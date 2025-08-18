La Gamescom 2025 ouvre ces portes avec sa conférence d'ouverture qui se tiendra demain à 20h (heure française) pour une durée de 2h environ.
Cette nouvelle édition sera marquée par la présence du compositeur Lorien Testard et la soprano Alice Duport-Percier pour jouer l'excellente musique de Clair Obscur Expedition 33.
Côté jeux, Lords of the Fallen II, Resident Evil Requiem, World of Warcraft : Midnight, Call of Duty : Black Ops 7, SILENT HILL f et Ninja Gaiden 4 seront présents et on n'est pas à l'abri de quelques annonces surprises (dlc de Black Myth Wukong en rumeur)
À noter que comme les Game Awards et le Summer Game Fest, les tarifs de diffusion des trailers ont encore augmentés, et vont jusqu'à 200 000€ la minute.
Monopole de Geoff Keighley sur le monde des gros évènements JV?
Summer Game Fest
Games Award
GamesCom
ippoyabukiki
Non silent hill f et Wukong (en rumeur, dlc) sont des jeux Asiatiques
A force de traire la vache faudra pas s'étonner si demain la Gamescom ferme boutique...cela s'est passé avec l'E3 où le moindre mètre carré de stand était un hold-up.