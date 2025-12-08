Un Nintendo Direct General, un Nintendo Direct spécial Metroid Prime 4 : Beyond et un Super Mario Bros. 40e anniversaire Direct dans les mois à venir ne sont pas des prédictions farfelues, bien au contraire, selon NintyPrime.
Le Nintendo Direct devrait arriver dans les jours qui viennent, certains estiment au plus tard en septembre.
Il y en aurait un pour célébrer les 40 ans de la Saga Mario, avec apparemment l'annonce d'une compile d'anciens titres.
Et enfin, un pour annoncer entre autre la date de sortie de Metroid Prime 4 : Beyond .
Source : https://x.com/stealth40k
posted the 08/12/2025 at 05:21 AM by link49
Moi, je vois bien le prochain Mario présenté avant la sortie du film voir en bande annonce juste avant le film pour une sortie le mois suivant.
Une belle idée marketing.
Après je ne crois pas à un gros ND avant le début de l'année mais des petits pour des dates de jeu déjà annoncé par Nintendo et peut être une ou deux surprises, ça tournera surtout autour des tiers jusqu'au ND de début d'année; et là Nintendo va communiquer sur les jeux made in Nintendo.
Pour l'instant on attend Metroid P4, pokemon, hyrule Warrior, Splatoon Raider, kirby air riders etc, en faite Nintendo est presque plein jusqu'à mars 2026. Donc on aura rien de vraiment croustiant de leur côté.
Sinon encore un article sur la Switch 2 sans une vrai annonce derrière...Avant et après sa sortie, rien ne change avec cette console.
Après un ND special focus sur Metroid Prime 4 paraît évident , par contre l anniv Mario pour les 40 ans, pas besoin de ND , quand on voit la chiotte à l arrache que Nintendo avait fait pour les 35 ans, bah ca fera pareil là, une compil toute pourrie d anciens jeux même pas remasterisés ...
Faut pas obliger les gens a faire ce qu'ils n'ont pas envie pour assouvir ses envies personnelles, force pas STP.
Je vais suivre ton raisonnement :
« Xenoblade mérite une suite pour un million de raison que je ne détaillerai pas ici ».
Au final t’as rien à dire? Dommage, j’étais curieux.
Et oui, je sais lire puisque je te réponds. Tu veux aussi savoir si j’ai internet?
Faudra des nouvelles annonces un peu plus ambitieuses qu’un jeu de course kirby et un spin-off splatoon déjà annoncés
Et des jeux from scratch switch 2, pas ces hybrides type mario kart et DK qui tournent très clairement sur un engine switch 1 sans motion vectoring et donc sans DLSS…le FSR1 etant vraiment inférieur.
Meme si je préfère une nouvelle franchise de Monolith plus mature, Xenoblade ca se vend bien voir très bien vu le budget derrière AA et avec un public en général conquis, donc certains doivent redescendre sur terre là
Oui bon, ça sera un Xeno[truc] fait part Monolith quoi.
Franchement ils auraient pu dire avant décembre pendant qu'il y est.
Il y a 90% du temps un direct en septembre, donc merci pour l'info.
Et avoir la date de Metroid ou une annonce pour les 40 ans de Mario, waouh, encore merci. On n'aurait pas pu deviner.
En exclu, il pourrait y avoir un show Playstation et même xbox d'ici quelques temps. Pour la fin d'année...au pire janvier 2026. C'est cadeau.
Que des gros comptes Twitter Nsex relayent ce genre de trucs... Franchement.
Non c’est la même daube partout.