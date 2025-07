Aeris90 et Link49 se disputent le nombre d'article par jour :Les N-Sex à l'approche de la sortie de Bananza :Quand tu dis aux N-Sex que Bananza était un jeu Switch 1 à la base :Aeris90 et Link49 réfléchissent pour leur prochain article :Le N-sex attend plus de jeux ... :Le N-sex se prépare pour la sortie de Donkey Kong :Le N-sex en sortant de sa fnac avec son jeu :Le N-sex appelle pour Big N pour savoir ce qu'il y a après :Le N-sex qui attend son prochain N-Direct :Le N-sex goûte au Nintendo Tour ... :Un N-sex après avoir posté un article :Le N-sex se rend bredouille dans sa Fnac :Link49 a repéré un anti N-sex dans son article et le rapporte à Shanks :Big-N qui lance des miettes pour voir la réaction des N-Sex :L'attente est insupportable pour Donkey Kong...Quand un N-Sex explique l'effet que ça lui fait :Quand t'essaies de froisser un N-sex :Link49 et Aeris90 réclament leur Nintendo Direct :Le N-sex qui teste le gameplay de Donkey Kong :Les N-sex sont chauds :Le nouveau jeu est arrivé...Un N-sex qui s'éclate sur Mario Kart World :Gamekyo a planté...Shanks qu'est-ce que tu as fait ?On peut plus faire d'articles :Link49 regarde les notes de metacritic pour Donkey Kong :Un N-Sex quand on lui dit qu'il y a pas vraiment 5M de Switch 2 vendus :Les N-Sex discutent du futur DLC de Donkey Kong :Le N-sex prépare sa thune pour les prochaines sorties :Quand le N-sex se rend compte que Nintendo Tour est une démo :Quand tu offres un démo sur l'eshop au N-sex :Le N-sex s'amuse sur ses jeux...Link49 devant sa fnac à la première heure pour récupérer son Donkey Kong :Un N-sex qui tente de s'échapper de l'emprise de Big-N :Un N-sex qui ne sait pas par quel jeu commencer :