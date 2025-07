Avec quelques jours de retard, puisque la console est sorti le 15 juillet 1983 au Japon.La NES avait une tonne de bons et de mauvais jeux. Quels étaient vos jeux préférés et ceux que vous aimiez le moins sur la NES ?Moi, je retiens surtout Zelda II : The Adventure of Link, le premier jeu auquel j'ai joué. J'ai adoré aussi les Tortues Ninja, même si interminable. Battle of Olympus est une pépite. Le Mario un incontournable. Je crois bien que j'y ai joué un nombre incalculable de fois.Source : https://www.reddit.com/r/retrogaming/comments/1m0o8v2/today_is_the_42nd_anniversary_of_the_nes/