mrpopulus
articles : 1163
1163
visites since opening : 2233153
2233153
mrpopulus
> blog
Rappel : Resident Evil 5 VS Resident Evil 6
Petit rappel :
https://www.gamekyo.com/blog_article481662.html]
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/17/2025 at 12:37 PM by mrpopulus
mrpopulus
comments (
10
)
elicetheworld
posted
the 08/17/2025 at 12:36 PM
Difficile le 5 n'est qu'une copie du 4 avec certaines amélioration mais aucune originalité.
Le 6 lui a essayé D' aller dans une autre direction en mettant de côté le survival horror,mais qui n'est si nul que ça quand on le prend pour ce qu'il est .
Je vais dire 6 pour sa prise de risques pas forcément réussi mais j'apprécie l' audaces.et campagne de Léon était pas mal.
onsentapedequijesuis
posted
the 08/17/2025 at 01:22 PM
elicetheworld
Le jeu faisable en coop local du début à la fin, la gestion de l'inventaire limité sans la pause, le jeu plus pensé arcade que solo/narratif, ça change beaucoup de RE4 je trouve.
tab
posted
the 08/17/2025 at 01:28 PM
Le 6 est vraiment une horreur du debut à la fin, à failli detruire la serie.
Je vais donc voter pour le 5 mais trop pensé pour le coop que je j'adhérai pas
beyondgood074
posted
the 08/17/2025 at 02:49 PM
Le 6 c'est le seul épisode de la série que je n'ai jamais pu jouer plus de 2 h.
Le 5 singeait le 4 et faisait tout en moins bien, mais ça reste un bon jeu avec une co-op incroyable.
fritesmayo76
posted
the 08/17/2025 at 04:02 PM
Le 6 largement, durée de vie, trois campagne différentes, des boss mémorables.
abookhouseboy
posted
the 08/17/2025 at 04:11 PM
RE 5 largement meilleur.
L'ambiance, les boss, la férocité générale... Il n'innovait pas, la maniabilité était obsolète mais sacrée aventure.
volran
posted
the 08/17/2025 at 04:23 PM
Resident Evil 6 de mon côté
kurosu
posted
the 08/17/2025 at 04:57 PM
Les 2 sont très bien, osef des haters
forte
posted
the 08/17/2025 at 05:55 PM
Le 5 part trop dans le bourrinage sur la fin, mais on avait vraiment cette impression de "RE4HD", quant au 6, gros gros nanard, mais faut vraiment le prendre au second degré, et il est hyper généreux niveau contenu. Pour avoir platiné les 2... allez, le 6
forte
posted
the 08/17/2025 at 05:56 PM
fritesmayo76
4 histoires, pas 3
