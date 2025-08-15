profile
[NS2] Need For Drift 2
Solarr the PC Master
Est-ce pour relever le niveau de difficulté de MKW ? je plaisante.

Qui a subi le Drift sur NS2 ? à commencer par moi.
Nous sommes déjà le 3ème mois, et après avoir été en émoi, je suis aux abois. Sans mauvais jeu de maux, sur l'open World MKW, à défaut de n'être pas loin de la gerbe, actuellement je prends une cartouche.
Pas de drift sur la 1, mais sur la 2, me concernant.

Et vous ? votre problème a-t-il été pris en charge ?

Merci de votre retour.
    posted the 08/15/2025 at 11:46 AM by solarr
    comments (5)
    cyr posted the 08/15/2025 at 12:25 PM
    Mais comment vous faites bordel.
    derno posted the 08/15/2025 at 12:28 PM
    C'est pas la giroscopie qui est activé ? Elle a tendance à toujours êtres présente par défaut quand on joue en multi.
    J'ai aussi eu droit à une suée avant de comprendre de quoi il retourne.
    5120x2880 posted the 08/15/2025 at 01:21 PM
    cyr Ils jouent avec des manettes qui possèdent des potentiomètres plutôt qu'avec des JL16 précis et sans frottements.
    playshtayshen posted the 08/15/2025 at 01:24 PM
    Le drift des joycons est garantie a vie. Retourne chez ton revendeur les remplacer
    cyr posted the 08/15/2025 at 02:39 PM
    5120x2880 ouais, 4 paire de Joy con, 2 manette pro. Et he doit etre un miraculé.

    Le seul moment où j'ai eu les symptômes, c'est après être revenu de la plage. Étant en vacances a ce moment là, je n'avais pas mon triwing sous la main. Et donc j'ai racheter une paire.

    Mais une fois rentré, j'ai démonter, et j'ai nettoyer. Il y avait un grain de sable.

    Ensuite plus de problème jusqu'à maintenant.
