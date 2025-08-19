En amont de la grosse présentation prévue ce soir, Capcom nous livre un petit point technique sur son futur Resident Evil : Requiem.
Le prochain opus profitera du DLSS 4 de NVIDIA, la nouvelle génération de rendu neuronal dopée à l’IA, ainsi que du path tracing, pour un rendu graphique encore plus réaliste et immersif.
Éclairage dynamique (fini la lampe automatique), reflets dans les vitraux, peau qui change de teinte lors d’un effort… une multitude de détails ont été intégrés pour rendre cet épisode encore plus crédible que les précédents volets déjà sortis sur le RE Engine.
Ce n’est pas tout. En fin de vidéo, Masaru Ijuin, Engine Development Manager chez Capcom, confirme que le studio collabore directement avec NVIDIA afin de garantir une optimisation exemplaire pour la version PC dès le lancement.
Capcom semble ainsi vouloir éviter les polémiques techniques rencontrées avec Monster Hunter : Wilds et Dragon’s Dogma 2.
On croise les doigts...
BONUS : À noter que deux monuments de la première PlayStation sont désormais accessibles aux joueurs PS4 et PS5. En effet, Resident Evil 2 (PS1) et Resident Evil 3 (PS1) viennent d’être ajoutés aujourd’hui sur le PS Store.
Pas besoin d’abonnement PS+ Premium, chaque jeu est vendu 9,99 € et, à l’instar de Resident Evil 1 (PS1) ou Dino Crisis, les joueurs possédant déjà les versions PS3 n’auront rien à payer.
Bon courage
J'ai fait cette expérience il y a quelques mois, ainsi que Dead Space et d'autres jeux qui ont profité d'une réédition...bah vaut mieux les garder en souvenir et ne jamais les relancer !!!!
C'est pas du neural rendering qui, je pense, apparaitra plutôt lors de la gen PS6, mais de l'upscaling AI
On verra, franchement dragon's dogma 2 et MH: Wilds sont vraiment sortis dans un état honteux sur PC, le RE engine a du mal clairement avec la génération PS5 et les grandes maps. J'espère que Requiem sera mieux parce que très clairement les ventes de MH:Wilds/DD2 ont souffert, en partie, à cause de ces problèmes de performance
DD2 et MHW sont des open worlds et je soupçonne que l'upgrade du RE Engine en ce sens soit optimale. ca demandera du temps mais ils y arriveront.
Mais RE3 remake et original sont 2 interprétations complétement différente, c'est plus intéressant d'avoir fait les deux versions.
J’ai une préférence pour les versions PS1, même si les remakes sont très bons. Le remake de Resident Evil 3, en revanche, ne fait clairement pas le poids niveau contenu par rapport à la version de 1999 (trop de passages manquants).