Donkey Kong Bananza est le deuxième titre majeur de la Switch 2 et le premier nouveau Donkey Kong en 3D depuis des années. De ce fait, le succès global du jeu est de plus en plus suivi, et il semble bien parti ! Le jeu s'est officiellement classé n° 1 des ventes de jeux physiques au Royaume-Uni cette semaine.Le journaliste britannique Christopher Dring a partagé cette nouvelle aujourd'hui. Il a souligné que les ventes de Bananza au lancement sont trois fois supérieures à celles de Donkey Kong Country: Tropical Freeze sur Switch. Cependant, elles ne représentent que la moitié de celles du dernier grand jeu de l'équipe de développement, Super Mario Odyssey.Cet écart est probablement dû au fait que Mario se vend mieux et que la base installée de la Switch 2 a encore besoin de temps pour se développer.Source : https://www.gonintendo.com/contents/50938-donkey-kong-bananza-launches-at-1-on-uk-physical-game-charts/