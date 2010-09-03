La page twitter Final Fantasy a publié une image de Lightning de Final Fantasy XIII avec une citation, ce qui a enflammer un peu la toile.
FFXIII Trilogy HD Remaster n'existe toujours pas sur les plateformes modernes. Il se pourrait que Square-Enix sorte FFXIII Remake + XIII-2 HD + LRXIII HD réunis en un seul jeu un jour.
Pas sûr que cela tienne cependant sur un seul disque. Reste à voir sur Switch 2 s'il serait en format key-card.
Source : https://x.com/Joshdachu_/status/1956100908577939887/
posted the 08/15/2025 at 08:58 AM by link49
Il me semble que FFXIII c'était un peu un bide à côté.
Après faudra voir le prix. Mais quand tu vois que FFXII est souvent plus cher que FFXV et FFXVI, pas sûr qu'un remaster de la collection FFXIII trouve son public.
Idéalement il faudrait sortir cette compil aussi sur PS4/PS5, car c'est là qu'on trouve le plus de jeux FF. Un peu de cohérence quoi.
Le scénario merdique, et les perso qui rendait dingue...
J'ai laisser tomber le 1 au Cd 3, juste fait la démo du 2, et pas touché au 3.
Perso, je suis contre.
Si c'est des portages avec lissage et upscale aucun intérêt, et y en aurait pas plus à faire des remakes (surtout au vu de la qualité de ceux du 7) pour un maigre potentiel de vente d'un FF qui fait pas parti des plus appréciés.
Je sais que c'est tendance de crasher dessus mais perso j'avais aimer le 13 dés sa sortie du PS3
Peutetre parceque quand un FF canonique sort, je ne le compare à aucun autre FF.
Chaque FF = une nouvelle fantaisie, nouveau jeu et donc j'accepte de découvrir cette nouvelle fantaisie en tant que tel.
Mais je sais que bcp comparent toujours et veulent les meme jeux avec des perso different. Pas moi. J'aime quand chaque FF se distingue.
J'avais adorer le 12 aussi pour les memes raisons
Contre en GKC sur Switch 2
la structure est la même mais la qualité est différente,autant ff10 a un bon gameplay une bonne exploration (et ce même sur un couloir comme quoi c'est possible),un bon rythme, la possibilité de gèrer sont équipe et des choix dans l'upgrade de tes perso, une bonne histoire,
autant ff13 c'est le néant absolu sur tous les points, donc oui on peut facilement encensé l'un et détruire l'autre...
je pense pas que se soit un soucis de comparaison mais de qualité, tu peux avoir des jeux différents qui soit tous de qualité, mais un éditeur n'est pas signe de qualité sur tous ces jeux, on l'a vu récemment avec atlus, bioware, square enix, et même récement capcom avec monster hunter
Et en plus de ca les voix japonaises qui changent totalement la majorité des persos