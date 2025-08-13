accueil
Il fait chaud aussi chez vous ?
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/13/2025 at 09:25 AM by
jaysennnin
comments (
39
)
kidicarus
posted
the 08/13/2025 at 09:28 AM
C'est l'été, ça fait du bien.
ippoyabukiki
posted
the 08/13/2025 at 09:28 AM
30 ce n'est pas "chaud"
jaysennnin
posted
the 08/13/2025 at 09:29 AM
ippoyabukiki
le ressenti
kikoo31
posted
the 08/13/2025 at 09:30 AM
Par rapport au 40 de chez nous ,c est kedall
Putain...
adamjensen
posted
the 08/13/2025 at 09:31 AM
J'ai la clim, c'est pas un problème.
altendorf
posted
the 08/13/2025 at 09:34 AM
Oui
newtechnix
posted
the 08/13/2025 at 09:35 AM
C'est l'été manquerait plus que ça qu'il ne fasse pas chaud
wickette
posted
the 08/13/2025 at 09:38 AM
Il y a chaud et chaud
Quand en journée il fait 35-40 et surtout à minuit il fait 24-27c c’est pas « l’été » non
Quand il fait 30c et 18c le soir là déjà c’est beaucoup plus agréable et un vrai climat estival
C’est fou comment les gens se voilent la face en mode c’est normal c’est l’été
jaysennnin
posted
the 08/13/2025 at 09:42 AM
adamjensen
j'ai une clim portable et c'est de l'arnaque
kikoo31
courage
newtechnix
ah non pas la nuit c'est horrible
wickette
tu as tout à fait raison
kurosu
posted
the 08/13/2025 at 09:48 AM
wickette
il y a des jours plus chaud en été que d'autres.
30-35 c'est normal, et là on parle de pic avec les 40° à certains endroits, mais tu parles comme si c'est pendant tout l'été, je te conseille de noter les températures de tous les jours, tu verras que c'est pas ouf
jaysennnin
Et oui il fait plus chaud que les autres jours, mais pas le plus chaud du moins chez moi
Et déjà se plaindre de 30, pourquoi tu restes à Marseille ?
sosky
posted
the 08/13/2025 at 09:51 AM
kurosu
non autant de pics de chaleurs (et y’a pics de chaleur à 30 degrés y’a 30 ans, pics de chaleurs à 35 y’a 10 ans et pics de chaleur à 40 degrés) ce n’est pas normal.
C’est fou de minimiser autant les températures anormales qu’on a maintenant.
gasmok2
posted
the 08/13/2025 at 09:52 AM
Non, ici en Irlande il fait 19°c
j'ai l'impression de vivre sue une autre planète quand je parle à la famille (à Grenoble avec 43 à l'instant)
newtechnix
posted
the 08/13/2025 at 09:55 AM
jaysennnin
je reviens d'un endroit où il faisait 33 degrés à 9h et 49 degrés à 15h00
...et le soir 35 degrés dans les chambres. La clim c'était obligatoire pour survivre
A partir d'un moment le corps humain ne fait absolument aucune différence entre 38 degrés et 49 degrés, tout ce que tu sais c'est fait très chaud.
chose amusante quand arrive l'hiver, moi habitué a des régions froides et pluvieuses, je suis en polo pendant que les locaux sortent les manteaux à 19 degrés
en Espagne qui est en vérité un pays aride en été ils se sont adaptés et ne sortent pas le midi, ils sortent plus tard.
Après le fait que la climatisation est apparu change la perception d'une situation avant on était habitué à vivre dans été chaud...la climatisation change cela car avec la clim tu peux passer d'un différentiel de 22 degrés dans la maison à 35 degrés...si tu n'as pas de clim et que t'as maison à l'intérieur est à 27 degrés, il n'est pas étonnant que tu as l'impression que dehors c'est l'enfer "juste" avec 30.
le truc du ressenti c'est un peu n'importe quoi, il dépend d'une perception individuelle qui peut fortement varié en fonction par exemple de ta corpulence (poid/taille). c'est comme pour la bouffe certains trouvera des plats trop salés, épicés, sucrés.
pcsw2
posted
the 08/13/2025 at 09:57 AM
Je suis en vacance dans l'allier ici 37 ° ressenti :trop chaud
iglooo
posted
the 08/13/2025 at 10:00 AM
45°C ici
Le pire? Avec la déformation professionnelle passée, c'est
pas si pire
Faudrait peut-être planter des arbres et arrêter de bétonner/bitumer, faire de jolis cours d'eau mais les barbares sont dans la place hélas... Comme le souligne
newtechnix
, en Espagne ou ailleurs ils adaptent les rythmes aux conditions mais nous,
balek'
total.
akinen
posted
the 08/13/2025 at 10:02 AM
wickette
merci, parce que certains pensent que le réchauffement climatique c’est pour les autres pays ou pire, de la science fiction.
cyr
posted
the 08/13/2025 at 10:07 AM
C'est redescendu d'un coup ici. Quelque goûte sont même tomber. Averse orageuse de prévu.....dans le 77.
jenicris
posted
the 08/13/2025 at 10:07 AM
Hier il faisait 41.
newtechnix
posted
the 08/13/2025 at 10:07 AM
iglooo
"Faudrait peut-être planter des arbres et arrêter de bétonner/bitumer," +1000 l'hyper-bétonnisation des villes.
Juste cela change tout...y'a 10 ans dans mon quartier des petites maisonnette avec petit jardin devant, aujourd'hui, ils ont tous remplacé cela par des parking pour garer leur voitures devant leur porte.
Un jour les gens vont s'étonner qu'il fait moins chaud à l'ombre d'un arbre
Sans parler des forêts rasées pour installer des champs de panneaux solaires ou d'éoliens. On marche sur la tête mais parait que c'est écolo.
jenicris
posted
the 08/13/2025 at 10:09 AM
Et ces températures ne feront que devenir plus courantes les années passants. Avec des pics de plus en plus haut.
iglooo
posted
the 08/13/2025 at 10:13 AM
akinen
sauf que la chaleur nocturne est souvent due à des choix architecturaux. Entre le jardin et mon habitat j'ai des différences de plus de 10°C... La propagande sur l'écologie fait un peu trop oublier les choix plus que douteux de l'urbanisme moderne, ça a bon dos le CO2.
newtechnix
même à 45°C, pas besoin d'arroser le jardin perso (et la coriandre, et les salades poussent), vu que je suis à côté d'un torrent et qu'on a avec une voisine planté suffisamment de trucs et d'espèces différentes pour créer des îlots de fraicheur (bon, elle aurait pu chosir autre chose que des bambous traçants par contre
). Le truc par contre que peu mentionnent, c'est les rayons du Soleil, ils étaient vraiment mauvais ces dernières années. Et cet éclat blanc.. ASKIP l'année prochaine il repasse en phase plus normale.
Le truc qui me fait m'interroger perso, c'est mon pare-brise de caisse super propre alors qu'auparavant t'avais forcément plein d'insectes qui venaient s'écraser dessus quand tu roulais la nuit.. Là quasi plus rien... C'est inquiétant.
kurosu
posted
the 08/13/2025 at 10:23 AM
sosky
tu as juste la mémoire courte, par expérience, quand j'étais ado, dans plus de 20ans il faisait déjà des étés à 40°, je sais car je faisais un truc bien précis les étés tous les ans
lautrek
posted
the 08/13/2025 at 10:25 AM
pcsw2
t'es où exactement dans l'allier ?
iglooo
t'as changé de boulot ?
wickette
posted
the 08/13/2025 at 10:38 AM
kurosu
Bien sur pour ça on parle de vagues de chaleur.
Mais elles se multiplient et sont bien plus durables, c’est le soucis malheureusement , on en a eu une cinquantaine de 1945 à 2025 mais depuis quelques années leur fréquence explose
pcsw2
posted
the 08/13/2025 at 10:52 AM
lautrek
chez ma mère a ebreuil a côté de gannat
mishinho
posted
the 08/13/2025 at 10:53 AM
Oui chaud à Nice 30-31 la nuit dans l apart c’est infernal, très difficile à dormir
newtechnix
posted
the 08/13/2025 at 10:59 AM
iglooo
toujours arroser en fin d'après-midi/début de soirée.
misterwhite
posted
the 08/13/2025 at 11:04 AM
41 degrés ici a Lyon...
zamale38
posted
the 08/13/2025 at 11:07 AM
41 a grenoble, 44 en ressenti
kikoo31
posted
the 08/13/2025 at 11:08 AM
jaysennnin
merci car c est difficile de dormir
kikoo31
posted
the 08/13/2025 at 11:09 AM
kurosu
dis que t'es climatosceptique c est + rapide
adamjensen
posted
the 08/13/2025 at 11:11 AM
jaysennnin
Ah dommage, pas de chance.
La mienne est portable aussi, avec des roulettes, et fait 20 à 40 Kilos.
Je fait passer l'énorme tuyau par la fenêtre et c'est efficace, tant qu'on reste dans le rayon, même si je peux la faire tourner comme un ventillateur, mais après ca dépend aussi du prix et de la marque.
Moi la mienne ma couté 350 euros à l'époque.
Mais ca va, j'en suis satisfait, je voulais du froid, et c'est ce que j'ai.
adamjensen
posted
the 08/13/2025 at 11:17 AM
J'ai même la télécommande qui va avec.
kurosu
posted
the 08/13/2025 at 11:17 AM
kikoo31
direct le looser
Tu es surtout plus vieux, ou change ta maison éclatée
keima
posted
the 08/13/2025 at 11:24 AM
40 degré c'est rien on a déjà vécu ça! Moi je dit on devrait profiter il fera pas aussi frais les prochains étés!! Et surtout don't look up!
kikoo31
posted
the 08/13/2025 at 11:35 AM
kurosu
tu m'as pas contredit
C'est deja ça
victornewman
posted
the 08/13/2025 at 11:37 AM
adamjensen
une Klarstien new breeze ?
kurosu
posted
the 08/13/2025 at 11:46 AM
kikoo31
Bah non, tu as les données officielles, tu vas voir sur leur site et tu vas voir que ça a toujours été comme ça, même les 2 dernières années (23-24) ils faisaient plus cool ( bon ) que 2022, donc c'est vraiment variable, tu auras toujours une année plus chaude que d'autre, mais dire que ça ne fait qu'augmenter, on devrait être à 45° depuis le temps qu'on vous dit que ça chauffe de plus en plus.
Ce qui augmente c'est le ressenti par rapport aux infrastructures, construction, avec les indices de réflexion solaire qui sont variables d'un endroit local
jaysennnin
posted
the 08/13/2025 at 11:52 AM
newtechnix
non mais j'ai longtemps vécu aussi en pays tropical, avec la lourdeur et la moiteur qui vont avec la chaleur, mais ici c'est un peu différent, peut être parce que la clim n'est pas aussi répandue
gasmok2
tu es l'enfoiré que tu penses être
profites bien de la fraicheur, je crois que ceux de normandie sont un peu dans ce cas (entre 23 et 25 je pense bien)
