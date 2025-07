La vérité éclate enfin...



Comme tout le monde le sait, les tests de JVC sont biaisés. Mettre 19, j'en ris encore...



Par contre les notes des joueurs sont purement et totalement objectives, LOL , et la vérité éclate enfin.



Pendant que certains affirment sans aucune honte que FF 7 Re est le meilleur JRPG jamais créé (la drogue c'est mal mvoyez ) , la note de la version PC est à 13.6.



Comme quoi, tu mets de côté l'idéologie et le fanboyisme, on a enfin une idée de la qualité d'un jeu.



On oubliera la note user score de 16 de la version ps5, on sait bien que les fanatiques sony sont prêts à vendre leur mère pour mettre 21/20 à un FF.



https://www.jeuxvideo.com/test/1961141/final-fantasy-7-rebirth-sur-pc-est-il-plus-beau-que-ps5-pro.htm



Je participe à ma modeste manière à cette guerre débile que mènent les pro sony pour dénigrer tous les jeux Nintendo, on dirait qu'ils ont que ca à faire alors qu'ils ne sont pas censés jouer à des jeux autres que sur ps5...