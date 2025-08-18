profile
[Rappel] Gamescom Opening Night Live demain à 20h


La Gamescom 2025 ouvre ces portes avec sa conférence d'ouverture qui se tiendra demain à 20h (heure française) pour une durée de 2h environ.

Cette nouvelle édition sera marquée par la présence du compositeur Lorien Testard et la soprano Alice Duport-Percier pour jouer l'excellente musique de Clair Obscur Expedition 33.

Côté jeux, Lords of the Fallen II, Resident Evil Requiem, World of Warcraft : Midnight, Call of Duty : Black Ops 7, SILENT HILL f et Ninja Gaiden 4 seront présents et on n'est pas à l'abri de quelques annonces surprises (dlc de Black Myth Wukong en rumeur)

À noter que comme les Game Awards et le Summer Game Fest, les tarifs de diffusion des trailers ont encore augmentés, et vont jusqu'à 200 000€ la minute.
http://www.youtube.com/watch?v=HVC_dBNUZGc&pp=ygUNZ2FtZXNjb20gMjAyNQ%3D%3D
    adamjensen
    posted the 08/18/2025 at 12:32 PM by yanssou
    comments (10)
    midomashakil posted the 08/18/2025 at 12:38 PM
    svp svp une annonce du castlevania
    altendorf posted the 08/18/2025 at 12:39 PM
    J'avais complètement oublié
    e3ologue posted the 08/18/2025 at 12:46 PM
    altendorf la même. En même temps en dehors des TGA qui sont parfois bons, le reste c'est osef.
    guiguif posted the 08/18/2025 at 12:48 PM
    Geoff qui se met bien arrivé en milieu d'année.
    gasmok2 posted the 08/18/2025 at 12:50 PM
    "À noter que comme les Game Awards et le Summer Game Fest, les tarifs de diffusion des trailers ont encore augmentés, et vont jusqu'à 200 000€ la minute."

    Monopole de Geoff Keighley sur le monde des gros évènements JV?
    Summer Game Fest
    Games Award
    GamesCom
    ippoyabukiki posted the 08/18/2025 at 12:50 PM
    Désolé pour ma question, mais du coup c'est un salon occidetanl où l'on ne vera que des jeux occidentaux ?
    wickette posted the 08/18/2025 at 12:57 PM
    Moi j’attends une et une seule annonce : Ace Combat 8 , je pense si c’est 2025 ce serait tgs ou plutot game award show mais on peut rêver

    ippoyabukiki
    Non silent hill f et Wukong (en rumeur, dlc) sont des jeux Asiatiques
    kujotaro posted the 08/18/2025 at 01:01 PM
    Pouah c'est ça la passion du jv. J'espère pleins d'annonces
    altendorf posted the 08/18/2025 at 01:07 PM
    gasmok2 Toute l'industrie critiquait l'E3 pour ses tarifs, mais au final tout le monde plonge une fois de plus et dit amen à Geoff .
    newtechnix posted the 08/18/2025 at 01:10 PM
    À noter que comme les Game Awards et le Summer Game Fest, les tarifs de diffusion des trailers ont encore augmentés, et vont jusqu'à 200 000€ la minute.

    A force de traire la vache faudra pas s'étonner si demain la Gamescom ferme boutique...cela s'est passé avec l'E3 où le moindre mètre carré de stand était un hold-up.
