Cho Yonghee : « Nos deux protagonistes s’appellent Hugh et Diana. Ils se rencontrent par hasard, et doivent œuvrer de concert pour neutraliser l’IA de la station lunaire et retourner sur Terre.



Ils possèdent tous deux leurs propres capacités qu’il faudra utiliser en tandem pour surmonter les nombreux obstacles qui vous attendent. Oui, vous avez bien lu : vous devrez contrôler les deux personnages en même temps. Ce gameplay « deux en un », où le piratage est un élément clé de votre succès, constitue l’approche que nous avons adoptée pour le combat… et il s’agit d’une approche que vous trouverez uniquement ici, dans Pragmata. »