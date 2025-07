Lors de la présentation de la Switch 2 en avril 2025, Shuhei Yoshida qui l'ancien dirigeant de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios de 2008 à 2019 au sein de Sony Interactive Entertainment a dit son avis Cette déclaration est intéressante, car il dit ça en fonction d'une grille de lecture ou "le paraître" est la clef. Des joueurs ont aussi cette grille de lecture, il faut dire que cette grille de lecture (et donc toute l'approche mise en place par Sony et Microsoft pour que cette philosophie soit "la norme" dominante, avec le marketing qui sublime l'idée, a permis d'avoir des consoles qui se vendent à plus de 35 Millions d'exemplaires -là c'est la moyenne console 100% salon que j'ai demandé à une IA dévalué, pour y arriver, j'ai demandé toutes les consoles 100% salon et leur vente, puis la moyenne et c'est là que j'ai vu qu'il y a moins de console vendues à 35 Millions que de consoles vendues à plus de 35 Millions, alors les consoles qui ont atteint les 100 Millions -barre psychologique- vous imaginez, seul Sony a atteint les 100 Millions en salon par trois fois, Nintendo une seule fois, ça en dit long, sachant que les consoles de salon, c'est "la référence" pour le paraître, portable même si elles peuvent être puissante, elles ne sont pas aussi puissante qu'une console de salon sur la même génération.Arrive l'interview des développeurs de Donkey Kong Bananza qui évoque un framerate qui sera pas 100% 60FPS (donc qui ose dire quelque chose qui montre qu'ils sont pas dans le "paraitre", mais dans "l’être" (dans le « substantiel») mais qui se voit pas d'un point de vue "paraître", c'est quand Tanaka dit "Cela nous a donné la liberté d'ajouter des idées de gameplay précédemment abandonnées parce qu'elles étaient trop gourmandes. Au moment des essais, nous avons découvert qu'elle pouvait non seulement gérer les lourdes exigences de calcul, mais aussi qu'elle tournait à 60 ips (10)."Évidement que ceux qui ont une grille de lecture « paraître », vont dirent « mais c'est qui ses développeurs, ils ne savent pas développer un jeu, c'est quand même pas compliqué », (comme un directeur d'une entreprise qui connaitrait pas ce que fabrique son entreprise fait mais diraient à ses ouvriers "bon les gars, il me faut ça",mais complétement déconnecté de la réalité du terrain) et qu'ils de veulent pas comprendre (ils ne comprennent pas ce que disent les développeurs, essayer de comprendre pour certains c'est déjà excusé, alors que l'on peut dire que c'est expliqué). C'est pour ça que j'ai fait un article " Donkey Kong Bananza : L'ambition Voxel de Nintendo sur NS2 " (avec des outils, dont une IA pour savoir si ce que disait Nintendo était déjà arrivait avec d'autres développeurs qui ont utilisé le Voxel, là j'ai comprit après une longue recherche, à travers plus de question à l'IA (comme par exemple de savoir ce que c'était le Voxel, les jeux l'utilisent ect) que Nintendo avait utilisé le Voxel de manière inédite, une innovation que ne se voit pas au premier coup d'oeil (d'ailleurs j'attends de voir avec le Ray Tracing).Est-ce que j'aurais aimé que le jeu tourne en 60FPS, oui, la stabilité du framerate rend le jeu plus agréable et il y a des jeux ou tu peux par exemple te faire tuer car un framerate oscille trop d'un coup, je vois déjà certains me dirent, « il aurait suffit d'avoir une console plus puissante, comme par exemple la PS5 », mais il n'y a aucune garantie que ça aurait été à 60FPS, car justement, c'est déjà arrivé d'avoir des jeux qui utilisent le Voxel sur PS5 et ne pas atteindre un 60FPS constant, de plus toujours se rappeler, que les développeurs ont des priorités dans un jeu, Horizon qui est sortie sur PS4 n'avait pas la même interactivité que Zelda : Breath of the Wild, sortie sur WiiU/Switch, des consoles moins puissante, donc on pourrait de dire « bah Horizon il aurait pu allier les deux, c'est pas ce qui c'est passé, ils ont privilégiés le paraitre.Et donc, avec le succès de la Switch (qui pourrait devenir la console la plus vendues de l'histoire) et le démarrage record de la Switch 2, ceux qui ont une grille de lecture « paraitre » sont bousculés, de plus il voit que Microsoft et Sony deviennent de plus en plus « tiers » donc l'idée même console console de ses constructeurs développeurs éditeurs puissent peut-être ne plus exister, car si vous sortez vos « exclusivités » ailleurs, pourquoi continuer à sortir des consoles, donc la panique à l'idée de plus avoir des consoles ou le paraître est la référence.Je veux être clair : ma préférence penche résolument vers la substance plutôt que le paraître. C'est pourquoi l'approche de Nintendo fonctionne plus avec moi (d'ailleurs quand Nintendo à sortie les amiibos, j'ai pas suivi, pour le coup le paraître était plus mis en avant que « l'etre », heureusement que c'est pas systématique chez eux).Tout développeurs, éditeurs ou constructeurs (ou les 3 à la fois) qui iront dans cette direction, je les suivraient comme la Team Asobi qui a développé AsrtoBot qui reste une exclusivité sur console Sony, donc si c'est possible avec ce jeu, c'est possible avec d'autres, donc c'est au delà d'être « pro Nintendo» mais, car le paraitre peut être un piège, ça met une pression énorme pour ceux qui se focalisent plus là dessus, les joueurs étant alors à l'affût du moindre détail qui ne correspondrait pas à cette quête de la perfection visuelle.