de rendu neuronal dopée à l’IA, ainsi que du, pour un rendu graphique encore plus réaliste et immersif.Éclairage dynamique (fini la lampe automatique), reflets dans les vitraux, peau qui change de teinte lors d’un effort… une multitude de détails ont été intégrés pour rendre cet épisode encore plus crédible que les précédents volets déjà sortis sur leCe n’est pas tout. En fin de vidéo,, confirme que le studio collabore directement avecafin de garantir une optimisation exemplaire pour la versiondès le lancement.semble ainsi vouloir éviter les polémiques techniques rencontrées avecetOn croise les doigts...À noter que deux monuments de la premièresont désormais accessibles aux joueurs. En effet,(PS1) et(PS1) viennent d’être ajoutés aujourd’hui sur lePas besoin d’abonnement, chaque jeu est vendu 9,99 € et, à l’instar de(PS1) ou, les joueurs possédant déjà les versionsn’auront rien à payer.Bon retour a Raccoon...