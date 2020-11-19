Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
Astro's Playroom
15
Likers
name : Astro's Playroom
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : plates-formes
multiplayer : non
european release date : 11/19/2020
link49
472
Likes
Likers
link49
link49 > blog
[Ps5] Astro's Playroom : Le jeu de plateforme 3D le plus vendu de tous les temps?
Techniquement Astro's Playroom est le jeu de plateforme 3D le plus vendu de tous les temps. Cette affirmation a fait le tour du monde et a divisé les joueurs. L’aventure du petit robot se serait vendue à plus de 80 millions d’exemplaires. C’est impressionnant! Mais, fou ou pas, c’est parce qu’il est préinstallé sur toutes les PS5. Alors, se vend-il *vraiment* ? Ou est-ce juste… un jeu qui traîne ?



Bravo tout d’abord à l’équipe Asobi pour avoir créé un jeu auquel les gens veulent *vraiment* jouer gratuitement ! Astro’s Playroom est bien plus qu’une simple démo technique. C'est une véritable lettre d'amour à l'histoire de PlayStation : pleine de charme, parfaitement maîtrisée et imprégnée d'une nostalgie à faire verser une larme à tout fan de Sony de longue date. Mais il y a un point plus délicat à aborder dans l'argument de Liebholtz, qui le qualifie de jeu de plateforme 3D le plus vendu de tous les temps. Le chiffre de 80 millions provient du fait que le jeu était inclus dans chaque PS5 vendue à ce jour. Sauf qu'il n'est pas vraiment vendu aux seuls joueurs : est-il simplement offert ? Cela a donné lieu à des débats enflammés en ligne, les joueurs se moquant avec sarcasme de l'idée que cela puisse être considéré comme une véritable « vente ».



A titre de comparaion, sa "suite", Astro Bot, s'est écoulé à plus de 2.3 millions d'exemplaires sur Ps5.

Source : https://happygamer.com/astros-playroom-hits-80-million-sales-but-is-it-really-the-best-selling-3d-platformer-129014/
    magneto860 posted the 08/15/2025 at 06:57 PM
    C'est une démo de la manette, pas un jeu... Bon ok, y a des trophées, mais quand même...
    ducknsexe posted the 08/15/2025 at 06:57 PM
    Offert également dans un paquet de snickers.
    link49 posted the 08/15/2025 at 07:01 PM
    Perso, j'y ai joué 10 minutes, et je l'ai supprimé direct. Du moins, j'y ai jamais retouché.
    hyoga57 posted the 08/15/2025 at 07:16 PM
    Comme Mario Kart 8 vendu en blundle.
    adamjensen posted the 08/15/2025 at 07:19 PM
    J'avoue que pour moi, ce jeu a été une très bonne surprise.
    Beaucoup le considère comme une Démo, alors que pour ma part, c'est vraiment un jeu à part entière.
    saram posted the 08/15/2025 at 07:21 PM
    Je suis sur Donkey Kong en ce moment et je m'éclate bien plus. Astro n'est pas mauvais du tout, j'ai passé un bon moment mais je l'ai vite oublié.
    djfab posted the 08/15/2025 at 07:35 PM
    Link49 : pourquoi, tu n'aimes pas les jeux de plateau forme 3D ?
    tripy73 posted the 08/15/2025 at 07:37 PM
    Comme l’a dit Genki lui-même suite à la réaction des misters 1er degré, il s'agit d'une blague d'où l’image choisi et son Smiley à la fin... Les gens s'enflamment juste pour un vieux shitpost, c'est chaud quand même.
    guiguif posted the 08/15/2025 at 07:41 PM
    4 niveaux et un boss qui annonceront le GOTY 2024

    djfab Quand il a compris que l’élève avait dépassé le maitre, il a fui devant la réalité
    djfab posted the 08/15/2025 at 07:45 PM
    Guiguif : c'est sûrement ça !
