Le jeu a été acclamé par la presse. Oui.Mais qu’en pensent les joueurs ?On a un début de réponse (+smiley cool)Note importante : J'ai bienles critiques concernant les notes JV.com, je couple donc ces notes à celles de MetaCritic, considérées par la commu Gamekyo comme le mètre étalon en terme de user score, si j'en crois les commentaires récents et l'article de Aeris90Voilà !J'essaierai de continuer de vous informer au mieux, sans trop surcharger la défilante.Bon week-end à tous !

Like

Who likes this ?

posted the 07/19/2025 at 03:39 PM by mercure7