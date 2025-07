@DetectiveSeeds

"GTA6 a atteint et continue d’atteindre les 60 images par seconde tout en étant optimisé pour la PS5 Pro sur de nombreux paramètres graphiques. Les ingénieurs PS aident à l’optimisation en raison de la nouvelle technologie mise en œuvre et déployée avec une date cible actuelle de mai 2026. Ils apportent également leur aide à plusieurs autres titres Rockstar qui sortiront dans un avenir proche (mise à jour pré ps5 pro 2026). À l’heure actuelle, la résolution de 60FPS n’est atteinte que sur la PS5 Pro (cela pourrait évidemment changer avant la sortie du jeu). Il est prévu que GTA6 dispose de plusieurs options graphiques sur la PS5 Pro à sa sortie. De plus, l’accord marketing Rockstar/Playstation permet et encourage cette collaboration en matière d’optimisation. On devrait voir plusieurs offres groupées GTA6/PS lors de la prochaine campagne de marketing. Cette information provient d’un ingénieur de Playstation qui a fourni des informations très précises et vérifiées à plusieurs reprises dans le passé."

Un non-sens industriel

Même Hardware, software différent

RAGE : Un moteur historiquement orienté PC/Xbox

Le tournant décisif

Une adaptation technique obligatoire pour la PlayStation 5

Un partenariat davantage marketing que technique

Les 60 FPS plutôt pour la dixième génération de consoles

*Article écrit par Fravilys en collaboration avec Antasurris, passionné de l’univers Rockstar Games et du modding.





Une récente publication sur le réseau social X relance les spéculations autour deen affirmant que le jeu pourrait atteindre les 60 images par seconde exclusivement sur. Bien que cette rumeur ne soit pas nouvelle, elle suscite des interrogations sur les réelles possibilités techniques d’une telle optimisation. Simple spéculation ou véritable exclusivité ?Le samedi 19 juillet, un utilisateur du réseau social X, connu sous le pseudo, a relayé une rumeur affirmant quetravaillerait en étroite collaboration avec des ingénieurs de. D’après lui,bénéficierait d’une optimisation spécifique pour la, permettant d’atteindre jusqu’à 60 images par seconde grâce à une technologie exclusive attendue pour mai 2026.Voici la traduction de sa publication en français :Il n’en fallait pas plus pour que cette publication soit rapidement relayée sur le réseau social X, suscitant l’enthousiasme d’une partie des fans du studio étoilé, impatients d’obtenir la meilleure expérience possible à la sortie du jeu. Toutefois, si la perspective d’unà 60 images par seconde exclusivement surparaît séduisante, il est légitime de s’interroger sur la faisabilité technique d’une telle affirmation. S’agit-il d’une réelle avancée technologique ou simplement d’une nouvelle spéculation sans fondement ?Commençons par rétablir une évidence :ne co-développe pasest un studio entièrement indépendant de. Même si des partenariats marketing peuvent exister, comme ce fut le cas pourou, cela ne signifie en aucun cas que des ingénieurs de chezinterviennent dans le développement du jeu ou dans son code source.Une telle collaboration n’existe tout simplement pas dans cette industrie, pour des raisons évidentes de propriété intellectuelle, de confidentialité des outils internes, mais aussi parce qu’elle n’aurait aucun intérêt d’un point de vue technique. Un ingénieur, spécialisé dans l’intégration du matérielou dans l’optimisation de l’écosystème, n’a ni accès au moteur propriétaire deni vocation à intervenir sur un jeu tiers dont il ignore la structure logicielle.Si les constructeurs mettent effectivement à disposition des studios et éditeurs de la documentation autour de leur console, des outils (notamment sous forme de devkits), voire offrent parfois une assistance technique ponctuelle, notamment pour l’implémentation de fonctionnalités propres à l’environnement de la console (côtécôtépar exemple), parler d’une « collaboration technique » ou d’une « optimisation par Sony » relève du fantasme.est le seul maître à bord du développement de son jeu, et ce n’est en aucun cas le rôle des constructeurs de s’en mêler.Lacomme lareposent sur des architecturesde milieu de gamme, avec chacune des ajustements opérés par les constructeurs pour des raisons de coût ou d’ingénierie. La seule véritable distinction se trouve du côté de l’API graphique,chez(que l’on résumera par, API parente, dans la suite de l’article) etchez. Il n’y a aucune supériorité intrinsèque, les performances finales dépendent uniquement des choix et efforts fournis par les studios.La, quant à elle, en dépit d’un marketing agressif de, n’est factuellement qu’une version rafraîchie de sa grande sœur, sans véritable écart générationnel entre les deux. Si elle est effectivement conçue pour offrir aux studiosplus de marge sur leurs productions (et surtout un solide argument marketing pour remettre leurs jeux à l’avant via des “mises à jour visuelles”), elle n’est en réalité qu’une option supplémentaire à gérer pour les développeurs tiers, comme l’étaient laet laen leur temps.Comprenez par là une machine additionnelle à prendre en compte, offrant des possibilités d’ajustements graphiques différentes, mais en aucun cas une machine cible comme le sont laet la. C’est bien la norme du marché qui définit la cible, et non l’exception.Lorsqu’il est question de performances graphiques dans un jeu aussi ambitieux que, il faut garder à l’esprit que les fondations technologiques sont définies très tôt dans le développement, bien avant les phases finales d’optimisation. Ce ne sont ni le marketing, ni une console mid-gen comme laqui déterminent les choix techniques, mais bien l’architecture du moteur et les API retenues pour piloter le rendu. Or, dans le cas de, tous les indices indiquent que le moteurnouvelle génération est désormais entièrement construit autour de, une technologie native àet à l’écosystèmeHistoriquement, la première version du moteur a été pensée pour les consoles de la générationet. Entre ces deux machines, bien plus que sur les générations suivantes, un écart technique significatif existait : lareposait sur une API proche de, bien connue et maîtrisée par l’industrie, tandis que lautilisait une API propriétaire, complexe, peu documentée et donc difficile à exploiter. Sans surprise,etoffraient de meilleures performances sur, avec une résolution native plus élevée et un framerate plus stable.Avec l’arrivée de la génération, les deux consoles adoptent enfin une architecture x86 et des GPU basés sur l’architecture, très proches de celles utilisées sur. Sifait le choix de l’alors émergent(via ses deux),évolue naturellement verssaisit cette opportunité pour unifier son pipeline de rendu et intègre pleinementdans la versionde, introduisant au passage la tessellation, un post-traitement plus avancé et une meilleure gestion des ressources CPU/GPU. Une transition technique s’opère alors : le cœur du moteurs’aligne progressivement sur l’environnement deC’est avecquefait entrer son moteur dans une nouvelle ère. Malgré un matériel moins performant et un partenariat marketing avec, c’est la console dequi, à l’époque, se démarque en termes de performances entre les versionsetdu jeu. Bien qu’affichant une résolution native légèrement inférieure, lasurprend par un framerate bien plus stable que laL’écart se creuse encore davantage lors de la mise à jour du titre publiée pour les versionset, où la machine deoffre de bien meilleures performances malgré une résolution deux fois supérieure à celle de sa concurrente. Aucune magie ou paresse deici, mais bien simplement les conséquences de choix technologiques amorcés des années plus tôt :est désormais structuré autour de, offrant à l’écosystèmeun environnement natif, là où les consolesnécessitent un travail d’adaptation.Cette logique se prolonge naturellement suravec la sortie du jeu en 2019, oùpropose deux backends graphiques :et. Très rapidement, les benchmarks révèlent une nette supériorité de, notamment sur les, en termes de stabilité et de performance brute.apparaît alors moins comme un choix technologique prioritaire que comme une couche de compatibilité, probablement pensée pour une release hypothétique du titre sur, lui, s’impose définitivement comme le socle natif du moteurnouvelle génération.La versiondevient confirmer cette orientation : elle abandonne totalement le support deau profit de, intégrant des technologies comme le DLSS, DirectStorage ou encore le Dolby Atmos, toutes issues de l’écosystèmeet. Le moteur est clairement optimisé pour lesbasés sur l’architecture, commune à laet à la, mais là encore, le pipeline natif repose surAinsi, tout porte à croire quesuivra la même logique.a conçu son moteur pour tirer pleinement parti de l’environnement, qui offre un contrôle bas niveau sur le GPU, une meilleure parallélisation des tâches entre le CPU et le GPU, ainsi qu’un accès plus précis aux ressources matérielles modernes. Or, rappelons-le,est une technologie exclusive à l’écosystèmeet. Ainsi, aussi puissante soit-elle sur le plan matériel, la versioncomprise, devra s’adapter à cette architecture native à la machine deDans ce contexte, imaginer que laserait la seule plateforme à proposer un mode 60 FPS n’a pas de sens. Les versionsetsont, de fait, celles qui correspondent le plus fidèlement aux orientations technologiques du moteur et, en témoignent les séquences de débogage ayant fuité à l’automne 2022, sont également les versions de développement du titre.entretient depuis la sortie deune relation privilégiée avec, mais celle-ci relève principalement du domaine marketing. Les collaborations entre les deux firmes ont toujours pris la forme de campagnes promotionnelles, avec parfois des bonus exclusifs temporaires, des visuels publicitaires dédiés ou des bundles (consoles + jeu). Il n’est donc pas à exclure qu’un packouincluantvoie le jour à la sortie du titre, avec peut-être quelques avantages cosmétiques pour les joueurs. Mais cela relève d’un accord commercial, non d’une collaboration technique quelconque.Le second trailer decontient d’ailleurs des éléments visuels renforçant l’idée d’un partenariat marketing. D’une part, la mentionsuggère un accord de diffusion prioritaire pour la version. D’autre part, une séquence montre une console parodique ressemblant fortement à une, avec une manette inspirée du design, renforçant l’ancrage visuel autour de la marqueSi partenariat il y a, il est donc purement commercial et marketing, bien loin d’une fantasque exclusivité de performance sur la machine vitrine de. Et comme ce fut déjà le cas par le passé sur, cet accord commercial n’empiétera en rien sur les performances finales sur la machine de, qui s’avéreront probablement supérieures, sinon égales, à celles de sa rivale.Si les consoles actuelles viseront vraisemblablement plutôt les 30 images par seconde, il est raisonnable de penser que le cap des 60fps pourrait devenir une réalité avec l’arrivée de la prochaine génération de consoles.Un bis repetita donc, rappelant directement la trajectoire de, lancé initialement sur deseten fin de cycle avant de connaître une seconde vie suret. Un pari gagnant, autant pourque pourou, qui ont largement profité de ce double lancement pour doper les ventes sans réel investissement ni refonte technique réelle. Un modèle qui aurait pu, sinon dû, également s’appliquer à, qui reste encore à ce jour privé d’une version optimisée pour la neuvième génération. L’industrie s’attendait pourtant à cette annonce lors de la conférencede 2020… qui s’est plutôt transformée en une séquence étrange : enchaînant une communication basée sur d’anciens trailers de, une marque “Expanded & Enhanced” disparue aussi vite qu’elle n’est apparue, un trailer bugué… et finalement une version “Enhanced” en réalité peu convaincante.Notons que la volonté initiale de proposersura depuis été confirmée indirectement via la fuite de documents internes deen 2022. Mais l’ambition semble avoir été abandonnée au profit de projets plus rentables… à moins quedécide de nous surprendre une dernière fois avant la sortie du mastodonte le plus attendu de la décennie.