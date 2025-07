« Je pense que la Switch 2 est meilleure en tant que console que le Steam Deck. Il offre une expérience de jeu fluide et sans stress, son système d'exploitation est très stable, il se connecte parfaitement à son dock et il dispose de jeux exclusifs de qualité. C'est une machine plus agréable et plus agréable à utiliser au quotidien. Si vous recherchez une expérience de jeu fluide, il est difficile de se tromper avec ce modèle. Mais il n'a pas la flexibilité d'un PC portable, il ne permet pas d'accéder à des milliers de jeux PC, il n'est pas possible d'ajouter des paramètres de lancement spéciaux, de modifier les paramètres, de changer le taux de rafraîchissement ou de consulter des overlays de performances, et il n'offre pas de contrôle pour faire fonctionner des logiciels orientés curseur en déplacement. Chaque machine a donc ses points forts.La Switch 2 est une excellente machine pour profiter de jeux comme Cyberpunk 2077 ou des exclusivités comme Mario Kart World ou Fast Fusion, mais des jeux comme World of Warcraft ou Final Fantasy XIV bénéficient énormément de l'entrée de la trackpad, et le Steam Deck peut jouer à une plus grande variété de logiciels, y compris des jeux plus anciens qui ne sortiront probablement jamais sur Switch 2. C'est un combat sans fin, une lutte entre une console et un PC déguisé en console. Les préférences et les priorités personnelles dicteront ce choix, mais je pense que la plupart des joueurs trouveront beaucoup à aimer dans ces deux appareils. »