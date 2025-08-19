accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
5
Likes
Likers
Who likes this ?
myers
,
link49
,
testament
,
aozora78
,
kevinmccallisterrr
palan
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
58
visites since opening :
94862
palan
> blog
Qui va a la gamescom?
Bonjour je suis en direction de cologne, et je voulais savoir si il avais des gens du site qui aller en Cologne.
Je me dis que c’est sympa de ce rencontrer irl entre français dans un autre pays.
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/19/2025 at 06:24 AM by
palan
comments (
1
)
kidicarus
posted
the 08/19/2025 at 06:44 AM
Je n'ai quasi jamais vu un jeu n'y allant
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo