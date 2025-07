Solarr the PC Master

L'application Moonlight pour PSVita, suivie depuis 2019 a été mise à jour jeudi dernier.Jouer à ses jeux PC sur l'écran (exemple amOLED) de sa PSVita ou autre périphérique (ou pour ceux qui n'ont ni les moyens ni l'envie d'acheter une Console-PC ou PSPortal).De plus, on peut désormais allumer son PC via la PSVita, à distance entre autre.Enfin, ajoutez votre Launchbox à Steam en tant que jeu non Steam. Vous pouvez désormais lancer Launchbox depuis votre Vita et accéder à l'intégralité de votre bibliothèque d'émulation. Jeux Xbox 360, PS3 et Switch voire plus ou moins récents, diffusés sur la Vita.Setup en 1 minute[video]http://www.youtube.com/shorts/MDF3wow5GfU[/video]Setup plus long pour tous les appareilsQuelques liens utiles :Un lien FRANCAIS : https://planetevita.fr/