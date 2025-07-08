Sadahiko Hayakawa, vice-président principal de Sony, déclare qu'ils font progressivement évoluer leur activité de jeu d'un modèle commercial centré sur le matériel vers un modèle commercial de plate-forme basé sur la communauté et l'engagement.
- Sadahiko Hayakawa
posted the 08/07/2025 at 05:22 PM by negan
Voilà bon appété(prout)
gamjys ils sont tous à fond sur le démat et les "écosystèmes". Plus de thunes avec moins d'inconvénients, les types en ont rien à faire des traditions, de l'histoire, des potentialités négatives.
thejoke
natedrake : SIE reste une branche de Sony et doit donc suivre les directives de la direction au sommet de la pyramide qui répond aux investisseurs/actionnaires, tout comme Phil Spencer avec Nadella.
And as I mentioned in the speech, in gaming business and moving away from a hardware-centric business to more to the community- based engagement business, and then that has been increasing. So now as we make more transition to entertainment creation, the stability and the productivity, our performance is increasing. So this upward revision might not have been a direct result of these. However, the Music Publishing and also acquisition of a music catalog and also the acquisition of Crunchyroll, these are the areas where we are seeing growth. And as a portfolio, we have been expanding our businesses and also improving our profitability.
Comme je l'ai mentionné dans mon discours, dans le secteur des jeux vidéo, nous avons délaissé une activité centrée sur le matériel pour nous orienter davantage vers l'engagement communautaire, et cette tendance s'est accentuée. Avec notre transition vers la création de divertissements, la stabilité et la productivité de nos performances s'améliorent. Cette révision à la hausse n'est peut-être pas directement liée à ces facteurs. Cependant, l'édition musicale, l'acquisition d'un catalogue musical et celle de Crunchyroll sont des secteurs où nous constatons une croissance. Nous avons développé nos activités et amélioré notre rentabilité.
Ici à partir de 8:41 https://www.irwebmeeting.com/sony/fast/20250807/Hm92pdqE/202603_1q_01_ja/03_qa/index.html
En résumé : "Nous cherchons à aller au-delà de la simple création de jeux et à nous étendre à d'autres domaines du divertissement. On va investir davantage dans le divertissement et la musique pour faire des profits, mais on va quand même s'éloigner de l'approche centrée sur le matériel." VPS de Sony.
Quand ça va pas dans vôtre sens c'est toujours fake ou approximatif.
L'article restera tel quel
Enfin bon PS est pas en train de mourrir finalement