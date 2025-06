Otaxou a sorti une vidéo sur la Steam Deck Oled, et nous fait part de son expérience en 2025. Et j'avoue que moi-même, je prends ce "PC" pour une console, avec son Steam OS qui propose littéralement une expérience de console (démat', je l'admets). Et même si de mon côté, je n'ai qu'une Steam Deck 64Go LCD, je reconnais que c'est une drôle de bestiole très attachante ^^ !Ah, et cadeau : Le Ryzen Z2 A qui sort en fin d'année dans la Xbox Rog Ally est... exactement le même que celui du Steam Deck. Je ne sais pas à combien sera proposé cette Xbox Rog Ally (569 € ?).Autant le dire : Le Steam Deck était vachement en avance sur son temps il y a déjà 3 ans... C'est fou. Par contre, attention, pour connecter la console à un écran (1080p), il faudra plutôt passer sur du Z1 Extreme. Une bonne console portable donc, mais une "mauvaise" hybdride : la Nintendo Switch est bien plus à l'aise dans cet exercice.