La suite d'un jeu de rôle tactique Nintendo est actuellement en développement pour la Switch 2, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un tout nouvel opus de la série Fire Emblem.D'après le profil LinkedIn du modélisateur de personnages 3D Taksehi Maruyama, il a travaillé sur la suite d'un jeu de rôle tactique Nintendo entre janvier et avril 2025. Au vu de ces informations, il est fort probable qu'il s'agisse d'un tout nouvel opus de la série Fire Emblem, développé exclusivement pour la Nintendo Switch 2. Le fabricant de consoles ne possède aucune autre franchise de jeux de rôle tactique dans sa gamme de produits propriétaires.L'expérience de Maruyama indique que son domaine d'expertise se situe dans le style esthétique « anime », ce qui suggère un nouveau jeu Fire Emblem. Nintendo a bien sorti un jeu de rôle tactique basé sur Pokémon, Pokémon Conquest, en 2012, mais ce titre non annoncé est très peu susceptible d'en être la suite. Il existe également Mario + Lapins Crétins, fruit d'une collaboration entre Ubisoft et le fabricant de consoles, ce qui peut également être exclu.Il est intéressant de noter que le modélisateur de personnages 3D est basé à Tokyo, tandis que le développeur de Fire Emblem, Intelligent Systems, est basé à Kyoto. Cependant, étant donné qu'il a travaillé sur le projet dans le cadre d'un contrat, il a probablement travaillé à distance plutôt que sur site.Source : https://twistedvoxel.com/new-fire-emblem-game-in-development-for-nintendo-switch-2/