Depuis quelques semaines, une pétition baptisée #StopKillingGames attire fortement l’attention dans l’univers du jeu vidéo. Portée par une volonté de préserver les œuvres vidéoludiques menacées de disparition, cette initiative a déjà recueilli plus de 1,4 million de signatures en Europe, ainsi que 185 000 signatures au Royaume-Uni, où une version parallèle de la pétition a été lancée.Des jeux devenus inaccessiblesLe mouvement dénonce un phénomène de plus en plus courant : la suppression pure et simple de certains jeux, les rendant totalement injouables, même pour les joueurs qui les ont légalement acquis. Plusieurs exemples récents illustrent ce problème, comme The Crew (Ubisoft), Anthem (Electronic Arts) ou encore Concord, un jeu multijoueur prévu chez Sony et déjà pointé du doigt avant même sa sortie.La critique vise principalement les jeux nécessitant une connexion permanente aux serveurs de l’éditeur, ou encore ceux dépendant de launchers ou plateformes tierces pour fonctionner. Une fois ces services fermés ou mis à jour, certains titres deviennent impossibles à lancer, sans recours officiel pour les joueurs.Une situation inédite dans le monde culturelContrairement à d’autres formes de culture comme la musique, le cinéma ou la littérature, le jeu vidéo n’a pas encore de mécanisme clair pour préserver ses œuvres dans le temps. Un film peut être remasterisé, réédité ou archivé. À l’inverse, certains jeux peuvent disparaître du jour au lendemain, sans qu’aucune solution ne soit proposée pour les conserver ou y rejouer.Vers une prise de conscience ?La pétition #StopKillingGames appelle à un cadre légal plus strict autour de la conservation des jeux vidéo, et à une responsabilisation des éditeurs. Plusieurs personnalités et créateurs de contenu, comme Leo Techmaker, se sont emparés du sujet pour alerter la communauté sur les dangers de cette tendance.L’enjeu dépasse largement la simple nostalgie : il s’agit de la préservation du patrimoine vidéoludique mondial, dans un contexte où de plus en plus de titres adoptent des modèles en ligne ou basés sur des services fermés.À suivre de près, donc. Car si la pétition continue de prendre de l’ampleur, elle pourrait bien pousser l’industrie à repenser sa manière de gérer la fin de vie de ses jeux.