Solarr the PC Master

D'une durée de vie ridicule à en faire pâlir le Concord(e).- les jeux à licence sportive (FC - FIFA - MLB - Madden) : 70 balles pour 1 an, puis poubelle et rdv en 2027.- les gros voraces (CAP-sur-CONs, Ubi-hard, EA sports "it's into your a.." et j'en passe qui ne sortent les jeux qu'en démat sur NS2. Cela me lasse, mais laisse.Je me réveille de mauvaise humeur à lire le précédent blog de heureux beau gosse qui montre que No Sleep for KD est en cartouche sur NS1 et en GKC sur NS2... donc la NS2 ne ferait que du demat ??? autant la sortir sans port cartouche alors ! (oui je sais on peut limite revendre une GKC)heureusement que j'ai la NS1 !J'ai envie donc de pirater cette industrie sur mon PC, tous ces Princes Charles, à temps.Bref pardonnez cet article (presqu') inutile, d'un pro-proprio, mais il fallait que ça sorte.