Est-ce que la console et les jeux nous appartiennent totalement ?Je déteste me faire avoir...Un rappel des faits pour les uns conscients, et les ... autres.Par Maître Chomiac de Sas, expert en Droit numérique, qui nous ouvre les portes du CGU.Bonne nouvelle tout de même : le retrogaming semble plus que jamais renforcé : les jeux étant aboutis, nul besoin de serveurs de patches disponibles indispensables au bon fonctionnement des dits jeux mais qui disparaissent plus vite que les jeux d'ailleurs. Amoureux et consommateurs de stockage illimité, bon courage.