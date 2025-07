Pincettes tout ça.Selon Shpeshal Nick :- Deux sources internes lui ont indiqué que Fable pourrait être reporté en 2027.- Aucune "catastrophe" dans le développement, juste que beaucoup de choses vont prendre plus de temps que prévu.Donc vu qu'en théorie, on aura déjà tourné la page de la Series d'ici-là (même si ce sera sûrement du cross-gen), il y aura donc 3 putains de gen d'écart avec Fable 3.Dire qu'on parlait de surexploitation de la licence sur 360

Who likes this ?

posted the 07/22/2025 at 11:52 AM by shanks