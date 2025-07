Alien Earth, une série en 8 épisodes qui serait le premier contact de l'homme avec les Xénomorphes, ainsi que 4 autres créatures venues des recoins les plus sombres de l'univers, toutes à bord d'un vaisseau de la Weyland Yutani qui s'écrase sur terre.Sortie le 13 août.Certains pensent entendre un Predator :Predator Badlands, film dont le héro sera cette fois le Yautja, mais aussi la proie, sur la planète la plus dangereuse de l'univers. Et il sera aidé par une androïde de la Weyland Yutani.Sortie le 5 novembre.Pour le son du Predator dans Alien, je suis septique, mais la Weyland et bel et bien présente dans l'univers Predator. Romulus et Prey ayant bien fonctionné, Disney aurait des plans pour un futur Alien vs Predator.Pour le meilleur ou pour le pire ?