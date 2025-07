Certains ont manifestement oublié une règle de base : on n’est pas ici pour régler ses comptes en public. Ce n’est pas parce qu’on écrit un blog qu’on a carte blanche pour balancer des réponses déguisées, provoquer à demi mot, ou faire passer ses nerfs à coups de sarcasme.



Merci de ne pas utiliser la défilante des blogs de Gamekyo pour en faire un ring. Si vous n’êtes pas capables d’accepter qu’un autre ait un avis différent du vôtre sans vous sentir obligés de “corriger” le débat en postant votre version des faits, alors c’est qu’il est temps de faire une pause. Ce genre de comportement empoisonne l’ambiance et fatigue tout le monde.



Exprimer une opinion, oui. Se comporter comme si on était seul au monde, non.



Merci de respecter un minimum de tenue. Ou la modération se chargera de le rappeler.