Alvion, le studio derriere Malicious, annonce Build Order, un jeu melant combat et base building.Les joueurs combattront des hordes d'ennemis grâce aux Esprits des étoiles, construiront des bases et domineront le champ de bataille.Grâce au mode multijoueur, les joueurs pourront également combattre aux côtés de leurs amis, élaborer des stratégies et affronter ensemble les forces ennemies.Les plateformes et la date de sortie de BUILD ORDER n'ont pas encore été annoncées.