Jeux Vidéos

Pour moi, c’est Sonic the Hedgehog.

Salut à tous !Il y a des moments dans la vie d’un joueur où l’on ressent qu’une franchise, autrefois adorée, ne nous correspond plus. Pourtant, on continue de suivre son évolution de loin, curieux de voir ce qu’elle devient, même si on sait qu’on n’y reviendra probablement pas. Si vous voyez ce que je veux dire, c’est parfait !Je parle ici uniquement des jeux vidéo : quelle licence avez-vous aimée à un moment donné, mais qui, plus tard, vous a laissé un goût de « bof, passons à autre chose » ? Tout en gardant un œil sur son avenir, bien sûr !J’étais un fan absolu et un fin connaisseur de cette série. À l’époque, je vibrais pour chaque nouveau jeu ! Mais aprèset, quelque chose s’est brisé ou autre chose je sais pas. La série n’a plus jamais « cliqué » dans mon cœur, comme si elle ne me correspondait plus. Récemment, j’ai tenté de redonner une chance à la licence avecvia le PS+. J’ai joué un peu, mais rien à faire : l’envie n’était pas là, ça n’a pas accroché.Partagez vos expériences, je suis curieux de lire vos histoires !