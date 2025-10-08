Mon Bordel Perso

Je suis sur que pas beaucoup de monde connaisse le téléfilm Generation X

En ce moment, je suis en plein marathon nostalgie : je (re)dévore la série animée X-Men des années 90, histoire d’être prêt pour X-Men ’97 ou j'entend que du bien. Et au détour d’un épisode, un certain méchant m’a sauté aux yeux : Mojo, ce producteur extra-dimensionnel complètement mégalo qui transforme tout en téléréalité grotesque. En le revoyant, je me suis dit : Mais… c’est lui qu’il faudrait pour une série Disney+ !De là m’est venue l’idée d’un pitch complètement fou : Mojo débarque dans le multivers MCU pour kidnapper les X-Men de toutes les réalités jamais filmées, et même ceux que Disney n’a pas encore présentés. Le tout dans un grand délire méta où Marvel/Disney se parodierait elle-même.Pour les non-initiés, Mojo, c’est ce producteur obèse, jaune et câblé de partout, qui règne sur le Mojovers, un univers où tout est téléréalité et spectacles violents diffusés en direct. En gros, une caricature vivante des patrons de chaînes… ou de plateformes de streaming.Dans mon idée, Disney+ pousserait le concept à fond : Mojo kidnappe des héros mutants provenant de chaque adaptation X-Men jamais produite — des films Fox originaux aux reboots, en passant par The Gifted, Legion, Generation X… et même les futurs X-Men du MCU que Disney n’a pas encore dévoilés officiellement.Le combat contre Mojo ne serait pas qu’une affaire de griffes et de pouvoirs : c’est une bataille idéologique. Mojo assumerait être là "pour remplir le vide avant le prochain gros film" et se moquerait ouvertement des incohérences :“Vous croyez vraiment que le public se soucie de la continuité ? Ce qu’il veut, c’est des clins d’œil et des bagarres, point.”On parlerait surproduction, recyclage, exploitation de la nostalgie… et lancement de reboots avant même que les précédents ne soient digérés.Cette mini-série serait pensée comme le dernier grand délire multivers avant le reboot total annoncé via Secret Wars. Un baroud d’honneur méta où toutes les versions des X-Men — passées, présentes et futures — se croiseraient une ultime fois avant que l’effacement cosmique ne vienne tout réinitialiser. L’occasion parfaite de dire adieu à des décennies d’adaptations tout en préparant le terrain pour la nouvelle ère post-reboot.Si Marvel osait un tel projet, ce serait peut-être le coup de génie qui réconcilierait une partie du public : reconnaître ses propres travers, en rire, et livrer un festival de références tout en introduisant discrètement sa nouvelle génération de mutants. Reste à savoir si Disney a assez d’autodérision pour plonger tête la première dans le Mojovers.