accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
9
❤
Likers
Who likes this ?
yanssou
,
escobar
,
aozora78
,
roxloud
,
torotoro59
,
greggy
,
minbox
,
link49
,
opthomas
name :
Ghost of Yotei
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Sucker Punch
genre :
action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
20
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
788
visites since opening :
1575663
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
Ghost of Yōtei : Trailer de gameplay
Le titre sera disponible le 2 octobre sur Ps5.
https://www.youtube.com/watch?v=Ctt7OLRSdU8&ab_channel=GamersPrey
tags :
2
Likes
Who likes this ?
sk8mag
,
tynokarts
posted the 08/08/2025 at 07:48 PM by
yanssou
comments (
8
)
kujotaro
posted
the 08/08/2025 at 07:58 PM
J'adore. Fluide. Sanglant. Super bien animé. C'est Day One.
negan
posted
the 08/08/2025 at 08:08 PM
GOT 1.5 autant dans le Gameplay que dans les graphismes.
51love
posted
the 08/08/2025 at 08:27 PM
Ça a l'air fun ce grappin pour les combats, et oui niveau animation et fluidite c'est vraiment chouette.
J'ai plus tellement les combats du 1 en tête, faut dire que le jeu m'a particulièrement ennuyé a tous les niveaux, mais il y a l'air d'avoir une sacrée amélioration à ce niveau à première vue
k13a
posted
the 08/08/2025 at 08:28 PM
Le jeu que j'attends vraiment sur PS5, vraiment hâte de l'avoir en main.
negan
C'est comme toutes les suites de jeux. Ceux qui veulent ce jeu s'attendent à ça justement.
soulfull
posted
the 08/08/2025 at 08:35 PM
En train de faire le premier que j'adore et qui est excellent surtout si on joue en difficile. Je n'ai pas regardé Ghost Of Yoteï mais j'espère vraiment qu'il sera different niveau combat pour avoir une meilleure expérience.
shining
posted
the 08/08/2025 at 08:53 PM
zéro hype , j'aime pas du tous , surtout après avoir vue la vidéo de ninja gaiden 4.
walterwhite
posted
the 08/08/2025 at 09:00 PM
Aucun soucis à se faire sur le gameplay, on a la preuve que le studio sait y faire.
Là où je les attends sur la qualité d’écriture, les missions où faut chercher des indices, suivre des traces durant 1/3 du jeu (oui j’exagère - à peine)…j’espère que c’était propre à Tsushima et qu’il y aura plus de subtilités dans cette suite.
jenicris
posted
the 08/08/2025 at 09:05 PM
Ca l'air sympa. Je suis pas un fan plus que ça du premier mais c'était néanmoins un bon jeu
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
J'ai plus tellement les combats du 1 en tête, faut dire que le jeu m'a particulièrement ennuyé a tous les niveaux, mais il y a l'air d'avoir une sacrée amélioration à ce niveau à première vue
negan C'est comme toutes les suites de jeux. Ceux qui veulent ce jeu s'attendent à ça justement.
Là où je les attends sur la qualité d’écriture, les missions où faut chercher des indices, suivre des traces durant 1/3 du jeu (oui j’exagère - à peine)…j’espère que c’était propre à Tsushima et qu’il y aura plus de subtilités dans cette suite.