..la ref vous l'avez je pense.Bon première chose pour bien comprendre ce titre étrange:en 2028 Nintendo ouvrira encore des nouveaux bureaux et qui seront dédiés encore à la R&D.Nintendo voit donc loin et à foi en son avenir.La vraie Nouize car il en fallait bien une:Le créateur de jeux Takaya Imamura a récemment fait part de ses commentaires sur son expérience au sein de Nintendo, en particulier sur le talent frustrant de tous ceux qui l'entouraient. Avant de devenir indépendant, Takaya Imamura a travaillé pour Nintendo pendant 32 ans, en tant que directeur artistique et designer sur les franchises The Legend of Zelda, Star Fox et F-Zero.« Il y avait tellement de gens incroyables chez Nintendo », écrit Imamura sur X, « et je me souviens m'être constamment demandé comment je pourrais démontrer ma propre valeur dans un tel environnement ». Il poursuit en disant que, lorsqu'il travaillait pour Nintendo, il ressentait toujours un sentiment d'infériorité.« J'ai eu l'impression d'être enfin libéré du complexe d'infériorité que je traînais depuis des années », explique Imamura. En même temps, le créateur admet qu'il était triste de savoir qu'il ne pourrait plus travailler avec les mêmes personnes. En fin de compte, c'est son désir de créer des jeux à son propre rythme et avec une plus grande liberté de création qui l'a poussé à quitter Nintendo.En réponse à Imamura, un autre ancien développeur de Nintendo, Shinji Watanabe (aujourd'hui PDG d'Epsilon Software), a exprimé un sentiment similaire, comparant même le personnel hautement qualifié de Nintendo à des « êtres célestes ».Ken Watanabe, qui a été développeur de logiciels chez Nintendo pendant 10 ans et travaille aujourd'hui comme créateur indépendant, s'est également joint à la discussion en déclarant : "Il n'y a rien d'autre que des gens extraordinaires [chez Nintendo]. Essayer de trouver un moyen de se démarquer parmi eux était à la fois épuisant et gratifiant."Cette pression silencieuse causée par le niveau élevé des ressources humaines de Nintendo semble être un sujet récurrent parmi les développeurs qui ont travaillé dans l'entreprise. Si les témoignages d'Imamura et de ses anciens collègues sont pour la plupart positifs, certains créateurs ont également été affectés de manière plus négative par l'environnement. Le concepteur d'images de synthèse Miura Koichi est devenu viral en 2023 pour avoir déclaré que Nintendo était « un havre de paix pour les génies et les surhommes, mais pour une personne ordinaire comme moi, c'était l'enfer ».Grâce à sa longue histoire et à son prestige, Nintendo est un employeur très attractif au Japon, ce qui lui assure chaque année un grand vivier de talents, alors que la concurrence pour les ressources humaines au Japon devient de plus en plus féroce. De plus, Nintendo a un taux de rétention du personnel exceptionnellement élevé (98,8 %), ce qui signifie que son expertise et ses connaissances restent en interne et ne cessent de se développer. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les postes chez Nintendo peuvent sembler réservés à des génies surhumains. Cependant, lorsque l'on voit des créatifs hautement qualifiés comme Imamura parler de leur difficulté à se sentir à la hauteur, on se demande "Quel espoir il y a pour le reste d'entre nous ?