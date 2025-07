Ce nouveau chapitre vous fait vivre une expérience inédite de la série d'horreur légendaire. Clive Barker's Hellraiser: Revival entraîne les jeux d'action, d'horreur et de survie à la première personne au niveau supérieur.Suivez l'histoire d'Aidan, qui doit se servir du pouvoir d'un mystérieux cube-puzzle, la Configuration originelle, pour aider sa petite amie Sunny à fuir l'enfer surnaturel du Labyrinthe.Maniez les pouvoirs du Cube pour survivre au marché que vous avez passé avec l'infâme Pinhead et affrontez l'horrifique secte de fidèles des cénobites.Un nouveau chapitre officiel de Hellraiser - Déclenchez par accident le rituel de Pinhead qui fera déferler douleur et plaisir comme jamais auparavant.Domptez les pouvoirs du Cube - Combinez le potentiel unique et infernal de la Configuration à un arsenal d'armes d'ici-bas pour briser les os et écorcher la chair de vos ennemis masochistes, leur infligeant douleur - et plaisir ?Combattez des ennemis contre nature - Affrontez les pauvres bougres, les déviants et les dévots de l'enfer, jusqu'aux prêtres les plus démoniaques, dans ce jeu d'horreur et de survie narratif.à propos de la création du tout premier jeu Hellraiser, Barker lui-même a partagé un commentaire."Travailler sur le premier vrai jeu Hellraiser a été une aventure dans les recoins de mes imaginations les plus sombres. Le dévouement dont Saber et Boss Team Games ont fait preuve n'est rien de moins que remarquable. Ils se sont immergés dans l'univers de Hellraiser, en ont capturé l'essence - l'attrait séduisant de la souffrance, la beauté dans le grotesque - et ont forgé un récit qui invite les joueurs à franchir le seuil. J'ai hâte que les curieux et les damnés découvrent ce nouveau chapitre du mythe Hellraiser, où chaque instant se tient en équilibre au bord du cauchemar et de la révélation."Aucune date, PC, PS5 et Xbox Series.