Helldivers II sur Xbox c'est a 100% la décision de Playstation




Ces dernières années, PlayStation a opéré divers changements concernant la distribution de ses exclusivités. Le constructeur a en effet commencé à porter des jeux first party sur PC, puis à en sortir certains simultanément sur PC et PS5 (Concord, LEGO Horizon Adventures et Helldivers 2).

LEGO Horizon Adventures est même directement sorti sur Nintendo Switch, mais pas sur Xbox Series X|S. Enfin, il convient de rappeler que les derniers MLB, des jeux de baseball produits par un studio PlayStation, sont tous sortis sur Xbox, voire directement dans le Xbox Game Pass. Il s’agit cependant d’une décision de la MLB.

Ainsi, Helldivers 2 est le tout premier jeu PlayStation à sortir sur Xbox suite à une décision propre au constructeur japonais. En effet, sur le Discord d’Helldivers, Shams Jorjani, PDG d’Arrowhead Game Studios, a confirmé que le portage du jeu sur Xbox Series X|S découle de la volonté de PlayStation. Ces messages ont été repérés par nos confrères de Windows Central.


"C’est entièrement grâce à PlayStation. Envoyez-leur vos remerciements ! Bien sûr, nous étions tous favorables au projet."

Franchement, je pense que c’est l’une des meilleures initiatives qu’ils aient prises. Ils déchirent tout."


https://www.xboxygen.com/News/53623-Helldivers-2-sur-Xbox-c-est-bien-PlayStation-qui-a-souhaite-porter-le-jeu-sur-Series-X-S
    posted the 08/07/2025 at 06:25 PM by negan
    comments (33)
    skuldleif posted the 08/07/2025 at 06:28 PM
    impossible xbox etait mort est mort et sera mort , les joueurs xbox ne représentent rien
    ouroboros4 posted the 08/07/2025 at 06:28 PM
    skuldleif Exacte les consoles Xbox sont mortes
    bennj posted the 08/07/2025 at 06:30 PM
    ouroboros4 tellement mortes que Sony annonce un jeu dessus. Faudrait que t'ailles leur dire car visiblement ils ont pas eu ton mémo.
    ouroboros4 posted the 08/07/2025 at 06:31 PM
    bennj Des miettes de pain quand on dépasse même pas les 3 millions sur l'année et les 30 depuis sa sortie
    bennj posted the 08/07/2025 at 06:32 PM
    ouroboros4 et du coup c'est Sony ou toi qui a raison ?
    skuldleif posted the 08/07/2025 at 06:32 PM
    bennj il est .. fin tu sais
    deathegg posted the 08/07/2025 at 06:34 PM
    La nouvelle stratégie des pro-xbox : "xbox c'est mort !? bha je souhaite que tout le monde y meurt ! si mon entreprise de milliardaire peut pas gagner, bha personne doit gagner"

    mais chut, les pro-xbox sont plus mature que les autres hein?
    guiguif posted the 08/07/2025 at 06:35 PM
    Sony qui donne à manger aux joueurs Xbox suite à cette ribambelle d'annulations, c'est beau
    (Bon ils feront 100 000 ventes, mais c'est beau)
    ouroboros4 posted the 08/07/2025 at 06:36 PM
    bennj ce sont les chiffres de ventes qui ont raison
    Ils ont balancer FFXVI on a vu le résultat
    skuldleif posted the 08/07/2025 at 06:37 PM
    la folie putin
    iglooo posted the 08/07/2025 at 06:44 PM
    Pour un jeu multijoueur bien normal qu'il soit dispo sur le max de plateformes à terme.
    En plus, bon, le multi chez Sony fut visiblement TRÈS compliqué ces derniers temps
    jaysennnin posted the 08/07/2025 at 06:50 PM
    les gars vont voir flou quand les jeux solos ps vont commencer à débarquer comme sur pc
    mithrandir posted the 08/07/2025 at 06:56 PM
    jaysennnin c'est écrit, ça va s'accélerer et tant mieux pour tout le monde
    tripy73 posted the 08/07/2025 at 06:58 PM
    guiguif : tu as conscience que ta déclaration marche aussi dans l'autre sens
    malroth posted the 08/07/2025 at 07:00 PM
    mithrandir perso avant j'aimais les exclus, mais je trouve qu'à notre époque actuelle, ça n'a plus de sens.

    c'est plus comme avant.

    j'aurai jamais penser dire ça ne serait ce qu'il ya 5ans mais... il est temps de tuer définitivement les exclu consoles
    mithrandir posted the 08/07/2025 at 07:05 PM
    malroth totalement d'accord, si je peux accéder depuis une machine console pas PC), je vais pas cracher dessus et je trouve ça top que le plus grand nombre puisse profiter des grands jeux ! Pour Nintendo on y est pas encore mais qui sait, un jour !
    simbaverin posted the 08/07/2025 at 07:05 PM
    Je suis pour les vraies exclusivités. Après pour les joueurs Xbox c’est cool.
    coconutsu posted the 08/07/2025 at 07:05 PM
    Bah ça fait longtemps que les devs ont demandé le portage xbox, pareil pour les joueurs, c'est juste que Sony a fini par comprendre que c'était une bonne idée.
    bennj posted the 08/07/2025 at 07:06 PM
    ouroboros4 Ouais FF qui est totalement une licence purement Xbox à la base. Meme joueur joue encore.
    bennj posted the 08/07/2025 at 07:08 PM
    guiguif Tu parles des jeux qui devaient aussi sortir sur PS5 ? mmmmmmmh.

    jaysennnin On les compte même, le catalogue presque complet des jeux Sony est déjà sur PC
    ouroboros4 posted the 08/07/2025 at 07:11 PM
    bennj cela montre surtout que la majorité s’en foutent et que ça bide.
    Mais bon pour des miettes tu vas me dire.
    ziggourat posted the 08/07/2025 at 07:16 PM
    tripy73 guiguif Quand on voit le top 10 des ventes chez PS depuis le début de l'année, faut même croire que c'est plutôt l'inverse qui se présente, il faut croire que les joueurs Playstation avaient besoin de manger sur leur console
    naoshige11 posted the 08/07/2025 at 07:19 PM
    coconutsu le jeu est déjà dispo sur PC, le portage coute que dalle et c'est un jeu full multi qui est (peut-être) en perte de vitesse donc en toute logique, faire ramener du monde de cette façon et redonner un coup de boost au jeu, pourquoi pas.

    Mais de là en penser que c'est la porte ouverte aux jeux solo sur Xbox...

    Les gens achètent même pas les jeux qui viennent de "chez eux" alors un jeu Sony... Faut à un moment que ça devienne intéressant de se faire chier à porter des jeux sur une console qui se vend pas et dont les jeux ne se vendent pas. C'est pas gagner.
    altendorf posted the 08/07/2025 at 07:24 PM
    Rassurez vous comme vous voulez avec des news damage control dès qu'il y a du mauvais PR sur MS
    simbaverin posted the 08/07/2025 at 07:25 PM
    Je me demande de combien sera les ventes du jeu sur Xbox ?
    kratoszeus posted the 08/07/2025 at 07:45 PM
    Et ? On s en tape. Fermez vos gueules ceux qui troll. 500 heures sur le jeu et la commu réclamait depuis longtemps le jeu sur xbox
    masharu posted the 08/07/2025 at 07:59 PM
    Moi je n'ai jamais dit que c'était une décision de Arrowhead, et pourtant : C'est un jeu service. C'est. Simple. A. Comprendre.
    simbaverin posted the 08/07/2025 at 08:09 PM
    kratoszeus Tu attend combien de ventes sur Xbox ?
    guiguif posted the 08/07/2025 at 08:15 PM
    bennj osef des GAAS annulés

    ziggourat Je pense surtout que c'est MS qui est plus content que Sony, Sony ne touche que 30% des benefs
    lexomyl posted the 08/07/2025 at 08:25 PM
    ziggourat Clairement

    bennj Pas morte mais c'est vrai que les joueurs xbox ont + l'habitude du gamepass et l'intérêt de porter le jeu sur la machine est assez discutable.

    Sinon je suis pas certain mais je crois que le vrai succès du jeu est sur PC depuis 1 an.
    newtechnix posted the 08/07/2025 at 08:39 PM
    bennj il est fort possible que tout cela ce soit décidé derrière des portes fermées d'un bureau entre gros constructeurs...sans doute au moment du procès pour le rachat d'Activision.

    ils ont tous signé un engagements d'ouverture et c'est Microsoft qui a proposé de tirer en premier.

    Maintenant on va voir ce que chacun à gagner?

    Car franchement on se demande bien ce que Sony à gagner vu le parc mortifère Xbox cela a très peu de sens.

    On sait seulement une chose c'est que les AAA de dernières générations sont des gouffre (les leaks ont montré que beaucoup de AAA à succès ne sont tout simplement pas rentable) et justifie en fait l'aspect DLC, skins et achats supplémentaires.
    tripy73 posted the 08/07/2025 at 08:58 PM
    ziggourat : perso je m’en fous de qui bouffe quoi, tout ce que je vois c'est que plus de joueurs peuvent profiter des jeux. Après le bizness et les profits qui en découlent c'est l'affaire des constructeurs, mais rien d'étonnant de voir cette stratégie être testée par Sony quand on voit le succès de MS avec celle-ci.
    khazawi posted the 08/07/2025 at 09:42 PM
    mithrandir PlayStation gagne des royalties sur son store avec les jeux tiers. Donc forcément, ils privilégieront toujours leur console surtout pour les solos.

    Sinon, Xbox c'est juste factuel : les rayons disparaissent des magasins et même le démat ne fait pas de grosses ventes.
