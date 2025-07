Le jeu a été acclamé par la presse. Oui.Mais qu’en pensent les joueurs ?On a un début de réponse (+smiley cool)Source : https://www.jeuxvideo.com/jeux/switch-2/jeu-1985322/avis/

posted the 07/19/2025 at 01:10 PM by mercure7