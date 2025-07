Tous les problèmes sont aussi la faute du consommateur.



c'est ca de reclamer des "gros jeux AAA" de vouloir des ps5 pro, des ps6 etc...

Les jeux coutent de plus en plus cher à etre produit et prennent de plus en plus de temps pour une rentabilité vraiment pas certaine.

Tu te plantes avec un AAA, tu es foutu.

Tu te plantes avec un AA, tu peux toujours rebondir.

Voilà la vérité et la réalité.

Et ce que beaucoup ici ne veulent pas entendre c'est qu'au lieu de vous battre pour des GKC qui doivent être remplacé par des jeux complete, c'est plutot d'arrêter de jouer le jeu de la course à la technologie !!!

Vous faites parti du problème de tous ces jeux annulés, des renvoies de masse et de la crise enorme du jeux video qui fera s'effondrer cette industrie.

En soutenant la course technologique vous etes de pyromanes.



Etre capable de chouiner pour des GKC, demander un boycotte mais jouer le jeu de lz course technologique avec des jeux "toujours plus beaux". "Hey regardez dans celui ci on voit ses poils de cul !". C'est etre un hypocrite.