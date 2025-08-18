Jeux Video

A mettre à 04:33 pour comprendre.En gros, pour la Saison 3 de The First Descendant, Nexon a envahi tiktok de pubs sur son jeu, montrant plusieurs Youtubers/Twitcheurs en mode WAHOU, un peu à la façon de Michael Youn devant Last War.Sauf que là, c'est pire.Car un des twitcheurs en question, DanieltheDemon de son pseudo (et celui que l'on voit à 04:33) a rapidement posté sur Reddit pour indiquer l'embrouille : c'est pas lui. Ou plutôt, c'est bien l'enregistrement de sa gueule et ses expressions faciales durant un de ses live, mais au-dessus, c'est une voix IA qui l'imite.Nexon s'est aussitôt fait soulever par la communauté pour demander des explications, mais bottant en touche en disant que cela fait partie d'une de ses campagnes events où c'est la communauté tiktok qui crée des pubs, esquivant le fait que les pubs en question sont validés au préalable par l'éditeur et que faut être sacrément con pour oublier la notion de droit à l'image.Bref, vive l'IAEt c'est qu'un début