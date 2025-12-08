Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Rumeur] Switch 2 : 3 Nintendo Direct à venir
Un Nintendo Direct General, un Nintendo Direct spécial Metroid Prime 4 : Beyond et un Super Mario Bros. 40e anniversaire Direct dans les mois à venir ne sont pas des prédictions farfelues, bien au contraire, selon NintyPrime.



Le Nintendo Direct devrait arriver dans les jours qui viennent, certains estiment au plus tard en septembre.



Il y en aurait un pour célébrer les 40 ans de la Saga Mario, avec apparemment l'annonce d'une compile d'anciens titres.



Et enfin, un pour annoncer entre autre la date de sortie de Metroid Prime 4 : Beyond .

Source : https://x.com/stealth40k
    posted the 08/12/2025 at 05:21 AM by link49
    raioh posted the 08/12/2025 at 06:26 AM
    ...
    kiryukazuma posted the 08/12/2025 at 06:38 AM
    Des fois je me demande si les fans font les jeux, ou sont juste des chiens qui aboient... Croire et vouloir Xenoblade 4... c'est vraiment pas avoir fait les derniers...
    kidicarus posted the 08/12/2025 at 06:48 AM
    kiryukazuma pourtant les joueurs sont heureux des xenoblade.

    Moi, je vois bien le prochain Mario présenté avant la sortie du film voir en bande annonce juste avant le film pour une sortie le mois suivant.
    Une belle idée marketing.
    Après je ne crois pas à un gros ND avant le début de l'année mais des petits pour des dates de jeu déjà annoncé par Nintendo et peut être une ou deux surprises, ça tournera surtout autour des tiers jusqu'au ND de début d'année; et là Nintendo va communiquer sur les jeux made in Nintendo.

    Pour l'instant on attend Metroid P4, pokemon, hyrule Warrior, Splatoon Raider, kirby air riders etc, en faite Nintendo est presque plein jusqu'à mars 2026. Donc on aura rien de vraiment croustiant de leur côté.
    krusty79 posted the 08/12/2025 at 06:54 AM
    kidicarus Sans vouloir te manquer de respect, laisse le marketing aux gens dont c'est le métier...ce n'est absolument pas une bonne idée pour un million de raisons que je n'énumérerais pas ici...

    Sinon encore un article sur la Switch 2 sans une vrai annonce derrière...Avant et après sa sortie, rien ne change avec cette console.
    shambala93 posted the 08/12/2025 at 06:57 AM
    Aller c’est reparti ! Ce runing gag sur les direct miteux de Nintendo…
    iglooo posted the 08/12/2025 at 07:08 AM
    L'article hebdo' sur "Après la pluie le beau temps". Pour ceux qui auraient loupé le précédent, c'est ici
    masharu posted the 08/12/2025 at 07:36 AM
    Stealth qui relai les blablabla de Nintendo Prime, mais ce beau monde me fume...
    akinen posted the 08/12/2025 at 07:39 AM
    krusty79 j’suis curieux, tu veux pas en énumérer juste 5 sur le million ?
    drybowser posted the 08/12/2025 at 07:40 AM
    3 ND de jeux Nintendo a venir alors qu'on en a pas eu un seul en juillet ni en août !

    Après un ND special focus sur Metroid Prime 4 paraît évident , par contre l anniv Mario pour les 40 ans, pas besoin de ND , quand on voit la chiotte à l arrache que Nintendo avait fait pour les 35 ans, bah ca fera pareil là, une compil toute pourrie d anciens jeux même pas remasterisés ...
    hypermario posted the 08/12/2025 at 07:41 AM
    Il va falloir qu'ils annoncent/sortent obligatoirement un jeux qui visent large pour la fin d'année, un Zelda ou un Mario.
    krusty79 posted the 08/12/2025 at 07:54 AM
    akinen Ben non, je l'ai dis plus haut, peut être ne l'as tu pas vu ou que tu ne sais tu juste pas lire. ...que je n'énumérerais pas ici...
    Faut pas obliger les gens a faire ce qu'ils n'ont pas envie pour assouvir ses envies personnelles, force pas STP.
    akinen posted the 08/12/2025 at 07:59 AM
    krusty79 pourtant ma demande était claire. T’as pas donné de raison valable. C’est pas un argument de dire que l’on ne va pas argumenter.

    Je vais suivre ton raisonnement :

    « Xenoblade mérite une suite pour un million de raison que je ne détaillerai pas ici ».

    Au final t’as rien à dire? Dommage, j’étais curieux.

    Et oui, je sais lire puisque je te réponds. Tu veux aussi savoir si j’ai internet?
    wickette posted the 08/12/2025 at 08:11 AM
    Pas de doutes qu’il y aura un direct vers Septembre, on verra par la suite mais si c’est juste pour nous reparler de hyrule warriors, et splatoon/kirby,..bon

    Faudra des nouvelles annonces un peu plus ambitieuses qu’un jeu de course kirby et un spin-off splatoon déjà annoncés

    Et des jeux from scratch switch 2, pas ces hybrides type mario kart et DK qui tournent très clairement sur un engine switch 1 sans motion vectoring et donc sans DLSS…le FSR1 etant vraiment inférieur.

    Meme si je préfère une nouvelle franchise de Monolith plus mature, Xenoblade ca se vend bien voir très bien vu le budget derrière AA et avec un public en général conquis, donc certains doivent redescendre sur terre là
    micheljackson posted the 08/12/2025 at 08:14 AM
    kiryukazuma
    Oui bon, ça sera un Xeno[truc] fait part Monolith quoi.
    newtechnix posted the 08/12/2025 at 08:16 AM
    "Le Nintendo Direct devrait arriver dans les jours qui viennent, certains estiment au plus tard en septembre. "



    Franchement ils auraient pu dire avant décembre pendant qu'il y est.
    fiveagainstone posted the 08/12/2025 at 08:28 AM
    "les jours qui viennent" à " septembre", " Certains estiment" en effet c'est précis

    Il y a 90% du temps un direct en septembre, donc merci pour l'info.

    Et avoir la date de Metroid ou une annonce pour les 40 ans de Mario, waouh, encore merci. On n'aurait pas pu deviner.

    En exclu, il pourrait y avoir un show Playstation et même xbox d'ici quelques temps. Pour la fin d'année...au pire janvier 2026. C'est cadeau.
    cyr posted the 08/12/2025 at 08:29 AM
    shambala93 au moins il y a des direct miteux....la ou chez les autres c'est le néant
    kali posted the 08/12/2025 at 08:38 AM
    C'est juste une discussion de comptoir.
    Que des gros comptes Twitter Nsex relayent ce genre de trucs... Franchement.
    shambala93 posted the 08/12/2025 at 08:51 AM
    cyr
    Non c’est la même daube partout.
    cyr posted the 08/12/2025 at 09:07 AM
    shambala93 si tous le monde fait de la daube, c'est la nouvelle norme alors.
    amario posted the 08/12/2025 at 09:43 AM
    De la non news. Fais des news quand y'a de l'infos, créé pas du vent
