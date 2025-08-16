Visiblememnt, NIS America a mal interprété la tolérance de son public concernant les jeux en format Key Cards sur Switch 2.
Édition Collector de Trails Beyond the Horizon (Quantité restante) :
Switch : 75 %
Switch 2 : 100 %
PS4 : Épuisé
PS5 : Épuisé
Édition Collector complète de Disgaea 7 (Quantité restante) :
Switch 2 : 100 %
Visiblement, ce format est loin de faire l'unanimité. A voir si ça les fait réagir ou pas.
Source : https://x.com/stealth40k/
tags :
posted the 08/16/2025 at 06:32 PM by link49
Les mêmes visionnaires qui se sont dit, on va réserver, sur un système déjà très sollicité: 2 coeurs CPU, 3GB de RAM, un peu de ressources GPU pour notre gamechat 10 fps
Ça serait plus intéressant de voir ce que ça donne sur des éditions standards de jeux grand public qui s'écoulent à plusieurs millions.
Cependant, vu la cupidité de Big N attendez-vous a un prix de 10 à 15% supérieur...
Et on nous dit que les cartes Switch 2 ne sont pas disponible pour certaines tailles, avec une sorte de tout ou rien, soit c'ets c'ets un modèle de carte petit ou alors c'est la taille XXL...donc posant problème pour des jeux qui auraient besoin d'une taille importante mais très loin de remplir la carte XXL de la Switch 2 se faisant les coûts d ela carte XXL sont un repoussoir.
N'est-il donc pas possible que les tiers utilisent tout bêtement des cartes de modèle Switch 1?
Je le dis un peu naïvement mais cela pourrait être une possibilité...alors ok pour les taux de transfert pas fou... et donc des temps de loading plus important des niveaux... cela poserait quelques problèmes mais au tiers de faire quelques efforts pour que cela soit possible.
wickette : sauf que ce n'est pas pour le Gamechat uniquement mais pour tout ce qui est lié à l’OS comme le système d’upscale des textures qui utilisent une partie de Tensor Core. De plus selon les développeurs de Cyberpunk 2077, il n’y a que la moitié d'un coeur CPU qui est utilisé par l’OS. Bref les informations transmises par DF ne sont pas exactes et proviennent sûrement des d'anciennes version des kits dév.
Après je suis d'accord que ce n'était pas une bonne idée de mettre une fonction comme celle-ci sur une machine qui a de telles contraintes liées à son form factor, surtout vu le peu de personne qui vont l'utiliser...
Forcément si ton jeu fait 20Go, si tu as le choix entre payant un coût exorbitant pour une 64Go avec une grande capacité que tu n'auras pas besoin, ou prendre une GKC nettement moins cher ils ont vite choisi.
Bref tant que Nintendo ne proposera pas ça, cela ne changera pas
Et espérons des cartouches moins cher dans les années à venir pour les éditeurs aussi