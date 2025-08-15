Solarr the PC Master
Est-ce pour relever le niveau de difficulté de MKW ? je plaisante.
Qui a subi le Drift sur NS2 ? à commencer par moi.
Nous sommes déjà le 3ème mois, et après avoir été en émoi, je suis aux abois. Sans mauvais jeu de maux, sur l'open World MKW, à défaut de n'être pas loin de la gerbe, actuellement je prends une cartouche.
Pas de drift sur la 1, mais sur la 2, me concernant.
Et vous ? votre problème a-t-il été pris en charge ?
Merci de votre retour.
J'ai aussi eu droit à une suée avant de comprendre de quoi il retourne.
Le seul moment où j'ai eu les symptômes, c'est après être revenu de la plage. Étant en vacances a ce moment là, je n'avais pas mon triwing sous la main. Et donc j'ai racheter une paire.
Mais une fois rentré, j'ai démonter, et j'ai nettoyer. Il y avait un grain de sable.
Ensuite plus de problème jusqu'à maintenant.