articles : 1981
visites since opening : 5675970
shanks > blog
all
The First Descendant : une nouvelle étape franchie dans le marketing FAKE
Jeux Video


A mettre à 04:33 pour comprendre.

En gros, pour la Saison 3 de The First Descendant, Nexon a envahi tiktok de pubs sur son jeu, montrant plusieurs Youtubers/Twitcheurs en mode WAHOU, un peu à la façon de Michael Youn devant Last War.

Sauf que là, c'est pire.
Car un des twitcheurs en question, DanieltheDemon de son pseudo (et celui que l'on voit à 04:33) a rapidement posté sur Reddit pour indiquer l'embrouille : c'est pas lui. Ou plutôt, c'est bien l'enregistrement de sa gueule et ses expressions faciales durant un de ses live, mais au-dessus, c'est une voix IA qui l'imite.

Nexon s'est aussitôt fait soulever par la communauté pour demander des explications, mais bottant en touche en disant que cela fait partie d'une de ses campagnes events où c'est la communauté tiktok qui crée des pubs, esquivant le fait que les pubs en question sont validés au préalable par l'éditeur et que faut être sacrément con pour oublier la notion de droit à l'image.

Bref, vive l'IA
Et c'est qu'un début
    posted the 08/18/2025 at 09:18 PM by shanks
    comments (5)
    maxx posted the 08/18/2025 at 09:26 PM
    Je trouve ça déprimant. Je veux dire, les pubs c’est déjà chiant. On a depuis plusieurs années des pubs de plus en plus nulles et bêtes sur internet. Après par dessus ces pubs bêtes et nulles, on a des doublages IA ridicules. Et maintenant, on a des pubs bêtes, nulles, jouées et doublées par l’IA. On est envahit de média toujours moins quali et ça m’énerve de plus en plus.

    D’ailleurs cette vidéo se lance avec un doublage IA. Ça aussi ça m’exaspère au plus au point. Quand tu as français par défaut, Google pense que tu ne sais pas parler anglais donc avec certains contenu c’est automatiquement traduit. Putain que ça me fait chier.
    masharu posted the 08/18/2025 at 09:37 PM
    Pendant ce temps, du coté de la team Blue Archive ça défend l'emploie de l'IA dans le développement, tout en rejetant l'idée de vendre des personnages créé sous IA pour le gacha.
    kalas28 posted the 08/18/2025 at 09:37 PM
    osef ceux qui se tapent des pub en 2025 n'ont que ce qu'ils méritent

    ça fais bien plus de 10 ans que j'ai pas vu une seule pub qu'importe le média....
    malroth posted the 08/18/2025 at 09:52 PM
    kalas28 sur youtube j'arrive à bloquer mais twitch impossible
    jackfrost posted the 08/18/2025 at 10:07 PM
    Usurpation d'identité, bien joué Nexon

    J'espère des sanctions importantes. L'IA doit être utilisé intelligemment et non comme des voleurs.
