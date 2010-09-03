Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Question] Pour ou contre un Remaster de la Trilogie FFXIII?
La page twitter Final Fantasy a publié une image de Lightning de Final Fantasy XIII avec une citation, ce qui a enflammer un peu la toile.



FFXIII Trilogy HD Remaster n'existe toujours pas sur les plateformes modernes. Il se pourrait que Square-Enix sorte FFXIII Remake + XIII-2 HD + LRXIII HD réunis en un seul jeu un jour.



Pas sûr que cela tienne cependant sur un seul disque. Reste à voir sur Switch 2 s'il serait en format key-card.

Source : https://x.com/Joshdachu_/status/1956100908577939887/
    posted the 08/15/2025 at 08:58 AM by link49
    comments (23)
    narustorm posted the 08/15/2025 at 09:01 AM
    Si c'est le cas je prend day one sur ps5 j'aurai préféré switch 2 mais bon ????.....
    jf17 posted the 08/15/2025 at 09:01 AM
    Sans être exceptionnel, j'avais apprécié le 13 et 13-2, par contre je n'ai jamais fait lighting returns, je ne sais pas ce qu'il vaut
    magneto860 posted the 08/15/2025 at 09:02 AM
    Ils l'ont fait pour la collection FFX, mais c'était FFX.
    Il me semble que FFXIII c'était un peu un bide à côté.

    Après faudra voir le prix. Mais quand tu vois que FFXII est souvent plus cher que FFXV et FFXVI, pas sûr qu'un remaster de la collection FFXIII trouve son public.

    Idéalement il faudrait sortir cette compil aussi sur PS4/PS5, car c'est là qu'on trouve le plus de jeux FF. Un peu de cohérence quoi.
    adamjensen posted the 08/15/2025 at 09:05 AM
    Une des pire trilogie, et font partie des pire Final Fantasy qui existent.
    Le scénario merdique, et les perso qui rendait dingue...
    J'ai laisser tomber le 1 au Cd 3, juste fait la démo du 2, et pas touché au 3.
    Perso, je suis contre.
    lastmajor posted the 08/15/2025 at 09:07 AM
    Contrairement à beaucoup j'avais beaucoup aimé XIII et XIII-2 pour leur système de combat. Si remake je ferai le Lightning Return que je n'ai toujours pas fait. Le grind du platine de XIII me hante toujours plus de 15 ans après du coup je ne le referai pas mais c'est un excellent jeu.
    mooplol posted the 08/15/2025 at 09:08 AM
    Pour, jamais finit le 13 sur ps3 où j'avais arrêté le jv par lassitude de cette gen et la reprise de mes études
    fritesmayo76 posted the 08/15/2025 at 09:17 AM
    J'ai plutôt apprécié le premier (qui est encore très bien sur Series X), le deuxième était fastidieux et le dernier j'ai détesté.
    Si c'est des portages avec lissage et upscale aucun intérêt, et y en aurait pas plus à faire des remakes (surtout au vu de la qualité de ceux du 7) pour un maigre potentiel de vente d'un FF qui fait pas parti des plus appréciés.
    azaz posted the 08/15/2025 at 09:19 AM
    complètement inutile. Le 13_1 jeux a super bien vieilli, c'etait d'ailleur une claque graphique à sa sortie surtout du fait qu'il était linéaire. En plus, il n'est pas apprécier par beaucoup donc ça ne marchera pas.
    narustorm posted the 08/15/2025 at 09:29 AM
    FF 13.1 c'est 7millions de vente et dire que la trilogie a pas plus ... faut pas écouté que la communauté qui gueule pour un rien surtout que encensé FF10 et détruire FF13 le foutage de gueule et colossal vue la structure similaire
    malroth posted the 08/15/2025 at 09:44 AM
    POUR

    Je sais que c'est tendance de crasher dessus mais perso j'avais aimer le 13 dés sa sortie du PS3

    Peutetre parceque quand un FF canonique sort, je ne le compare à aucun autre FF.

    Chaque FF = une nouvelle fantaisie, nouveau jeu et donc j'accepte de découvrir cette nouvelle fantaisie en tant que tel.

    Mais je sais que bcp comparent toujours et veulent les meme jeux avec des perso different. Pas moi. J'aime quand chaque FF se distingue.

    J'avais adorer le 12 aussi pour les memes raisons
    ioda posted the 08/15/2025 at 09:50 AM
    adamjensen Comment ça tu n'aimes pas le scénario de 39-45 ?
    adamjensen posted the 08/15/2025 at 09:53 AM
    ioda
    terikku posted the 08/15/2025 at 09:56 AM
    Jamais fait le 3, faudra que je le fasse un jours mais flemme de refaire le 1 et 2
    shinz0 posted the 08/15/2025 at 09:58 AM
    Pour dans un pack
    Contre en GKC sur Switch 2
    zekk posted the 08/15/2025 at 09:59 AM
    narustorm La linéarité de ces deux jeux reste différente. ici c'est pas la communauté qui est malhonnête mais toi
    brook1 posted the 08/15/2025 at 10:12 AM
    C'est la trilogie qui ont causé le plus de tort à la licence
    wantorx posted the 08/15/2025 at 10:19 AM
    Evidemment pour ! je comprends pas pourquoi c'est toujours pas sortie d'ailleurs ! les trois en 4K60
    keiku posted the 08/15/2025 at 10:24 AM
    narustorm surtout que encensé FF10 et détruire FF13 le foutage de gueule et colossal vue la structure similaire

    la structure est la même mais la qualité est différente,autant ff10 a un bon gameplay une bonne exploration (et ce même sur un couloir comme quoi c'est possible),un bon rythme, la possibilité de gèrer sont équipe et des choix dans l'upgrade de tes perso, une bonne histoire,

    autant ff13 c'est le néant absolu sur tous les points, donc oui on peut facilement encensé l'un et détruire l'autre...
    keiku posted the 08/15/2025 at 10:30 AM
    malroth Mais je sais que bcp comparent toujours et veulent les meme jeux avec des perso different. Pas moi. J'aime quand chaque FF se distingue.


    je pense pas que se soit un soucis de comparaison mais de qualité, tu peux avoir des jeux différents qui soit tous de qualité, mais un éditeur n'est pas signe de qualité sur tous ces jeux, on l'a vu récemment avec atlus, bioware, square enix, et même récement capcom avec monster hunter
    ippoyabukiki posted the 08/15/2025 at 10:33 AM
    Pas besoin de remaster, sur pc les performances peuvent etre absolument dingues.
    ippoyabukiki posted the 08/15/2025 at 10:34 AM
    wantorx va sur pc, tu aurzs ton bonheur niveau optimisation et sans passer par des patchs ou des mods. Tout bel et bien dans les menus.
    Et en plus de ca les voix japonaises qui changent totalement la majorité des persos
    zekk posted the 08/15/2025 at 10:34 AM
    keiku pour une fois on est d'accord !
    ippoyabukiki posted the 08/15/2025 at 10:36 AM
    adamjensen pour les personnages c'eet en parti les voix anglaises catastrophiques qui ont fait de la merde (comme tidus dans ff10 d'ailleurs). Sur pc avec les voix jap (dispo de base sans faire de manip ou de telechargement) ca change beaucoup le charisme de plein de persos
