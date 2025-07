Fate/Extra Record, le remake du RPG sur PSP Fate/Extra, passe d'une sortie prévue en 2025 à une sortie prévue pour le printemps 2026 pour cause de peaufinage.Fate/Extra Record sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, et PC via Steam.

posted the 07/22/2025 at 10:12 AM by guiguif