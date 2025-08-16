Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
link49 > blog
[Switch 2] Le format Key Cards est apparemment un repoussoir
Visiblememnt, NIS America a mal interprété la tolérance de son public concernant les jeux en format Key Cards sur Switch 2.



Édition Collector de Trails Beyond the Horizon (Quantité restante) :

Switch : 75 %
Switch 2 : 100 %
PS4 : Épuisé
PS5 : Épuisé

Édition Collector complète de Disgaea 7 (Quantité restante) :

Switch 2 : 100 %



Visiblement, ce format est loin de faire l'unanimité. A voir si ça les fait réagir ou pas.

Source : https://x.com/stealth40k/
    comments (19)
    wickette posted the 08/16/2025 at 06:34 PM
    Des visionnaires parfois Nintendo, c'était forcément une mauvaise idée

    Les mêmes visionnaires qui se sont dit, on va réserver, sur un système déjà très sollicité: 2 coeurs CPU, 3GB de RAM, un peu de ressources GPU pour notre gamechat 10 fps
    olex posted the 08/16/2025 at 06:36 PM
    Au-delà du GKC, c'est une immense connerie de rendre D7 et cette déclinaison exclusive à la Switch 2 (même temporairement), surtout pour une licence historique PlayStation. Je ne doute pas que les ventes des derniers jeux ont peut-être été plus significatives sur Switch 1, mais c’est priver une édition complète (toujours présumée, avec NISA c'est rarement le cas) de toute une frange de personnes intéressées.
    narustorm posted the 08/16/2025 at 06:38 PM
    Bien fait pour leur gueule en espérant que sa soit le cas pour les autres éditeurs
    jf17 posted the 08/16/2025 at 06:41 PM
    Je comprend que ce système repousse certain joueurs, mais cest la différence avec les blu-ray sur ps5/ serie x ou il faut télécharger une partie du jeu, sans compter les maj day-one, le problème des serveurs est identique
    fritesmayo76 posted the 08/16/2025 at 06:43 PM
    Bien fait pour leur gueule, ils avaient qu'a pas être honnête et l'afficher en gros sur la face avant de la jaquette, fallait faire comme les autres et le mettre en petit derrière.
    cyr posted the 08/16/2025 at 07:02 PM
    Et ça veut dire quelque chose? On peut avoir les prix des différentes versions ?
    e3ologue posted the 08/16/2025 at 07:04 PM
    Je trouve que dans ces cas précis c'est pas très représentatif, on parle collector de jeux de niche, donc obligatoirement pour un public averti de connaisseurs exigeants.

    Ça serait plus intéressant de voir ce que ça donne sur des éditions standards de jeux grand public qui s'écoulent à plusieurs millions.
    escobar posted the 08/16/2025 at 07:21 PM
    C'est le consommateur qui a le dernier mot
    stampead posted the 08/16/2025 at 07:22 PM
    e3ologue c'est justement parce que c'est une license de niche qu 'il ne fallait pas le mettre sur gamekey card et le faire multisupport, en tout cas en ce qui concerne Disgaea 7
    guiguif posted the 08/16/2025 at 07:24 PM
    Les éditeurs n'ont qu'a vendre leurs jeux SW2 20 balles de plus que sur PS5 et voir si ça marche.
    chreasy97 posted the 08/16/2025 at 07:27 PM
    Nintendo se pliera à la volonté des joueurs et les jeux seront tous sur cartouche (dans la mesure du possible suivant le poids du jeu sinon GKC pas vraiment le choix).

    Cependant, vu la cupidité de Big N attendez-vous a un prix de 10 à 15% supérieur...
    newtechnix posted the 08/16/2025 at 07:30 PM
    La question que je me pose...on sait que la Switch 2 ets retro-compatible et accepte de faire tourner des jeux Switch.
    Et on nous dit que les cartes Switch 2 ne sont pas disponible pour certaines tailles, avec une sorte de tout ou rien, soit c'ets c'ets un modèle de carte petit ou alors c'est la taille XXL...donc posant problème pour des jeux qui auraient besoin d'une taille importante mais très loin de remplir la carte XXL de la Switch 2 se faisant les coûts d ela carte XXL sont un repoussoir.

    N'est-il donc pas possible que les tiers utilisent tout bêtement des cartes de modèle Switch 1?

    Je le dis un peu naïvement mais cela pourrait être une possibilité...alors ok pour les taux de transfert pas fou... et donc des temps de loading plus important des niveaux... cela poserait quelques problèmes mais au tiers de faire quelques efforts pour que cela soit possible.
    olex posted the 08/16/2025 at 07:41 PM
    newtechnix Je pense que c'est plus compliqué que cela, et tu le dis toi-même dans ton commentaire, ça doit être une histoire de vitesse de transfert et de codage (rien qu'au niveau libraries, d'où les quelques incompatibilités de jeux SW1/2). Et comme tu peux le supposer, déjà que ça grappille quelques centimes d'euros sur les GKC, alors j'imagine que l'effort de programmer et d'opti ce point ne mérite pas l'investissement. Le culot se paie également
    altendorf posted the 08/16/2025 at 07:45 PM
    https://www.youtube.com/watch?v=dt2QuwzdVwE
    balf posted the 08/16/2025 at 07:52 PM
    Moi je dirais plutôt, un lourd repoussoir
    tripy73 posted the 08/16/2025 at 08:01 PM
    Clairement une idée à la con même si ça peut se comprendre pour des jeux qui seraient trop lourds pour tenir sur une cartouche, malheureusement certains éditeurs ne jouent pas le jeu et profitent de ces cartouches pour ne pas payer les classiques. Après j'aimerais bien aussi que les joueurs boycottent les jeux qui ne sont pas complet sur les disques ou avec un simple code de DL, histoire d'être cohérent et d'envoyer un message clair aux éditeurs qu'on ne veut pas de cette pratique commerciale honteuse.

    wickette : sauf que ce n'est pas pour le Gamechat uniquement mais pour tout ce qui est lié à l’OS comme le système d’upscale des textures qui utilisent une partie de Tensor Core. De plus selon les développeurs de Cyberpunk 2077, il n’y a que la moitié d'un coeur CPU qui est utilisé par l’OS. Bref les informations transmises par DF ne sont pas exactes et proviennent sûrement des d'anciennes version des kits dév.

    Après je suis d'accord que ce n'était pas une bonne idée de mettre une fonction comme celle-ci sur une machine qui a de telles contraintes liées à son form factor, surtout vu le peu de personne qui vont l'utiliser...
    ouroboros4 posted the 08/16/2025 at 08:08 PM
    tripy73 A Nintendo de proposer des cartouches moins cher ou de capacité moindre
    Forcément si ton jeu fait 20Go, si tu as le choix entre payant un coût exorbitant pour une 64Go avec une grande capacité que tu n'auras pas besoin, ou prendre une GKC nettement moins cher ils ont vite choisi.

    Bref tant que Nintendo ne proposera pas ça, cela ne changera pas
    Et espérons des cartouches moins cher dans les années à venir pour les éditeurs aussi
    heracles posted the 08/16/2025 at 08:12 PM
    Cheh
    dooku posted the 08/16/2025 at 08:24 PM
    Tant mieux, le demat c'est l arnaque
