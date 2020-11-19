Techniquement Astro's Playroom est le jeu de plateforme 3D le plus vendu de tous les temps. Cette affirmation a fait le tour du monde et a divisé les joueurs. L’aventure du petit robot se serait vendue à plus de 80 millions d’exemplaires. C’est impressionnant! Mais, fou ou pas, c’est parce qu’il est préinstallé sur toutes les PS5. Alors, se vend-il *vraiment* ? Ou est-ce juste… un jeu qui traîne ?
Bravo tout d’abord à l’équipe Asobi pour avoir créé un jeu auquel les gens veulent *vraiment* jouer gratuitement ! Astro’s Playroom est bien plus qu’une simple démo technique. C'est une véritable lettre d'amour à l'histoire de PlayStation : pleine de charme, parfaitement maîtrisée et imprégnée d'une nostalgie à faire verser une larme à tout fan de Sony de longue date. Mais il y a un point plus délicat à aborder dans l'argument de Liebholtz, qui le qualifie de jeu de plateforme 3D le plus vendu de tous les temps. Le chiffre de 80 millions provient du fait que le jeu était inclus dans chaque PS5 vendue à ce jour. Sauf qu'il n'est pas vraiment vendu aux seuls joueurs : est-il simplement offert ? Cela a donné lieu à des débats enflammés en ligne, les joueurs se moquant avec sarcasme de l'idée que cela puisse être considéré comme une véritable « vente ».
A titre de comparaion, sa "suite", Astro Bot, s'est écoulé à plus de 2.3 millions d'exemplaires sur Ps5.
Source : https://happygamer.com/astros-playroom-hits-80-million-sales-but-is-it-really-the-best-selling-3d-platformer-129014/
Beaucoup le considère comme une Démo, alors que pour ma part, c'est vraiment un jeu à part entière.
