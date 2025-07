3 ème partie !30)- Un boss que l'on trouve uniquement dans le Colisée des fous lors de l'ultime épreuve, celle des fous. Ils sont au nombre de 2 et ça il faut le savoir mais c'est la créature qu'il faudra attaquer en priorité car une fois morte, le soldat décédera lui aussi donc miser tout sur la bestiole mais elle est pas si simple que ça à tuer. Le soldat est un peu naze lui par contre mais s'il vous gène, vous pourrez vous en débarrasser facilement.- Ce boss est assez haut dans le classement car elle reste balèze et intervient très tôt dans le jeu. Au début, vous avez peu de point de vie et Hornet est agressive, elle laisse pas trop le temps de se soigner. C'est un boss que l'on passe pas du premier coup, surtout si on découvre le jeu. Elle est rapide et a pas mal d'attaques différentes, et des PV. Il faut savoir que Hornet n'est pas votre ennemie dans le jeu, elle teste le Chevalier voir si il est digne de la tâche confier.- Un boss totalement optionnel qui se trouve dans la tour de l'amour de la Cité des Larmes. Il est agaçant mais pas forcément très coriace, même si avoir l'aiguillon amélioré à fond sera d'une grande aide contre lui car ça One Shot les ennemis qu'il vous envoient et ça peut être assez chiant si on se laisse déborder. Repérer ou les bocaux tombent du plafond pendant le combat nous aide pas mal aussi. Le Collectionneur a beaucoup de vie et on peut pas récupérer l'âme en le tapant car il est fait de "matière noire" donc ça peut être assez chaud pour se soigner.27)- Le boss de la zone optionnelle qu'est la Ruche. C'est un guerrier abeille habile qui manie l'aiguillon. Il a pas beaucoup de PV mais il est assez rapide, et peut être assez chiant si on fait pas gaffe. Il envoie parfois ses sbires faire le sale boulot, il garde l'un des meilleurs Charme du jeu accessoirement....26)- Xero est un boss des rêves, il est chiant et c'est pourtant l'un des premiers qu'on rencontre. Il a qu'une seule attaque mais elle est relou car elle vous oblige à vous déplacer en permanence car à tête chercheuse. Il est pas non plus très difficile hein loin de là mais il m'a quand même un peu saouler le bougre ! Surtout qu'il a pas mal de PV si notre aiguillon est pas amélioré à fond.25)- Le Vaisseau Corrompu est un boss qu'on trouve dans le Bassin Ancestral. Il est obligatoire pour débloquer le Double Saut. Il a plusieurs attaques différentes, comme nous foncer dessus, nous envoyer ses blobs orange ou encore nous sauter dessus pour nous écraser. Sa version Rêve est encore plus redoutable mais j'en parlerai plus tard.24)- Nosk est un boss optionnel et le seul de la zone du Nid Profond. C'est une espèce d'araignée mutée qui attire le Chevalier dans un piège, son arène est assez glauque d'ailleurs. Nosk peut être redoutable surtout si on tombe sur lui tôt dans le jeu ce qui est possible. Il balaye l'écran de droite à gauche pour nous blessé ou nous envoie ses saletés de boules oranges qui sont chiantes à esquiver. Nosk a pas mal de PV et peut être un vrai obstacle tôt dans l'aventure. Une astuce que j'avais découverte contre lui est de se coller le plus possible à la corniche, en descendant, la bestiole nous touche pas. Ça marche pas dans l'autre sens par contre x)23)- Un boss uniquement accessible dans le DLC de la Maison des Dieux. C'est le peintre qu'on trouve dans le jeu de base. Il fait des attaques avec de la peinture, il a pas mal de PV mine de rien et certaines de ses attaques ne sont pas simple à esquiver. Après, c'est pas le plus balèze des maîtres de l'aiguillon loin de là...22)- Le Seigneur Traître est une mante religieuse "mâle" corrompu par l'infection dans le jeu. C'est l'unique boss des Jardins de la reine. Alors pour l'anecdote, ce boss a été nerfé par les développeurs, juger auparavant trop difficile par les joueurs. Il attaquait plus vite, ses hitbox étaient plus grande, il ne laissait presque aucune fenêtre pour se soigner et l'arène était plus petite. Maintenant, le boss est bien plus abordable, même trop diront certains. Il arrache quand même 2 masques aux joueurs avec certaines de ses attaques. Bien que plus facile maintenant, il n'est pas à sous estimé non plus.21)- Ce boss a été un premier vrai frein pour moi quand j'ai découvert le jeu mais c'est aussi selon moi un des meilleurs du jeu. Il se TP un peu partout dans l'arène, et nous envoie ses projectiles rapidement. On a pas trop d'occasion de lui faire des dégâts donc il faudra vite voir les fenêtres d'attaques et d'être assez vif car il est rapide. Il a beaucoup de PV, et c'est un des rares boss à avoir 2 phases. Lors de la seconde, il s'écrasera sur nous à répétition, impossible de le toucher à ce moment là, il faudra attendre ensuite lorsqu'il reste immobile mais pas inoffensif pour autant car il envoie ses boules magiques à répétition. C'est un boss exigeant qui demande de bien connaître ses patterns et ses frame pour pouvoir lui faire des dégâts, ou se soigner c'est selon.