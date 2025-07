Les cartes de jeu ont été l'un des aspects les plus controversés de la Switch 2. Depuis leur révélation jusqu'à plus d'un mois après leur lancement, les fans de la Switch 2 ont exprimé haut et fort leur non-adhésion pour ce système, et il semble désormais que Nintendo cherche à approfondir cette question.Au Japon, Nintendo envoie des sondages à ses clients afin de recueillir leur avis sur les cartes de jeu. Nintendo est déjà parfaitement au courant de l'opinion des joueurs sur les cartes de jeu, mais la publication de ce sondage semble indiquer que Nintendo cherche à déterminer la pertinence de ces critiques acerbes par rapport aux simples rumeurs des trolls d'Internet.Il semblerait que Nintendo lance un autre sondage, incluant également des questions sur les sorties physiques des jeux Switch 2. Gardez un œil sur le sondage qui pourrait être dans votre boîte mail.Source : https://www.gonintendo.com/contents/50671-nintendo-sending-out-game-key-card-surveys-update/