profile
Lost Soul Aside
2
Likers
name : Lost Soul Aside
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Ultizero Games
genre : action-RPG
other versions : PC - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
profile
yanssou
21
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 795
visites since opening : 1598611
yanssou > blog
all
Lost Soul Aside : Nouveau trailer


Nouveau trailer pour Lost Soul Aside qui nous dévoile ces capacités d'Arena qui boosteront les pouvoirs d'attaque du personnage, elles évolueront pour des dégâts encore plus dévastateur.

Le titre sera disponible le 29 août sur Ps5 et Pc.


https://m.youtube.com/watch?v=yH1Kpu4bHEg&pp=0gcJCa0JAYcqIYzv
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/18/2025 at 01:16 PM by yanssou
    comments (7)
    mrvince posted the 08/18/2025 at 01:27 PM
    Y'a de jolie effets ok mais la D.A et tout le reste c'est du déjà vu 20 fois. On souffle.
    guiguif posted the 08/18/2025 at 01:29 PM
    mrvince Osef, on est là pour comboter et bourrer des culs
    midomashakil posted the 08/18/2025 at 01:43 PM
    et a la fin une note de 5/20 ^^
    51love posted the 08/18/2025 at 02:14 PM
    A date, ça reste le trailer le plus intéressant que j'ai vu sur le jeu, ça me rassure un peu.

    Mais pour moi le plus gros soucis que le jeu devrait avoir, c'est ce manque d'identité. Ça a l'air très impersonnel, ça manque de folie, surtout pour ce type de jeu. Après les attaques et effets de particules montrées ici sont quand même bien réussie, les animations sont belles on peut pas leur enlever ça.


    Mais ya plein de BTA, genre assez niche, budget pas forcément très élevé pour des ventes de l'ordre de 1 a 3 millions max, tout le monde n'est pas DMC, qui semblent avoir bcp plus de caractère en terme de DA et dans le gameplay que ce qui est montré jusque là sur LSA.

    Rien que l'autre jour l'heure de jeu de Ninja Gaiden 4, wah, ça claque tellement, la brutalité, la puissance des coups, tu les sens. là en comparaison sur pas mal d'ennemis, ça fait un peu sac a PV, avec des interactions sur les hit box assez basiques.

    Autant Stellar Blade, malgré une héroïne qui semblait insipide avant sa sortie, ça sentait le bon jeu minimum, ici, ça semble plus compliqué, même si dans le pire des cas ça sera probablement pas désagréable..

    en attendant peut être une bonne surprise, ca reste tout de même pas hyper engageant a mes yeux en l'état.
    kroseur posted the 08/18/2025 at 03:24 PM
    C'est bordelique a souhait. Je ne sais toujours pas quoi en penser.
    zboubi480 posted the 08/18/2025 at 03:31 PM
    Ca à l'air tellement.......nul
    shambala93 posted the 08/18/2025 at 03:46 PM
    Je vais attendre les retours parce que ça a l’air fait de « plastoc » sans âme.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo