En juillet, je prends la version Switch 2 du dernier Mario Party, et surtout un des possibles candidats au titre de GOTY, au côté de Clair Obscur : Expedition 33 :Et bien sûr, l'Amiibo pour accompagner ce grand jeu :J'hésite aussi avec cette compile, n'ayant jamais fait les originaux :Un mois de juillet assez riche, mine de rien.

posted the 06/29/2025 at 05:40 PM by link49