Pour Sony les consoles ne sont plus l'objectif numéro 1 a l'avenir .



Sadahiko Hayakawa, vice-président principal de Sony, déclare qu'ils font progressivement évoluer leur activité de jeu d'un modèle commercial centré sur le matériel vers un modèle commercial de plate-forme basé sur la communauté et l'engagement.

« Dans le secteur des jeux vidéo, nous nous éloignons d'un modèle économique centré sur le matériel pour nous tourner vers une plateforme qui élargit la communauté et renforce l'engagement.

Dans le secteur du jeu vidéo, la transition vers une activité de plateforme s'accentue.

Nous nous tournons vers la création de divertissement pour se développer et améliorer la stabilité et la rentabilité.»
- Sadahiko Hayakawa

    posted the 08/07/2025 at 05:22 PM by negan
    comments (21)
    guiguif posted the 08/07/2025 at 05:24 PM
    Un article qui colle parfaitement avec l'article juste en dessous
    zboubi480 posted the 08/07/2025 at 05:24 PM
    Créer un écosystème mois puissant mais multi-connecté.....en bref la même chose que Microsoft mais sans les 10 ans de préparation et de R&D
    negan posted the 08/07/2025 at 05:24 PM
    guiguif Les chiens
    natedrake posted the 08/07/2025 at 05:25 PM
    Nishino, président de SIE, disait le contraire pourtant.
    ravyxxs posted the 08/07/2025 at 05:25 PM
    Et la pluie sa mouille. Logique, ce qui faisait le beurre hier, n'est plus le cas de nos jours. Nintendo a un moment se verra piéger et tombera surement de haut en prenant ces clients pour des pigeons, ça marche encore le combo console et exclus pour eux, mais jusqu'à quand ?
    negan posted the 08/07/2025 at 05:26 PM
    natedrake Les stratégie évolue, il ni a pas que chez Xbox qu'il change de braqué selon les circonstances .
    ouroboros4 posted the 08/07/2025 at 05:31 PM
    ravyxxs pour les prix ça commence déjà grincer des dents en tout cas
    gamjys posted the 08/07/2025 at 05:37 PM
    Si ça se confirme, certains vont tomber de très haut.
    lazer posted the 08/07/2025 at 05:37 PM
    tout evolue dans le secteur du JV et sony et MS seront tot ou tard relegués a la meme enseignes si ce n'est deja pas le cas...tout s'uniformise , la guerre des consoles est terminé , les exclusivités de plus en plus rares et les editeurs poussent a fond sur cette strategie et engranger un max en allant sur tout les supports...

    Voilà bon appété(prout)
    masharu posted the 08/07/2025 at 05:40 PM
    Pas envie d'un PlayStation à la Netflix. Tant qu'ils produisent des consoles et un format physique des jeux pour les éditeurs tiers, c'est le principal.
    thejoke posted the 08/07/2025 at 05:44 PM
    Nintendo a donc gagné la guerre des consoles
    iglooo posted the 08/07/2025 at 05:45 PM
    ravyxxs Nintendo marge plus àma.
    gamjys ils sont tous à fond sur le démat et les "écosystèmes". Plus de thunes avec moins d'inconvénients, les types en ont rien à faire des traditions, de l'histoire, des potentialités négatives.
    thejoke
    skuldleif posted the 08/07/2025 at 05:45 PM
    pour avoir une plateforme il faut un store sur d'autres point d'acces que les console playstation ,c'est ca pour moi une plateforme
    tripy73 posted the 08/07/2025 at 05:47 PM
    Tout ce passe comme prévu comme dirait un célèbre membre du site Au final en voyant le carton des jeux Xbox sur leur console et le pognon généré, ça les a peut-être décidé à suivre la même voie pour augmenter les profits

    natedrake : SIE reste une branche de Sony et doit donc suivre les directives de la direction au sommet de la pyramide qui répond aux investisseurs/actionnaires, tout comme Phil Spencer avec Nadella.
    darkxehanort94 posted the 08/07/2025 at 05:47 PM
    Donc Nintendo a gagné !
    rider288 posted the 08/07/2025 at 06:05 PM
    Tripy73 Encore une fois aucun interet, et ca ne sert à rien. Les joueurs Xbox attendent les jeux sur le GP, personne n'achete ou presque.
    leonr4 posted the 08/07/2025 at 06:09 PM
    Traduction approximative du japonais vers l'anglais :

    And then as for the Electronics business and TV, compared to output devices, we are now shifting to creation devices that include digital camera. So as a result, we are seeing more stability in profitability and in revenue, and also the productivity of our performance is increasing. And against such backdrop, and for example, in the Music business, Music Streaming and EMI Music Publishing has been acquired, and then we increased the music catalog.
    And as I mentioned in the speech, in gaming business and moving away from a hardware-centric business to more to the community- based engagement business, and then that has been increasing. So now as we make more transition to entertainment creation, the stability and the productivity, our performance is increasing. So this upward revision might not have been a direct result of these. However, the Music Publishing and also acquisition of a music catalog and also the acquisition of Crunchyroll, these are the areas where we are seeing growth. And as a portfolio, we have been expanding our businesses and also improving our profitability.


    Concernant l'électronique et la télévision, nous privilégions désormais les appareils de création, notamment les appareils photo numériques, plutôt que les périphériques de sortie. Par conséquent, nous constatons une plus grande stabilité de notre rentabilité et de notre chiffre d'affaires, ainsi qu'une amélioration de notre productivité. Dans ce contexte, par exemple, dans le secteur de la musique, nous avons acquis Music Streaming et EMI Music Publishing, ce qui nous a permis d'élargir notre catalogue musical.
    Comme je l'ai mentionné dans mon discours, dans le secteur des jeux vidéo, nous avons délaissé une activité centrée sur le matériel pour nous orienter davantage vers l'engagement communautaire, et cette tendance s'est accentuée. Avec notre transition vers la création de divertissements, la stabilité et la productivité de nos performances s'améliorent. Cette révision à la hausse n'est peut-être pas directement liée à ces facteurs. Cependant, l'édition musicale, l'acquisition d'un catalogue musical et celle de Crunchyroll sont des secteurs où nous constatons une croissance. Nous avons développé nos activités et amélioré notre rentabilité.




    Ici à partir de 8:41 https://www.irwebmeeting.com/sony/fast/20250807/Hm92pdqE/202603_1q_01_ja/03_qa/index.html

    En résumé : "Nous cherchons à aller au-delà de la simple création de jeux et à nous étendre à d'autres domaines du divertissement. On va investir davantage dans le divertissement et la musique pour faire des profits, mais on va quand même s'éloigner de l'approche centrée sur le matériel." VPS de Sony.
    negan posted the 08/07/2025 at 06:10 PM
    leonr4 Aucune traduction approximative.

    Quand ça va pas dans vôtre sens c'est toujours fake ou approximatif.

    L'article restera tel quel
    ouroboros4 posted the 08/07/2025 at 06:10 PM
    masharu exacte
    Enfin bon PS est pas en train de mourrir finalement
    rider288 posted the 08/07/2025 at 06:11 PM
    Negan Pareil pour toi hein.
    negan posted the 08/07/2025 at 06:12 PM
    rider288 Bah oui .
