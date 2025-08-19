profile
Qui va a la gamescom?
Bonjour je suis en direction de cologne, et je voulais savoir si il avais des gens du site qui aller en Cologne.
Je me dis que c’est sympa de ce rencontrer irl entre français dans un autre pays.
    posted the 08/19/2025 at 06:24 AM by palan
    comments (1)
    kidicarus posted the 08/19/2025 at 06:44 AM
    Je n'ai quasi jamais vu un jeu n'y allant
