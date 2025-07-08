Ces dernières années, PlayStation a opéré divers changements concernant la distribution de ses exclusivités. Le constructeur a en effet commencé à porter des jeux first party sur PC, puis à en sortir certains simultanément sur PC et PS5 (Concord, LEGO Horizon Adventures et Helldivers 2).
LEGO Horizon Adventures est même directement sorti sur Nintendo Switch, mais pas sur Xbox Series X|S. Enfin, il convient de rappeler que les derniers MLB, des jeux de baseball produits par un studio PlayStation, sont tous sortis sur Xbox, voire directement dans le Xbox Game Pass. Il s’agit cependant d’une décision de la MLB.
Ainsi, Helldivers 2 est le tout premier jeu PlayStation à sortir sur Xbox suite à une décision propre au constructeur japonais. En effet, sur le Discord d’Helldivers, Shams Jorjani, PDG d’Arrowhead Game Studios, a confirmé que le portage du jeu sur Xbox Series X|S découle de la volonté de PlayStation. Ces messages ont été repérés par nos confrères de Windows Central.
"C’est entièrement grâce à PlayStation. Envoyez-leur vos remerciements ! Bien sûr, nous étions tous favorables au projet."
Franchement, je pense que c’est l’une des meilleures initiatives qu’ils aient prises. Ils déchirent tout."
posted the 08/07/2025 at 06:25 PM by negan
mais chut, les pro-xbox sont plus mature que les autres hein?
(Bon ils feront 100 000 ventes, mais c'est beau)
Ils ont balancer FFXVI on a vu le résultat
En plus, bon, le multi chez Sony fut visiblement TRÈS compliqué ces derniers temps
c'est plus comme avant.
j'aurai jamais penser dire ça ne serait ce qu'il ya 5ans mais... il est temps de tuer définitivement les exclu consoles
jaysennnin On les compte même, le catalogue presque complet des jeux Sony est déjà sur PC
Mais bon pour des miettes tu vas me dire.
Mais de là en penser que c'est la porte ouverte aux jeux solo sur Xbox...
Les gens achètent même pas les jeux qui viennent de "chez eux" alors un jeu Sony... Faut à un moment que ça devienne intéressant de se faire chier à porter des jeux sur une console qui se vend pas et dont les jeux ne se vendent pas. C'est pas gagner.
ziggourat Je pense surtout que c'est MS qui est plus content que Sony, Sony ne touche que 30% des benefs
bennj Pas morte mais c'est vrai que les joueurs xbox ont + l'habitude du gamepass et l'intérêt de porter le jeu sur la machine est assez discutable.
Sinon je suis pas certain mais je crois que le vrai succès du jeu est sur PC depuis 1 an.
ils ont tous signé un engagements d'ouverture et c'est Microsoft qui a proposé de tirer en premier.
Maintenant on va voir ce que chacun à gagner?
Car franchement on se demande bien ce que Sony à gagner vu le parc mortifère Xbox cela a très peu de sens.
On sait seulement une chose c'est que les AAA de dernières générations sont des gouffre (les leaks ont montré que beaucoup de AAA à succès ne sont tout simplement pas rentable) et justifie en fait l'aspect DLC, skins et achats supplémentaires.
Sinon, Xbox c'est juste factuel : les rayons disparaissent des magasins et même le démat ne fait pas de grosses ventes.