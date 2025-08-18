La Gamescom 2025 ouvre ces portes avec sa conférence d'ouverture qui se tiendra demain à 20h (heure française) pour une durée de 2h environ.Cette nouvelle édition sera marquée par la présence du compositeur Lorien Testard et la soprano Alice Duport-Percier pour jouer l'excellente musique de Clair Obscur Expedition 33.Côté jeux, Lords of the Fallen II, Resident Evil Requiem, World of Warcraft : Midnight, Call of Duty : Black Ops 7, SILENT HILL f et Ninja Gaiden 4 seront présents et on n'est pas à l'abri de quelques annonces surprises (dlc de Black Myth Wukong en rumeur)À noter que comme les Game Awards et le Summer Game Fest, les tarifs de diffusion des trailers ont encore augmentés, et vont jusqu'à 200 000€ la minute.