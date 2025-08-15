Solarr the PC Master

Est-ce pour relever le niveau de difficulté de MKW ? je plaisante.



Qui a subi le Drift sur NS2 ? à commencer par moi.

Nous sommes déjà le 3ème mois, et après avoir été en émoi, je suis aux abois. Sans mauvais jeu de maux, sur l'open World MKW, à défaut de n'être pas loin de la gerbe, actuellement je prends une cartouche.

Pas de drift sur la 1, mais sur la 2, me concernant.



Et vous ? votre problème a-t-il été pris en charge ?



Merci de votre retour.