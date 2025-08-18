Nouveau trailer pour Lost Soul Aside qui nous dévoile ces capacités d'Arena qui boosteront les pouvoirs d'attaque du personnage, elles évolueront pour des dégâts encore plus dévastateur.
Le titre sera disponible le 29 août sur Ps5 et Pc.
tags :
posted the 08/18/2025 at 01:16 PM by yanssou
Mais pour moi le plus gros soucis que le jeu devrait avoir, c'est ce manque d'identité. Ça a l'air très impersonnel, ça manque de folie, surtout pour ce type de jeu. Après les attaques et effets de particules montrées ici sont quand même bien réussie, les animations sont belles on peut pas leur enlever ça.
Mais ya plein de BTA, genre assez niche, budget pas forcément très élevé pour des ventes de l'ordre de 1 a 3 millions max, tout le monde n'est pas DMC, qui semblent avoir bcp plus de caractère en terme de DA et dans le gameplay que ce qui est montré jusque là sur LSA.
Rien que l'autre jour l'heure de jeu de Ninja Gaiden 4, wah, ça claque tellement, la brutalité, la puissance des coups, tu les sens. là en comparaison sur pas mal d'ennemis, ça fait un peu sac a PV, avec des interactions sur les hit box assez basiques.
Autant Stellar Blade, malgré une héroïne qui semblait insipide avant sa sortie, ça sentait le bon jeu minimum, ici, ça semble plus compliqué, même si dans le pire des cas ça sera probablement pas désagréable..
en attendant peut être une bonne surprise, ca reste tout de même pas hyper engageant a mes yeux en l'état.